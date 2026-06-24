Il Castello di Conwy è una fortezza medievale del Galles settentrionale, tra le meglio conservate del Regno Unito e patrimonio storico di grande rilievo

iStock Vista aerea di Conwy con il castello

Il Castello di Conwy è una delle fortezze medievali più spettacolari del Regno Unito e rappresenta una delle principali attrazioni del Galles settentrionale. In vetta a un promontorio alla foce del fiume Conwy, questo imponente complesso difensivo domina il paesaggio da oltre sette secoli e continua ad affascinare visitatori provenienti da tutto il mondo. Negli ultimi tempi è tornato sotto i riflettori grazie alla sua presenza come location della terza stagione di House of the Dragon, la serie fantasy che ha conquistato milioni di spettatori.

La storia del Castello di Conwy

Il Castello di Conwy fu costruito tra il 1283 e il 1287 per volontà di re Edoardo I d’Inghilterra, nell’ambito della sua campagna di conquista del Galles. La fortezza venne progettata dal celebre architetto militare Giacomo di San Giorgio, considerato uno dei più importanti esperti di fortificazioni dell’epoca.

Realizzato in una posizione strategica lungo la costa settentrionale gallese, il castello faceva parte di una rete di fortificazioni (detta “Anello di Ferro“) destinate a consolidare il controllo inglese sul territorio. Le sue mura massicce, i bastioni e le torri rappresentavano un esempio avanzato di architettura militare medievale.

Nel corso dei secoli il Castello di Conwy fu protagonista di numerosi eventi storici, tra cui assedi e conflitti legati alle guerre tra inglesi e gallesi. Nonostante i danni subiti nel tempo, gran parte della struttura originale è sopravvissuta fino ai giorni nostri, consentendo ai visitatori di ammirarne l’aspetto autentico. Dal 1986 il castello è stato inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

La sua atmosfera suggestiva e il buono stato di conservazione hanno attirato anche l’industria cinematografica e televisiva. Il castello è stato infatti scelto come location della terza stagione di House of the Dragon, grazie alle sue mura scenografiche e al suo aspetto imponente, ideale per rappresentare le ambientazioni fantasy ispirate al mondo di Westeros.

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Come visitarlo e cosa vedere

Visitare il Castello di Conwy significa immergersi in una delle più straordinarie testimonianze del Medioevo europeo. Il percorso di visita permette di attraversare la Great Hall, esplorare le cantine, gli appartamenti reali, i cortili interni e la torre della cappella. Inoltre le torri difensive offrono spettacolari punti panoramici sulla città, sul mare, sulle montagne dello Snowdonia e sull’estuario.

Uno degli aspetti più affascinanti è la possibilità di percorrere gran parte delle mura e delle torri, vivendo un’esperienza molto simile a quella delle sentinelle medievali che sorvegliavano il territorio. Merita attenzione anche il borgo fortificato di Conwy, che conserva una delle cinte murarie medievali meglio preservate d’Europa, parte integrante delle vecchie difese di Conwy.

Per avere informazioni circa i giorni e orari di apertura e per acquistare i biglietti, consultare il sito ufficiale del castello dove sono menzionati anche gli eventi a calendario.

Mercoledì 1 luglio 2026 dalle 10 alle 15:30 si svolgerà una festa per celebrare il 200° anniversario del ponte sospeso di Thomas Telford collegato al castello con elementi architettonici che si sono ispirati alla fortezza.

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Dove si trova e come andare

Il Castello di Conwy si trova nella cittadina omonima di Conwy, nel nord del Galles, a circa 90 chilometri da Liverpool e poco più di 100 chilometri da Manchester.

Chi viaggia in auto può raggiungerlo facilmente attraverso l’autostrada A55, una delle principali arterie della regione. Sono disponibili parcheggi nelle vicinanze del centro storico e dell’area del castello. Per chi preferisce i mezzi pubblici, Conwy dispone di una stazione ferroviaria collegata con diverse città gallesi e inglesi. Una volta giunti in città, il castello si raggiunge comodamente a piedi in pochi minuti.