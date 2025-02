Rotterdam: un viaggio alla scoperta della città di Erasmo e del porto più grande d’Europa

Rotterdam: una città densa di modernità e futuro che non dimentica il suo cuore storico e il suo abitante più celebre. Un luogo perfetto per un weekend in viaggio.

Fonte: iStock Lo skyline moderno di Rotterdam

Se, pensando a un viaggio nei Paesi Bassi, la prima cosa a cui pensi sono case storiche affacciate sui canali e mulini a vento, potresti stupirti quando arriverai a Rotterdam. Questa città, pur non dimenticando la sua storia, è moderna, audace e molto accogliente. Sorge su quello che è il porto più grande del vecchio continente, dove il Reno si divide in più rami e si lascia abbracciare dal mare. Fare un viaggio a Rotterdam, anche solo per un weekend, è facile e dà grande soddisfazione in quanto a bellezza della scoperta. Scopri con noi cosa vedere a Rotterdam in un viaggio che abbia un pizzico di tutto sul menù.

Come raggiungere Rotterdam dall’Italia

Rotterdam ha un suo aeroporto, che condivide con la città di Den Haag, ovvero l’Aia. Questo aeroporto è nato proprio per servire queste due città olandesi, sempre al centro di attenzione diplomatica e commerciale. Non ci sono, però, voli diretti tra Rotterdam e l’Italia ma la soluzione è facile da trovare.

Basterà volare su Amsterdam e, dall’aeroporto di Schiphol, prendere un treno che, in circa mezz’ora, ti porterà direttamente a Rotterdam stessa. Il costo del biglietto, per una sola tratta, è di circa 15€, a seconda dei treni e degli orari. Voli su Eindhoven? Raggiungere Rotterdam da Eindhoven è molto facile e rappresenta un’ottima alternativa al fatto di atterrare ad Amsterdam.

Rotterdam è una città di buona misura e, quando sarai lì, non ti sarà difficile girarla a piedi o utilizzando i molti mezzi pubblici. Non ti serve acquistare un biglietto cartaceo: ti basterà usare la tua carta contacless. Una città facente parte di una nazione letteralmente strappata all’acqua dalle dighe non può non mettere a disposizione anche molti waterbus: un’esperienza da provare!

Infine, se ti vuoi sentire un po’ olandese, noleggia una bici!

Le case cubiche simbolo di Rotterdam: le Kubuswoningen

Le Kubuswoningen sono l’elemento più fotografato di Rotterdam e attirano viaggiatori da mezzo mondo. Si tratta di un progetto architettonico di Piet Blom. L’idea alla base delle Kubuswomingen è quella di ricreare l’aspetto di un bosco: ogni cubo, infatti, rappresenta un albero. L’inclinazione a 45 gradi è stata voluta proprio per generare questo effetto. L’intero complesso è composto da 38 case cubiche collegate tra loro, formando una sorta di villaggio sopraelevato.

La loro struttura non convenzionale può sembrare poco pratica, ma gli interni sono progettati per massimizzare lo spazio abitativo in modo creativo. Nei Paesi Bassi sono maestri nell’organizzare al massimo gli spazi abitativi. Solo una delle Kubuswoningen può essere visitata: si chiama “Show Cube” ed è una osrta di vero proprio museo che soddisfa la curiosità di vedere come sono, al loro interno, queste strane case.

Le Kubuswoningen si trovano nei pressi della stazione Blaak e vicino alla Markthal: non ti sarà difficile trovarle e raggiungerle. Ultima curiosità sulle Kubuswoningen: alcune sono affittabili come alloggio turistico e in una è presente anche un ostello. Dormiresti lì durante i tuoi giorni a Rotterdam?

Sulle tracce di Erasmo da Rotterdam

Rotterdam è la città natale di Erasmo, celebre umanista e filosofo del Rinascimento. Sebbene la casa natale di Erasmo sia andata distrutta nel tempo, ci sono diversi luoghi in città che vale la pena di considerare, per una sorta di itinerario dedicato a questo grande uomo divenuto simbolo dell’Europa stessa.

Statua di Erasmo : inizia la tua scoperta di Rotterdam dall’area antistante la Laurenskerk, dove troverai la statua in bronzo di Erasmo. Si tratta di un vero e proprio omaggio al filosofo ma è anch e una delle statue più antiche presenti nei Paesi Bassi . Fu realizzata nel 1622 da Hendrick de Keyser e mostra Erasmo intento a leggere un libro.

: inizia la tua scoperta di Rotterdam dall’area antistante la Laurenskerk, dove troverai la statua in bronzo di Erasmo. Si tratta di un vero e proprio ma è anch . Fu realizzata nel 1622 da Hendrick de Keyser e mostra Erasmo intento a leggere un libro. Laurenskerk : La chiesa di San Lorenzo – questa è la traduzione del nome – è l’ unico edificio medievale sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Rotterdam, attualmente, è così moderna perché ha subito molti attacchi aerei. Questa chiesa è un luogo di grande importanza storica e culturale e riporta ogni viaggiatore all’immagine classica dei Paesi Bassi.

: La chiesa di San Lorenzo – questa è la traduzione del nome – è l’ della Seconda Guerra Mondiale. Rotterdam, attualmente, è così moderna perché ha subito molti attacchi aerei. Questa chiesa è un luogo di grande importanza storica e culturale e riporta ogni viaggiatore all’immagine classica dei Paesi Bassi. Biblioteca Pubblica di Rotterdam (Bibliotheek Rotterdam) : Un luogo da visitare gratuitamente, dove ci sono spesso esposizioni o eventi organizzati per raccontare Erasmo e la grande influenza che ha, anche nella nostra epoca contemporanea.

: Un luogo da visitare gratuitamente, dove ci sono spesso organizzati per raccontare Erasmo e la grande influenza che ha, anche nella nostra epoca contemporanea. Erasmusbrug: questo ponte è un altro dei simboli più conosciuti di Rotterdam, anche se non è direttamente collegato alla vita di Erasmo. Gli è stato dato il suo nome, proprio per sottolineare il legame tra la città e il suo pensiero illuminato.

L’università di Rotterdam è, ovviamente, intitolata a Erasmo: il campus è sparso in vari edifici in giro per la città e non ha un vero e proprio cuore visitabile. La presenza di questo ateneo, però, contribuisce molto a creare il vivace carattere di Rotterdam e, nei pressi degli edifici universitari, ci sono sempre vita e tante robe da fare.

Fonte: iStock

Un mercato coperto che lascia a bocca aperta: Markthal

Ami visitare i mercati coperti nelle varie città protagoniste dei tuoi viaggi? Bene: quello di Rotterdam non ti deluderà di certo. Anzi. Con tutta probabilità, ti lascerà a bocca aperta. Siamo abituati a pensare ai mercati coperti in edifici storici ma a Rotterdam tante consuetudini vengono stravolte.

La Markthal di Rotterdam – il mercato coperto della città – è uno dei capolavori architettonici più affascinanti e ammirati della città. Si tratta di un imponente edificio, inaugurato nel 2014, che combina il mercato coperto con una zona dedicata ad appartamenti residenziali. La struttura è un connubio perfetto tra funzionalità e design.

La forma è quella di un arco con un soffitto decorato da “Horn of Plenty“, una gigantesca opera d’arte che raffigura frutta, verdura e fiori in diversi colori, pensata e realizzata dagli artisti Arno Coenen e Iris Roskam.

Cosa puoi fare all’interno della Markthal? Qui ci sono oltre 100 bancarelle e negozi che offrono, trattandosi di un vero e proprio mercato, cibi freschi, specialità locali e prodotti internazionali. Questo è il posto giusto per assaggiare i molti formaggi olandesi, i famosi stroopwafels, magari appena fatti artigianalmente. Ci sono parecchi luoghi in cui comprare pesce fresco e altri che lo vendono e lo preparano in modi spettacolari.

Delfshaven, il cuore antico di Rotterdam

A Rotterdam è davvero tutto moderno? Non tutto, qualcosa è sopravvissuto al tempo e alle guerre. Se hai voglia di aggiungere quel pizzico di Paesi Bassi fatti di canali e casette al tuo viaggio a Rotterdam, sappi che non resterai deluso. Il luogo da visitare è la zona di Delfshaven.

Questo piccolo angolo della città conserva ancora l’atmosfera di un villaggio del XVII secolo, conosciuto come il Secolo d’Oro dei Paesi Bassi. Qui troverai canali, case tradizionali e anche i caratteristici mulini a vento.

È noto per essere il luogo da cui i Padri Pellegrini partirono per raggiungere prima Portsmouth, in Inghilterra, e poi l’America nel 1620. Qui, infatti, potrai visitare la Oude Pelgrim­vaders­kerk, ovvero la vecchia chiesa dei Padri Pellegrini. Di chi stiamo parlando? Dei seguaci di una corrente religiosa protestante che fu messa al banco durante il XVII Secolo. Ai Padri Pellegrini venne concesso di andarsene per vivere in una terra nelle nuove colonie inglesi. La Oude Pelgrim­vaders­kerk è uno dei luoghi in Europa che racconta ancora la storia di quel periodo. La chiesa sorse prima del periodo dei Padri Pellegrini ma, nella loro epoca, fu usata proprio come luogo di preghiera della congregazione.

Delfshaven non è solo un bel posto dove passeggiare e ritrovare la storia di Rotterdam. Qui sei nel posto giusto per provare le bontà di un’ottima birreria locale. Si tratta della Brouwerij De Pelgrim, una delle poche birrerie artigianali di Rotterdam.

Fonte: iStock

Rotterdam dall’alto della Euromast

Tra le cose da vedere assolutamente durante un viaggio a Rotterdam c’è la Euromast, la torre panoramica più alta dei Paesi Bassi. Si trova nel Het Park, raggiunge i 185 metri di altezza e fu costruita nel 1960, per offrire una vista spettacolare sulla città e sul porto.

Come molte torri di questo genere, anche la Euromast ha una piattaforma panoramica; si trova a 100 metri di altezza. Si può vivere, però, l’esperienza più emozionante salendo sulla cabina rotante chiamata “Euroscoop“, grazie alla quale raggiungerai la cima della torre.

Oltre a essere un punto di osservazione, l’Euromast ospita un ristorante dove è possibile mangiare in compagnia del panorama più vasto su Rotterdam e tutta l’area circostante. Se ami avventura e alti livelli di adrenalina, sappi che c’è la possibilità di scendere dalla torre facendo un’esperienza di abseiling o zipline.

Nel cuore verde di Rotterdam: Trompenburg Tuinen & Arboretum

Il Trompenburg Tuinen & Arboretum è un giardino botanico situato nella parte orientale di Rotterdam. Una città così non poteva non avere una propria oasi verde dove respirare relax e tranquillità. Come dice il nome di questo luogo, non si tratta solo di un parco ma di un vero e proprio arboreto, dove è conservata e curata una vasta collezione di alberi, arbusti, piante e fiori vari, comprese alcune specie rare.

Fondato nel XIX secolo, il parco è suddiviso in diverse aree tematiche, tra cui una sezione dedicata alle piante acquatiche, un roseto e una straordinaria collezione di querce. È il luogo ideale per passeggiate rilassanti, fotografia naturalistica e per imparare di più sulla biodiversità botanica. Il Trompenburg è particolarmente affascinante in primavera e in autunno, quando i colori della natura creano un’atmosfera incantevole.

All’interno del parco c’è una splendida caffetteria dove sarà molto bello e scenografico fermarsi a fare merenda, magari con un tipico Muntthee (tè alla menta) tanto amato dagli olandesi.

Fonte: iStock

Architettura patrimonio UNESCO a Rotterdam

La Van Nellefabriek di Rotterdam è un sito patrimonio dell’umanità UNESCO e un capolavoro dell’architettura modernista dei Paesi Bassi. Stiamo parlando di quella che, un tempo, era una torrefazione per il caffè, costruita tra il 1925 e il 1931. Si tratta di vero e proprio esempio eccezionale di design industriale. Il complesso è caratterizzato da ampie vetrate, linee pulite e un’innovativa struttura in acciaio e cemento, progettata per massimizzare la luce naturale e migliorare le condizioni di lavoro.

Oggi la Van Nellefabriek ospita uffici creativi ed eventi culturali. È, ovviamente, è visitabile ma solo attraverso dei tour guidati, molto utili anche per comprendere la sua importanza architettonica e storica. È necessario prenotare prima e il biglietto, per un adulto, costa 19,50€.

Non è il solo sito Patrimonio UNESCO di Rotterdam. Appena fuori città, raggiungibile con i mezzi pubblici, potrai trovare i diciannove mulini a vento di Kinderdijk. Si tratta di una tappa imperdibile per chi trascorre qualche giorno a Rotterdam, anche perché si tratta della più alta concentrazione di mulini a vento storici di tutti i Paesi Bassi.

Fonte: iStock

Un deposito colmo d’arte: il Depot Boijmans Van Beuningen

Ami andare per musei? Bene. Che ne dici visitare un intero deposito d’arte aperto al pubblico? Il Depot Boijmans Van Beuningen di Rotterdam è il primo deposito a essere aperto al pubblico, offrendo un’esperienza unica agli amanti della cultura. Situato nel Museumpark, questo edificio che sa di futuro ospita oltre centocinquanta mila opere d’arte di vario genere, tutte conservate in un ambiente trasparente e interattivo.

Visitando questo speciale luogo di Rotterdam, potrai comprendere di più attività come restauro e conservazione di un’opera d’arte, nonché fare un’occhiata dietro alle quinte dell’organizzazione di mostre ed eventi.

Come accade spesso, è bello il contenuto ma anche il contenitore merita. L’architettura dell’edificio, progettata dallo studio MVRDV, si distingue per la sua forma tonda che lo fa assomigliare a un grande bicchiere pronto a contenere il mondo. La facciata, infine, vuole essere un vero e proprio specchio sulla realtà urbana circostante.

A bordo di una nave storica: la SS Rotterdam

Può una nave che porta il nome della città essere esclusa dalla lista delle cose da vedere a Rotterdam? Sia mai. La SS Rotterdam è un’imponente nave da crociera storica, costruita negli Anni ’50 e utilizzata per decenni come transatlantico di lusso.

Oggi è ancorata permanentemente a Rotterdam ed è stata trasformata in un hotel ma vanta anche un ristorante e un museo galleggiante, pronto ad accogliere viaggiatori e turisti. Salendo a bordo, ti troverai dentro un ambiente d’altri tempi che potrebbe ricordarti anche qualche altro transatlantico famoso. Potrai visitare il ponte di comando e persino pernottare in una delle cabine restaurate.

I biglietti variano, a seconda dell’esperienza che si vuole fare a bordo della nave. Partono da circa 13€ e ce ne sono per tutti i gusti.

Fonte: iStock

Rotterdam e il suo porto: come fare un tour

Lo avevamo citato all’inizio ma non eravamo ancora scesi nel dettaglio. Rotterdam non esisterebbe senza il suo porto che serve, per davvero, tutta l’Europa accogliendo merci da ogni dove. Esplorare il porto di Rotterdam in un tour in barca è un’esperienza affascinante ed è un vero e proprio must da fare con qualsiasi clima e temperatura Rotterdam offra. I tour in battello partono solitamente dal molo vicino all’Erasmusbrug e ci sono molte opzioni diverse: dai viaggi di un’ora fino a crociere più lunghe, con tanto di cena a bordo.

Un tour del porto permette di osservare Rotterdam e la sua particolare architettura da un punto di vista decisamente diverso. Oltre a questo, ti renderai davvero conto della frenetica attività del porto stesso. Alcuni tour includono anche una visita alla Maasvlakte 2, un’area portuale artificialmente creata nel Mare del Nord per espandere la capacità del porto.