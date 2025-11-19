Alla scoperta di Curaçao: un viaggio da sogno tra spiagge e colori

Piccola isola caraibica, grandi imprese sportive: Curaçao unisce spiagge spettacolari, cultura vivace, natura pazzesca e la storica qualificazione ai Mondiali

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato: 19 Novembre 2025 18:38

iStock
Meravigliosa spiaggia di Cas Abao

Curaçao, piccolo gioiello dei Caraibi, sta facendo parlare di sé non solo per le sue spiagge da sogno e il clima tropicale, ma anche per un’impresa sportiva senza precedenti. La nazionale di calcio di Curaçao si è qualificata per le fasi finali della Coppa del Mondo 2026, diventando il Paese più piccolo di sempre a raggiungere questo traguardo.

Con meno di 200.000 abitanti, ha superato il record precedente dell’Islanda (con circa 400.000 abitanti), che nel 2018 era approdata ai Mondiali in Russia. Il pareggio per 0-0 contro la Giamaica ha permesso a questa piccola nazione, membro del Regno dei Paesi Bassi e con una superficie di soli 444 km² (quindi è anche la nazione più piccola per superficie a partecipare a un mondiale) di chiudere in testa il proprio girone con 12 punti, assicurandosi così un posto tra le migliori squadre del mondo.

Curaçao è sicuramente un’idea di viaggio originale che unisce la bellezza naturale dei Caraibi a un’atmosfera ricca di storia e cultura, perfetta per chi desidera una vacanza indimenticabile.

Cosa vedere a Curaçao

Curaçao è conosciuta soprattutto per le sue spiagge spettacolari dalle acque cristalline, perfette per snorkeling, nuotate e immersioni. L’isola però non offre solo mare.

Willemstad, la capitale, è un gioiello di architettura che riflette una doppia anima: quella coloniale olandese e quella caraibica con le sue case color pastello e la vibrante atmosfera.

Nella città Patrimonio UNESCO si può ammirare il ponte galleggiante Queen Emma che collega i quartieri di Punda – labirinto di strade acciottolate che racconta una storia lunga cinque secoli – e Otrobanda – quartiere che offre un punto di vista più vero sulla vita che scorre a Willemstad – attraverso la Sint Anna Bay, e numerosi musei come quello della città ospitato dal Forte Amsterdam o il museo galleggiante o ancora il Kura Hulanda Museum che raccontano la storia locale.

La cultura di Curaçao è un mix affascinante di influenze olandesi, africane e caraibiche. Qui si parlano papiamento, olandese, inglese e spagnolo, e la musica tradizionale, come il Tumba, accompagna spesso le feste e i mercati locali. Un momento particolare per fare un viaggio a Curaçao è quello del carnevale (in primavera) quando le strade si riempiono di persone con abiti super colorati che ballano al ritmo di samba.

Per chi ama la gastronomia, l’isola offre piatti a base di pesce fresco, frutti tropicali e spezie locali, perfetti da assaporare in ristoranti tipici o nei chioschi sulla spiaggia.

Oltre al relax e alla cultura, Curaçao è ideale per gli amanti dell’avventura: escursioni nella natura, trekking come il Christoffel National Park – da fare al mattino presto per non soffrire troppo il caldo – il Shete Boka National Park con siti di nidificazione per tartarughe e le Hato Caves – grotte con stalattiti e stalagmiti – permettono di scoprire paesaggi rocciosi, grotte e coste mozzafiato.

Dopo il trekking al Christoffel National Park ci si può fermare a visitare il Savonet Museum per approfondire la storia del Paese.

Cosa vedere e fare a Curaçao
iStock
Ponte della Regina Emma a Willemstad, Curacao

Le spiagge di Curaçao

Le spiagge di Curaçao sono tra le più belle dei Caraibi ciascuna con caratteristiche uniche. Ecco una selezione delle spiagge più iconiche dell’isola.

Kenepa Beach: nella zona occidentale di Curaçao c’è questo arenile isolato con sabbia morbida e mare turchese, ideale per chi cerca relax e tranquillità ma anche per chi ama fare snorkeling o nuotare.

Porto Mari: sempre nella parte occidentale Curaçao, in una tenuta privata, c’è un’altra spiaggia imperdibile. Sabbia bianca, mare cristallino perfetta per lo snorkeling e per chi ama passeggiare in mezzo alla natura è adatta alle famiglie e agli amanti dell’avventura.

Lagun: a circa 30 km dalla capitale si trova una piccola baia molto amata dai sub e dai pescatori locali. Questo luogo al tramonto si colora di magia e romanticismo.

Jan Thiel: sempre nei pressi di Willemstad c’è una spiaggia vivace con bar, ristoranti e servizi completi, ideale per chi desidera combinare mare, divertimento e comodità.

Cas Abao: nella costa sud-occidentale dell’isola si trova questa spiaggia famosa per il suo mare cristallino, le palme, la sabbia chiara e le sue barriere coralline.

Grote Knip: tra i villaggi di Westpunt e Lagun, spunta una laguna azzurra che rappresenta una delle mete migliori per gli sport acquatici come snorkeling e immersioni, a Curaçao. Iconica per le sue acque cristalline e uno scenario dai colori spettacolari, spesso scelta dai fotografi e dagli amanti della natura.

Altre spiagge da non perdere sull’isola sono: Playa Jeremi, Daibooi Beach, Cabana Beach, Sabana Westpunt, Playa Forti e Mambo Beach.

Durante un viaggio a Curaçao le spiagge faranno sicuramente parte dell’itinerario. Queste offrono un mix perfetto di relax, avventura e scenari da cartolina e rendono Curaçao una destinazione imperdibile per una vacanza nei Caraibi.

Le spiagge di Curaçao
iStock
La piccola baia di Lagun

Dove si trova e come arrivare

Situata nel Mar dei Caraibi meridionale, di fronte alle coste del Venezuela, è una delle isole del Regno dei Paesi Bassi. Grazie alla sua posizione geografica, l’isola gode di un clima tropicale savana caldo e ventoso tutto l’anno, con temperature medie tra i 25 e i 32 gradi.

Arrivare a Curaçao è semplice: l’isola è servita dall’Aeroporto Internazionale di Hato (Curacao International Airport) – situato a circa 11 km a nord della capitale Willemstad – collegato con voli diretti da diverse città europee, americane e caraibiche operati da varie compagnie aeree.

Dall’Italia, solitamente, si raggiunge con uno scalo in una capitale europea come Amsterdam o in uno scalo statunitense come Miami o New York. Una volta arrivati, noleggiare un’auto è il modo migliore per esplorare tutte le bellezze dell’isola al proprio ritmo, dalle spiagge più nascoste ai villaggi pittoreschi e ai parchi naturali.

Curaçao è quindi una destinazione che offre al viaggiatore: sport, mare, cultura e natura. Tutte queste caratteristiche si combinano per offrire un’esperienza caraibica unica. Quest’isola è un’idea di viaggio da non perdere sia per chi ha solo il desiderio di immergersi in acque turchesi, sia per chi ama allontanarsi dalla quotidianità e stare a contatto con la natura, ma anche per chi adora le città o vuole vivere l’emozione dei Mondiali da vicino.

L'isola di Curaçao: cosa vedere
iStock
Bellissimo scorcio di Willemstad, Curaçao

