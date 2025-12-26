Le mete da sogno per l’estate sono a un prezzo top grazie alla promozione Ryanair

Occasione Ryanair da non perdere per chi sogna una fuga primaverile o estiva: tariffe super convenienti verso città con spiagge affascinanti

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato:

Le mete da sogno per l’estate sono a un prezzo top grazie alla promozione Ryanair
iStock
Matala, la bellissima spiaggia a Creta

Il 2026 è alle porte e si può già iniziare a pianificare qualche partenza tra la primavera e l’estate, soprattutto approfittando della promozione Ryanair che lancia una super offerta valida dal 26 dicembre fino all’8 febbraio per tantissime mete a un prezzo mai visto.

I prezzi top coprono il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre, con tantissime rotte europee a tariffe mai viste, perfette per una fuga primaverile, una vacanza estiva o un viaggio di fine stagione. Mare cristallino, città vibranti, natura selvaggia e divertimento: ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma quali sono le mete da non lasciarsi scappare? Ecco 3 mete che vi consigliamo e che fanno battere il cuore (e sorridere i portafogli).

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Compagnie aeree Cosa fare in estate Le migliori offerte di viaggio Viaggi Relax