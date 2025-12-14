La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La cittadina di Albufeira è tra le tappe da inserire in un road trip in Algarve

Gennaio è uno dei mesi migliori per scoprire un’Europa diversa dal solito. Lontano dall’alta stagione, il continente offre festival unici, paesaggi invernali spettacolari e mete ideali per inseguire il sole o la neve.

Qui, vi consigliamo dove andare a gennaio in Europa portandovi dalle coste miti dell’Algarve alle piste alpine di Grenoble e Château-d’Œx, fino alle tradizioni ancestrali di Pernik e alla magia artica di Tromsø, tra aurore boreali e notti polari.

Algarve, Portogallo

Cominciamo i nostri consigli su dove andare a gennaio in Europa con una destinazione ideale per chi è alla ricerca di un po’ di sole. L’Algarve è perfetta soprattutto per chi ama le spiagge anche d’inverno, scogliere spettacolari e un clima più mite rispetto ad altre mete. Il modo ideale per scoprirla? Noleggiando un’auto e partendo per un incredibile viaggio on the road, coprendo sia i piccoli borghi di pescatori che le località più note come Sagres, Lagos e Portimão, oltre che le spiagge più famose, come Praia da Rocha, Praia da Marinha e Benagil.

Gennaio è bassa stagione, quindi troverete maggiore tranquillità e un’atmosfera rilassata, con temperature intorno ai 16°. In più non è difficile arrivarci grazie ai collegamenti diretti (solitamente all’andata) ed economici tra l’aeroporto di Milano Bergamo e quello di Faro!

Grenoble, Francia

Se invece non volete rinunciare ai piaceri e divertimenti dell’inverno, tra le mete da raggiungere vi consigliamo Grenoble. Per chi ama lo sci o lo snowboard, questa è sicuramente la destinazione perfetta! Situata nelle Alpi francesi, Grenoble si trova proprio ai piedi delle montagne, è circondata da quasi 20 comprensori sciistici ed è situata al centro di quattro catene montuose: Vercors, Chartreuse, Belledonne e Oisans, ognuna con caratteristiche uniche.

Le piste sono adatte a tutti, dalle famiglie agli sportivi più esperti, fino a chi preferisce escursioni solitarie per ammirare paesaggi spettacolari, di giorno o anche in notturna. Grenoble offre però anche cultura, musei e un centro vivace, perfetti per alternare sport e città!

Pernik, Bulgaria

C’è chi viaggia anche per interessi culturali e per scoprire nuove tradizioni. Se fate parte di questa categoria, gennaio è il mese in cui Pernik, in Bulgaria, ospita il Festival Internazionale dei Giochi Mascherati “Surva”, uno degli eventi più suggestivi dell’inverno europeo. Nato nel 1966 e oggi riconosciuto a livello internazionale, Surva celebra antichi rituali pagani legati alla fertilità, alla protezione e al passaggio delle stagioni.

Per due giorni, la città si anima con migliaia di partecipanti: gruppi mascherati provenienti da tutta la Bulgaria e da Europa, Asia e Africa sfilano tra campanacci, costumi imponenti e danze rituali. Nel 2026 il festival si terrà il 31 gennaio e 1 febbraio, trasformando Pernik in una vera capitale del carnevale arcaico, tra spettacoli, mercati e tradizioni millenarie.

Château-d’Œx, Svizzera

Volete cominciare l’anno con un evento speciale? Raggiungete Château-d’Œx tra il 24 gennaio e il 1 febbraio! Situata nel cuore delle Alpi svizzere, questa località si trasforma ogni inverno in un palcoscenico fiabesco. Considerata la capitale alpina delle mongolfiere, la località ospita da oltre 40 anni un festival che richiama equipaggi da tutto il mondo.

L’edizione 2026 prevede nove giorni di voli spettacolari, show notturni, competizioni sportive ed eventi dedicati alle famiglie. Ovviamente, prenotando online dal sito ufficiale, potrete salire a bordo di una mongolfiera e decollare sopra le montagne innevate.

Tromsø, Norvegia

Infine, gennaio è uno dei mesi migliori per visitare anche Tromsø, quando l’inverno artico è al suo apice e le esperienze sono davvero uniche. La neve abbondante permette attività come sleddog, motoslitte ed escursioni nella natura, mentre fino alla fine del mese partono ancora i tour di whale watching verso Skjervøy. Gran parte di gennaio rientra nella notte polare, con il sole sotto l’orizzonte: condizioni ideali per avvistare l’aurora boreale.

In questo periodo si possono visitare attrazioni stagionali come i suggestivi Tromsø Ice Domes, ricostruiti ogni anno poco fuori città. L’ultima settimana del mese ospita anche il Northern Lights Festival, rassegna musicale che spazia dal jazz alla classica, affiancata dai celebri concerti dell’aurora nella iconica Ishavskatedralen.