I prezzi top coprono il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre , con tantissime rotte europee a tariffe mai viste , perfette per una fuga primaverile, una vacanza estiva o un viaggio di fine stagione. Mare cristallino, città vibranti, natura selvaggia e divertimento: ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma quali sono le mete da non lasciarsi scappare? Ecco 3 mete che vi consigliamo e che fanno battere il cuore (e sorridere i portafogli).

Il 2026 è alle porte e si può già iniziare a pianificare qualche partenza tra la primavera e l’estate, soprattutto approfittando della promozione Ryanair che lancia una super offerta valida dal 26 dicembre fino all’8 febbraio per tantissime mete a un prezzo mai visto.

Da Milano a Creta

Chi non sogna Creta? Partendo da Milano, potete volare a Creta a partire da soli 36 euro, un prezzo che sembra quasi irreale. Giugno è il mese perfetto: clima ideale, mare già caldo e meno folla rispetto all’alta stagione. Heraklion è la porta d’ingresso dell’isola e il punto di partenza perfetto per esplorarla. Vi consigliamo di visitare il celebre Palazzo di Cnosso, immergendovi nella storia della civiltà minoica, oppure perdervi tra musei, mercati locali e taverne tradizionali. Amate il mare? Le spiagge di Amoudara, Matala e Agia Pelagia offrono acque limpide e scenari mozzafiato.

E non finisce qui: Creta è ideale anche per chi ama l’avventura. Trekking nelle gole di Samaria, gite in barca, snorkeling e degustazioni di cucina greca autentica. Avete mai assaggiato un dakos vista mare? Con queste tariffe, ogni esperienza diventa ancora più dolce.

Da Napoli a Zante

Zante è sinonimo di mare turchese, divertimento e panorami da cartolina. Volare da Napoli a partire da 49 euro a luglio è un’occasione che fa gola, soprattutto per chi vuole vivere l’estate al massimo. Siete pronti a scoprire una delle isole greche più amate?

La star assoluta è la Spiaggia del Relitto (Navagio), una delle più fotografate al mondo, ma l’isola offre molto di più. Porto Limnionas, Gerakas e Banana Beach sono perfette per alternare relax, snorkeling e beach party. E per gli amanti della natura, Zacinto è anche il luogo dove nidificano le tartarughe Caretta Caretta: un’esperienza emozionante e unica.

La vita notturna, soprattutto nella zona di Laganas, è vivace e internazionale, ma potete anche scegliere villaggi più tranquilli per una vacanza romantica o in famiglia. Escursioni in barca, sport acquatici, cucina greca e tramonti infuocati… è davvero una meta top.

Da Roma a Faro

Maggio in Portogallo è una meraviglia, e con voli da Roma a Faro a partire da 46 euro, diventa quasi obbligatorio fare le valigie. Faro è il cuore dell’Algarve, una regione famosa per le sue scogliere dorate, le spiagge infinite e l’atmosfera rilassata. Non vi viene voglia di respirare aria oceanica e rallentare i ritmi?

Il centro storico è un incanto, ma la vera chicca è il parco naturale di Ria Formosa, perfetto per escursioni in barca e non solo. Le spiagge? Da Praia de Faro a Ilha Deserta, passando per le calette più nascoste, avete solo l’imbarazzo della scelta. Maggio è perfetto anche per il surf, le escursioni lungo la costa e i road trip verso Lagos o Sagres. E la sera? Pesce freschissimo, musica, locali informali e un’atmosfera che conquista.