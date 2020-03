La città più bella d’Europa si trova in Estonia

Parigi, Praga, Amsterdam, New York sono solo alcune delle capitali Europee che ogni giorno migliaia di turisti e viaggiatori raggiungono da tutto il mondo. Ma c’è un’altra città nel continente che emerge per i suoi distretti urbani acciottolati e moderni, per le sue architetture deliziose e per gli evidenti contrasti tra origini medievali e dettagli contemporanei: benvenuti a Tallinn.