Fonte: iStock Aurora boreale, tra le mete di viaggio c'è la Lapponia

Partire significa andare a caccia di meraviglie, scoprire il mondo, esplorarlo, ma anche lasciarsi affascinare dalla natura, dalle sue magie, uniche e preziose, di quelle che levano il fiato.

Ed è quello che fanno tutti coloro che scelgono di fare le valigie inseguendo le aurore boreali, incredibili manifestazioni del cielo, che lasciano senza fiato con le loro luci colorate e luminose che assumono forme differenti incendiando di fascino e meraviglia la volta celeste.

Ci sono diversi lughi da raggiungere per poterle ammirare con i loro occhi, si trovano vicine ai poli e in diversi Paesi del mondo. Le luci del nord sono particolarmente suggestive anche perché per vederle in genere ci si deve dirigere lontani dalle luci artificiali, quindi dai centri abitati, immergendosi nelle aree rurali. Lì, a stretto contatto con la natura, si deve rivolgere lo sguardo verso il cielo e avere la pazienza di attendere che avvenga la magia delle luci che danzano. Ecco i sette Paesi del mondo dove è più facile avere la fortuna di vedere l’aurora boreale.

Islanda, a caccia dell’aurora boreale

Terra di incredibile bellezza, che regala paesaggi mozzafiato grazie a una natura selvaggia e straordinaria e ai suoi paesaggi cesellati dal tempo e dagli agenti atmosferici, l’Islanda è anche una delle mete migliori per poter andare a caccia di aurore boreali, complici le lunghe notti e la vicinanza al Polo Nord. Il periodo indicato è quello che va da settembre ad aprile, in particolare tra novembre e febbraio e le mete specifiche sono davvero tante, basti sapere che è capitato che le luci del nord di vedessero addirittura da Reykjavik, la capitale.

Ma è allontanandosi da questo grande centro abitato, e dalle zone con maggiore inquinamento luminoso, che ci sono ancora più opportunità di lasciarsi ammaliare dal fascino di queste incredibili luci colorate che danzano nel cielo restituendo delle vere e proprie opere d’arte destinate a svanire.

Ci sono davvero tantissimi tour che propongono l’esperienza e le zone da tenere in considerazione sono numerose. Ad esempio, ci si può dirigere verso la foresta di Heiðmörk, vicinissima alla capitale, oppure raggiungere il Parco Nazionale di Thingvellir che si trova nella zona sudoccidentale dell’isola ed è un’area naturale protetta iscritta nei patrimoni dell’Umanità Unesco. Senza dimenticare un centro urbano: si tratta di Hella, cittadina che si trova a circa 90 chilometri da Reykjavik.

Spingendosi verso nord, poi, si può arrivare ad Akureyri, nota anche come Città del sole di mezzanotte, le zone limitrofe sono destinazioni perfette per vedere l’aurora boreale, che non è mai garantita essendo un fenomeno naturale. Esistono però dei siti ufficiali da tenere monitorati per seguire le condizioni meteo e le attività delle aurore boreali.

Fonte: iStock

Finlandia, uno dei posti dove vedere le luci del Nord

Da fine agosto ad aprile la Finlandia del nord regala la magia dell’aurora boreale ai suoi visitatori, soprattutto in Lapponia dove si stima sia visibile per circa 200 notti all’anno. Il consiglio è il seguente: maggiormente si sale verso il Polo più si avrà l’opportunità che le luci incendino il cielo con la sua suggestione.

Servono notti buie, distanza dalle città e dai centri abitati e il periodo giusto dell’anno, per cogliere al volo la fortuna di vederle. Tra i suggerimenti vi è quello di trovare una zona aperta, di immergersi nella natura e di attendere il momento in cui il cielo è sereno (monitorando il meteo). Poi non si deve fare altro che lasciare che la magia avvenga.

È bene sapere che esiste una pagina su Internet – a cura dell’Istituto meteorologico finlandese – con le previsioni in merito alle luci del nord.

La Lapponia è la regione più settentrionale della Finlandia e qui la natura è meravigliosa, oltre a essere un posto che offre la possibilità di vivere esperienze uniche. Tra le tante vale la pena ricordare che è qui che si trova Rovaniemi, dove si può visitare la casa di Babbo Natale, ma anche dove si può attraversare il Circolo Polare Artico e rimanere incantati dall’aurora boreale che colora il cielo notturno. Una destinazione unica.

Fonte: iStock

Svezia, le destinazioni migliori per l’aurora boreale

Anche la Lapponia svedese è una delle destinazioni più gettonate per vedere l’aurora boreale. Il momento giusto è il periodo che va da settembre a marzo.

La cittadina di Kiruna è una meta da tenere in considerazione dai viaggiatori che raggiungono la Svezia alla ricerca di aurore boreali: ha un territorio molto vasto che si estende oltre l’area urbana, inoltre ha una grande peculiarità, quella di essere in movimento. La ragione è semplice: è in atto una trasformazione e ricollocazione urbana, che prevede che il centro venga spostato di tre chilometri a est.

All’interno del suo territorio vi è il parco nazionale Abisko dove arrivano tantissime persone attratte dalla possibilità di ammirare l’aurora boreale, anche perché qui vi è quello che viene definito “buco blu” o “blue hole”, un fenomeno meteo grazie al quale il cielo è spesso limpido: lo scenario perfetto per vedere le luci del nord. E sempre nella medesima location vi è anche l’Aurora Sky Station di Abisko posto a mille metri di altitudine, circa, sul monte Nuolja.

Fonte: iStock

L’aurora boreale in Norvegia: dove andare

Da fine settembre a fine marzo la Norvegia diventa la destinazione di coloro che vogliono vedere l’aurora boreale. Basta dirigersi nella zona più settentrionale del Paese, lì dove fiordi e montagne regalano una scenografia mozzafiato, ma dove non mancano centri urbani di dimensioni differenti, una cultura autentica e spazi in cui sentirsi davvero lontano da tutti e da tutto.

E la meraviglia delle luci del nord non è l’unica attrattiva della zona che offre tantissimo a tutti coloro che sono alla ricerca di cultura locale e di attività nel mezzo della natura.

Tra le località suggerite vi è Tromso, una delle mete più interessanti per vedere il fenomeno, oppure il vicino lago di Prestvannet o altre località limitrofe. È importante sapere che esistono diversi tour per tutti i gusti.

In alternativa si può scegliere Bodo la “capitale” del Nordland norvegese, location molto interessante con tante meraviglie da scoprire. Ed è qui che vi sono speciali panchine per vedere la danza delle luci nel cielo. Da segnare anche le isole Lofoten o le Vesteralen, queste ultime sono una tappa “obbligata” anche per coloro che sognano di vivere l’esperienza del whale watching.

Fonte: iStock

La Scozia delle luci del nord

Nel nord della Gran Bretagna, nella parte più settentrionale della Scozia, l’autunno e l’inverno sono le stagioni ideali per ammirare le luci del nord.

Ci sono alcune località indicate per avere più opportunità di non perdersi il fenomeno. Ad esempio, le isole Ebridi, qui viene consigliato di dirigersi a Lewis, Harris e sulla punta più a nord di Skye. Da non perdere anche Shetland, Orcadi e Caithness, ma anche le due coste orientale e occidentali. In particolare, nella seconda area, si possono raggiungere località come Applecross e Lochinver.

Fonte: iStock

Alaska, nelle terre selvagge alla ricerca dell’aurora boreale

Usciamo dall’Europa e ci dirigiamo in America del Nord, negli Stati Uniti. In particolare in Alaska terra da scoprire che evoca avventure indimenticabili. Qui vi è una delle mete più apprezzate per cercare l’aurora boreale, si tratta di Fairbanks, nota anche con il nome di Golden Heart City. Il periodo migliore per raggiungerla è quello che va dal 21 agosto al 21 aprile e qui si possono vivere esperienze indimenticabili come quella di una gita nel mezzo della natura a bordo di una slitta trainata da cani, oppure visitare musei e luoghi in cui entrare in contatto con la cultura e la storia del posto.

Anchorage, poi, è un’altra meta interessante: è stata definita una delle città più vivibili degli Stati Uniti, è immersa in una zona dotata di una natura straordinaria e da qui si può partire per andare alla ricerca dello spettacolo delle luci che danzano nel cielo.

Location imperdibili anche per entrare in contatto con un Paese estremamente affascinante e in cui la natura è incontaminata.

Fonte: iStock

Canada, i posti imperdibili per vedere le luci che danzano nel cielo

Quando si programma un viaggio spesso ci sono più ragioni che concorrono alla decisione della meta finale. E il Canada è uno di quei Paesi del mondo che ne offre davvero tante: il suo territorio regala paesaggi di incredibile bellezza, in cui la natura offre alcuni scenari maestosi, con le sue foreste, le montagne e senza dimenticare le praterie, ma anche i centri urbani e la cultura locale.

E qui si può assistere anche alla magia delle luci danzanti nella volta celeste, sfumature cangianti e meravigliose che impreziosiscono il cielo.

Ma dove vedere l’aurora boreale in Canada? Una delle aree più interessanti si trova nella zona nord-ovest ed è il Yukon con i suoi paesaggi che fanno sentire nel mezzo della natura più selvaggia. Si tratta di una zona non molto abitata, per questo è l’ideale per assistere all’aurora boreale, ma anche per sentirsi parte di un viaggio avventuroso.

Poi vi è Churchill nella provincia Manitoba, è la capitale mondiale dell’orso polare ed è un piccolo centro abitato, ma particolarmente interessante per tutti coloro che vogliono vedere le luci del nord che qui stupiscono per la maggior parte dell’anno e, in particolare, a gennaio, febbraio e marzo.

Da non perdere anche la zona di Yellowknife, che si trova nei territori del Nord-Ovest a circa 400 chilometri a sud del Circolo Polare Artico. Da raggiungere soprattutto in autunno e in inverno, anche se non mancano avvistamenti nel periodo estivo.

Luoghi speciali, sparsi per il mondo, che offrono a chi li raggiunge la possibilità di vivere un’esperienza di quelle che resteranno per sempre tra le più preziose: la vista dell’aurora boreale.