iStock Visitare Sharjah in autunno: la meta perfetta sotto i 400 euro

L’autunno non è fatto solo di foglie dorate e cioccolate calde: è anche il momento perfetto per scappare dal grigiore e cercare il sole altrove. Se sognate di allungare un po’ l’estate, oggi vi portiamo alla scoperta di 5 destinazioni fuori Europa dove volare con meno di 400 euro, per una vacanza rigenerante tra spiagge, mercati colorati e tramonti tropicali.

Abbiamo scelto per voi delle mete perfette per un soggiorno di qualche notte fuori Europa preferendo voli low cost e tenendo a mente che si può risparmiare sugli hotel con un po’ di elasticità. I voli mostrati non hanno una tariffa fissa, possono cambiare nel tempo e i posti sono limitati.

Da Napoli a Marrakech

Con voli easyJet tra i 100 e i 120 euro andata e ritorno, da Napoli a Marrakech potrete fuggire dal freddo e godervi qualche giorno di clima mite nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Le temperature arrivano anche a 28 gradi ed è uno dei periodi migliori per passeggiare tra i vicoli della Medina, i souk che profumano di spezie e soggiornare nei Riad dove sorseggiare un tè alla menta. Le serate sono miti, perfette per cenare nella piazza Jemaa el-Fna tra musiche e bancarelle. Per chi ha qualche giorno in più, vale la pena un’escursione nel deserto di Agafay o una gita sulle montagne dell’Atlante, che in autunno offrono panorami mozzafiato.

Da Roma Ciampino a Fez

Ryanair propone voli di circa 180 euro andata e ritorno nel mese di ottobre per questa meta. Fez è meno turistica di Marrakech, ma altrettanto affascinante. In autunno, con temperature intorno ai 25 gradi, la medina è un labirinto piacevole da esplorare: botteghe di artigiani, cortili segreti e la celebre conceria Chouara con le vasche colorate. È una destinazione ideale per chi ama l’autenticità e vuole scoprire il Marocco più tradizionale. Ottobre è anche il mese perfetto per un hammam rigenerante (seguendo il trend di viaggio legato alla bellezza che spopolerà nel 2026) o per gustare un couscous in terrazza al tramonto.

Da Milano Malpensa a Il Cairo

Offerte a circa 230 euro andata e ritorno da Milano Malpensa verso Il Cairo sono da prendere al volo: easyJet propone la tratta con queste tariffe a fine ottobre e novembre. L’autunno è uno dei periodi migliori per visitare Il Cairo: il caldo estivo lascia spazio a giornate piacevoli, intorno ai 26–28 gradi, ideali per esplorare la città senza afa. Dalla maestosa Piana di Giza con le sue piramidi e la sfinge, fino al Museo Egizio e al vivace Khan el-Khalili, ogni angolo racconta secoli di storia e mistero. In serata, una crociera sul Nilo o una cena panoramica in un rooftop vista città rendono il viaggio indimenticabile.

Da Bergamo a Sharjah

Con 300 euro di volo circa si raggiunge Sharjah da Bergamo con il vettore Air Arabia. Il budget non verrà superato se si tiene in considerazione il costo della vita molto basso e si mostra flessibilità sugli alloggi. A due passi da Dubai, ma con un’anima autentica, Sharjah è la gemma culturale degli Emirati Arabi Uniti. In autunno il clima è ideale, intorno ai 30 gradi, caldo ma gradevole, per scoprire la città senza la calura estiva. Passeggiate lungo la Corniche, i musei d’arte e il vivace Souq Al Arsah raccontano la storia e le tradizioni emiratine. E per chi desidera un po’ di mare, le spiagge sul Golfo Persico offrono acque limpide e relax assoluto.

Da Bari a Istanbul

Con ITA Airways si vola invece da Bari a Istanbul con un costo di circa 265 euro per andata e ritorno con voli diretti. La tratta ha un costo ancora inferiore per chi parte ad Milano, con costi attorno ai 185 euro. Si può iniziare dal Gran Bazaar e dalla Moschea Blu, per poi attraversare il Bosforo e godersi il tramonto da Üsküdar. Le serate autunnali sono l’ideale per una cena sul tetto di un ristorante vista moschee, con il profumo di spezie nell’aria.