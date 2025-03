Visita l’Euromast, la torre panoramica di Rotterdam

Fonte: iStock La torre Euromast è un'icona di Rotterdam

Se c’è un simbolo che domina l’orizzonte di Rotterdam, questo è senza dubbio l’Euromast, con la sua struttura rétro e la sua storia affascinante. Costruita nel 1960 per la prima edizione della Floriade, un’importante esposizione internazionale di giardinaggio, questa torre panoramica è diventata uno dei punti di riferimento più amati della città e offre ai visitatori un’esperienza indimenticabile tra vista mozzafiato, ristorazione gourmet e avventure adrenaliniche.

Che tu sia un amante dell’architettura, dell’alta cucina o ti appassionino le emozioni forti, l’Euromast sarà una tappa imperdibile del tuo viaggio a Rotterdam. Scopriamo insieme allora tutto quello che c’è da sapere e da fare su questa iconica torre.

Dalla Floriade alla Space Tower

Inizialmente alta 100 metri, l’Euromast fu progettata dall’architetto Huig Maaskant e costruita con tecniche innovative per l’epoca. La sua base in cemento da quasi due milioni di chili le garantisce la stabilità, mentre la sua iconica “coffa” asimmetrica, la piattaforma panoramica in cima, realizzata in acciaio e vetro, fu sollevata in soli cinque giorni fino alla sua posizione attuale.

Rotterdam è una città in continua evoluzione, che non si ferma mai: quando nel 1970 la torre perse il primato di edificio più alto della città, superata dall’ospedale Erasmus MC (113,5 metri), all’Euromast fu aggiunta la Space Tower, che la portò all’altezza complessiva di 185 metri e le permise di riconquistare il suo ruolo di torre panoramica più alta di tutti i Paesi Bassi.

Oggi la sua attrazione principale è l’Euroscoop, un ascensore di vetro che ruota mentre sale, regalando una prospettiva dinamica e coinvolgente della città. E con l’introduzione del pavimento in vetro, l’esperienza è ancora più emozionante e immersiva che mai.

Emozioni forti: discesa in corda doppia

Se ami l’adrenalina, l’Euromast offre un’esperienza che ti farà battere il cuore: la discesa in corda doppia da 100 metri, la più alta d’Europa! Ogni weekend, da maggio a settembre, gli amanti dell’avventura possono mettersi alla prova e vivere Rotterdam da una prospettiva davvero unica.

Come funziona?

A 100 metri d’altezza , ti troverai a dover superare un momento di puro coraggio: mettere i piedi oltre il parapetto e lasciarti andare nel vuoto.

, ti troverai a dover superare un momento di puro coraggio: mettere i piedi oltre il parapetto e lasciarti andare nel vuoto. Con la supervisione di istruttori esperti, potrai vivere un’esperienza indimenticabile e goderti la vista mozzafiato mentre scendi lentamente lungo la struttura.

L’attività è disponibile ogni weekend da maggio a settembre ma su richiesta è possibile organizzarla anche fuori stagione.

Si tratta di un’esperienza unica, perfetta per aggiungere un tocco di adrenalina alla tua visita a Rotterdam. Certo è che ci vuole davvero molto coraggio per accettare la sfida. Sull’Euromast potrai anche goderti attività più rilassanti, come una deliziosa cena panoramica.

Fonte: iStock

Un’esperienza gastronomica a 360°

Se all’adrenalina della discesa preferisci il relax di un buon pasto e un buon bicchiere di vino in mano, il ristorante panoramico dell’Euromast è il posto giusto. Situato anch’esso a 100 metri d’altezza e aperto per il brunch, pranzo, cena, High Tea e High Wine nel pomeriggio, il locale offre una vista incredibile sullo skyline di Rotterdam.

Immagina di sorseggiare un calice di vino mentre il sole tramonta sui suoi canali, oppure di gustare una cena raffinata con la città illuminata ai tuoi piedi. Il ristorante propone un menù ricercato, con piatti che esaltano i sapori locali e internazionali, il tutto accompagnato da un servizio impeccabile.

Se vuoi aggiungere a tutto questo qualcosa di ancora più esclusivo, perché non prenotare una delle suite di lusso sopra il ristorante? Dormirai a 100 metri d’altezza, con il cielo stellato sopra di te e la città illuminata sotto, per una notte che difficilmente dimenticherai.

Dopo le 22:00 inoltre, la terrazza panoramica diventa un balcone privato riservato solo agli ospiti delle suite. E, al mattino, potrai fare una gustosa colazione a letto con la vista su Rotterdam, per un’esperienza davvero di lusso.

Un aperitivo con vista al Rooftop Bar

Da luglio a settembre, l’Euromast si trasforma anche in un’ottima destinazione anche per un aperitivo speciale. Il Rooftop Bar pop-up offre cocktail e drink rinfrescanti, serviti su comodi cuscinoni giganti con una vista impareggiabile sulla città. Un’esperienza perfetta per rilassarsi dopo una giornata alla scoperta di Rotterdam.

In questo caso l’atmosfera è più informale rispetto a quella del ristorante ma comunque chic, perfetta per un aperitivo al tramonto o una serata tra amici. Non è possibile prenotare, quindi il consiglio è di arrivare presto per assicurarsi un posto in prima fila.

High tea e High Wine per piccoli e grandi gruppi

Una lenta pausa pomeridiana sorseggiando del buon tè e gustando delizie dolci e salate? Approfitta dell’High Tea, disponibile tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00, quando potrai osservare con tutta calma la vista mozzafiato dalla terrazza panoramica. Il costo è di 25,5€ per gli adulti, 19,5€ per i bambini.

Se al tè preferisci il vino, negli stessi orari potrai prenotare il tuo High Wine, dove concederti le prelibatezze gourmet preparate dagli chef e scoprire come i vini si abbinano perfettamente a ogni piatto. Che tu preferisca vini intensi e corposi o leggeri e freschi, la selezione scelta per questa esperienza soddisfa ogni palato. Il costo è di 32,5 euro a persona.

Informazioni utili per la tua visita:

Che tu sia in cerca di emozioni forti, di un’esperienza culinaria con vista o di una notte da sogno sopra la città, l’Euromast ha qualcosa per tutti. Acquista il tuo biglietto, prendi l’ascensore e lasciati sorprendere dal panorama più spettacolare di Rotterdam.

Orari di apertura: dalle 12:30 alle 18:00 (tutti i giorni, condizioni meteo permettendo).

dalle 12:30 alle 18:00 (tutti i giorni, condizioni meteo permettendo). Costo del biglietto: il biglietto base (visita della piattaforma) costa €12,50 per gli adulti, €11 per gli Over 65 e 9€ per i bambini (4 – 11 anni); quello che comprende anche un giro sull’Euroscoop costa 6€ un più. I biglietti si possono acquistare on line.

il biglietto base (visita della piattaforma) costa €12,50 per gli adulti, €11 per gli Over 65 e 9€ per i bambini (4 – 11 anni); quello che comprende anche un giro costa 6€ un più. I biglietti si possono acquistare on line. Acquista il biglietto in anticipo: salire sulla torre è un’esperienza da non perdere ed è una delle attrazioni più richieste quindi ricorda di prenotare per tempo la tua visita. In questo modo potrai esplorare ogni angolo di questa icona della città, dall’Euroscoop al ristorante, fino alla terrazza panoramica.

salire sulla torre è un’esperienza da non perdere ed è una delle attrazioni più richieste quindi ricorda di prenotare per tempo la tua visita. In questo modo potrai esplorare ogni angolo di questa icona della città, dall’Euroscoop al ristorante, fino alla terrazza panoramica. Dove si trova? Parkhaven 20, 3016 GM, Rotterdam

Fonte: iStock

Alla Scoperta di Rotterdam dall’Euromast

L’Euromast non è solo una destinazione, ma anche il punto di partenza perfetto per esplorare Rotterdam, la città di Erasmo. Una destinazione vivace e moderna, ideale per trascorrere un piacevole week end. Qui potrai fare una passeggiata nel Parco Euromast, proprio ai piedi della torre: questo incantevole parco è il posto giusto per ritagliarsi un momento di relax.

Dalla torre potrai partire anche per un giro in Water Taxi: ti basterà prendi una barca dalla fermata Euromast per scoprire la città dall’acqua, navigando tra i suoi quartieri più iconici. Infine, se l’adrenalina della discesa in corda doppia non è stata abbastanza, potrai prenotare un giro su un RIB (gommone ad alta velocità) e sfrecciare tra i canali a tutta velocità.