In Europa e nel mondo, Stati Uniti in primis, ci sono parchi e riserve classificati come International Dark Sky Park (IDSP). Cosa sono? Aree che si distinguono pere i cui ambienti notturni sono tutelati per scopi scientifici ed educazionali, per il loro essere patrimonio culturale e per fini turistici. Ecco, tra quelli europei, i Dark Sky Park più belli.