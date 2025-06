Cosa conviene comprare a Dublino per rivivere l’Irlanda

Fonte: iStock Shopping nelle vie del centro di Dublino

Dublino è una città che lascia il segno. Un luogo amato da tutti i visitatori non solo per i suoi bellissimi paesaggi verdi, ma anche per i suoi tradizionali pub pieni di musica o l’aria frizzante che si respira lungo il fiume Liffey, o An Life, che sfocia nel Mar d’Irlanda attraverso la capitale.

Qui ogni dettaglio racconta una storia e, una volta arrivato il momento di tornare a casa, spesso ci si chiede: “cosa comprare per portare a casa un pezzo magico d’Irlanda?”

Per chiunque stia organizzando un weekend romantico, un viaggio tra amici o semplicemente una fuga in solitaria e vuole vivere l’esperienza di viaggio nella capitale irlandese in modo ancora più autentico, è importante sapere cosa conviene davvero comprare a Dublino per ricordare per sempre la magia dell’Irlanda. Ecco quali sono i souvenir unici che è possibile acquistare nella capitale irlandese.

Maglioni in lana Aran: un abbraccio irlandese che scalda davvero

Non si tratta di un semplice capo d’abbigliamento. Se si pensa ai maglioni in lana Aran, si deve immaginare un vero e proprio simbolo della tradizione irlandese. Capi intrecciati a mano con motivi tradizionali, che parlano di storie antiche, di pescatori, di famiglie e di isole irlandesi.

È possibile acquistare questi maglioni nei negozi di qualità, dove ogni capo è diverso e viene realizzato con passione da artigiani locali. Non si tratta di souvenir qualsiasi: sono un caldo abbraccio dell’Irlanda che è possibile indossare ovunque.

Claddagh Ring, ceramiche artistiche e cristalli Waterford: quando l’artigianato racconta emozioni

Per chi vuole portare con sé qualcosa di elegante e, soprattutto, carico di significato, i gioielli celtici sono la scelta perfetta. Ad esempio, tra le cose che conviene comprare a Dublino ci sono i Claddagh Ring personalizzati, ovvero anelli che rappresentano amore, lealtà ed amicizia. Un souvenir perfetto per le persone che si ama davvero.

Insieme agli anelli Claddagh, non possono mancare le famose ceramiche colorate irlandesi: prodotti bellissimi, fatti a mano, ed ispirati alla natura irlandese. È possibile acquistare come souvenir piatti, tazze e vasi, che trasformano ogni pasto in un momento unico e speciale, in ricordo di questa fantastica esperienza di viaggio nella capitale irlandese.

Tra le cose che conviene comprare a Dublino, non possono mancare anche i famosi cristalli Waterford, il cristallo irlandese tra i più raffinati in Europa. Anche se la fabbrica più famosa, con sede a Waterford, non è a Dublino, molti negozi della capitale vendono pezzi incisi a mano, come calici, vasi o decorazioni. Oggetti di grande valore, spesso realizzati anche da artisti locali.

Sapori d’Irlanda unici: tra cioccolato e formaggi artigianali

A volte basta un assaggio per ricordare un viaggio. Dublino è una città in grado di offrire tantissime specialità, tutte da mettere in valigia.

Tra le cose che conviene comprare a Dublino è bene ricordare il cioccolato Butlers, una compagnia storica irlandese che produce queste prelibatezze cremose e raffinate dal 1932. Ci sono anche i tradizionali formaggi artigianali irlandesi, come il Cashel Blue, un formaggio vaccino con erbe, oppure il Cheddar Stagionato.

Per gli amanti dei dolci, a Dublino è possibile acquistare gli Shortbread Cookies, perfetti per il tradizionale tè del pomeriggio e che vogliono ricordare un viaggio alla scoperta della capitale.

E naturalmente, per chi ama i sapori forti, una bottiglia di whisky irlandese. Infatti il Paese è anche conosciuto per la prima distilleria ufficialmente autorizzata al mondo, la Old Bushmills Distillery. Un’antica tradizione irlandese, quella del whisky, che secondo la leggenda vede proprio San Patrizio come il primo ad aver introdotto in Irlanda le prime tecniche di distillazione. Inoltre, una buona Guinness “da collezione” rappresenta un regalo e un ricordo assolutamente gradito per gli amanti di questo sapore unico.

Per rimanere in tema di Guinnes, birra e divertimento, anche una t-shirt del famoso Temple Bar Pub può essere un bel modo per ricordare le notti tra risate e musica live irlandese. È possibile acquistare questi prodotti nel negozio ufficiale del pub, in Temple Bar Street, e scegliere tra tazze, cappellini, magneti e poster.

Fonte: iStock

Scegliere qualcosa che emoziona davvero permetterà di rivivere ancora una volta questo fantastico viaggio alla scoperta di Dublino e della sua fantastica tradizione popolare.