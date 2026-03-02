Un frammento di sabbia e corallo nel bel mezzo dei Caraibi olandesi, due chilometri quadrati di luce cruda, silenzi veri e meraviglie scalfite dal tempo

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Klein Curaçao vista dall'alto

Ci vogliono più o meno 2 ore di navigazione (a volte persino turbolenta), ma a un certo punto affiora un banco di sabbia calcarea che il vento modella da secoli. Quella è Klein Curaçao, in olandese “Piccola Curaçao”, che con i suoi 1,7 chilometri quadrati è una sorta di rettangolo chiaro nel blu del mare caraibico. È piatta, bruciata dal sale, ma contemporaneamente circondata da una specie di cintura di barriera corallina che frena le onde.

Il visitatore ha la sensazione di essere appena sbarcato su un miraggio, perché qui non ci sono strade e nemmeno centri abitati stabili. Ciò che si osserva è un orizzonte infinito, insieme a un faro color rosa slavato, capanne di pescatori usate a intermittenza e lo scheletro di una petroliera che si sfalda da mezzo secolo.

Eppure, qui in epoche passate è successo davvero di tutto e anche adesso è un territorio talmente tanto prezioso che occorre preservarlo: da queste parti la conservazione rappresenta una necessità concreta, visto che le barriere coralline attenuano l’impatto degli uragani e le praterie marine sostengono la pesca locale.

Il suo soprannome è “isola fantasma dei Caraibi olandesi” e la malinconia che involontariamente trasmette, mista alla bellezza indiscutibile dei Tropici, non può che confermare questo buffo nomignolo scelto dai viaggiatori.

Cosa vedere a Klein Curaçao

Dalle premesse è piuttosto evidente che Klein Curaçao non è un’isola in cui si arriva per fare vacanze relax o soggiornare. Questo scoglio è più che altro meta di un’escursione turistica grazie a cui confrontarsi con una geologia ostile che nasconde chicche architettoniche di rara bellezza decadente. Il suo, infatti, è un ambiente che pare lunare e che racconta molto più di quanto suggerisca la sua superficie piatta.

Il faro rosa al centro dell’isola

Una torre cilindrica, alta circa 20 metri, con una scala a chiocciola in legno che conduce fino alla lanterna. Sorge quasi al centro esatto ed è sostanzialmente l’unico punto di riferimento verticale di quest’isoletta dei Caraibi olandesi. Il colore originario, un rosa tenue, oggi appare scolorito dal sole e dalla salsedine.

Non mancano altri segni evidenti del tempo, come l’intonaco scrostato. Ma dalla sommità lo sguardo abbraccia l’intero perimetro del territorio, che si mostra come un anello chiaro abbracciato da acqua turchese sul lato riparato e blu profondo su quello battuto dalle onde.

I resti della quarantena e le tombe coloniali

Poco distante dal faro, anche se in realtà ci si spingono in pochi, riposano i ruderi di un antico edificio utilizzato per la quarantena dei marinai. Muri bassi, pietre corrose e tracce di fondamenta che testimoniano l’importanza strategica di Klein Curaçao nelle rotte commerciali.

Nelle vicinanze si trovano anche sepolture attribuite all’epoca della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali, con croci semplici e lapidi consumate che ricordano un passato segnato da epidemie, naufragi e sfruttamento.

Il relitto della Maria Bianca Guidesman

Qui, probabilmente, si capisce più che in altri luoghi il soprannome di “isola fantasma”: lungo la costa settentrionale, la sagoma spettrale di una petroliera arrugginita domina il panorama. È la Maria Bianca Guidesman, imbarcazione che finì incagliata sopra la barriera corallina decenni fa, trasformandosi poi in una scultura monumentale di ferro rosso sangue.

A seconda dei venti, le onde colpiscono la carcassa metallica con ritmo costante, producendo un suono cupo che accompagna la visita. Oggi, tra le altre cose, è anche un rifugio per pesci e uccelli marini.

Birdwatching tra Nord e Sud America

Klein Curaçao rappresenta una tappa per specie migratorie che attraversano l’Atlantico tra Nord e Sud America, che vengono qui per riposare e nidificare. Osservare il volo delle fregate sopra il relitto o vicino alla costa regala un quadro quasi teatrale.

Snorkeling e immersioni lungo la barriera

Il lato sottovento presenta acqua calma e limpida. A pochi metri dalla riva si incontra una scarpata che precipita verso fondali più profondi. Tra coralli cervello, formazioni ramificate, anemoni e spugne gialle si muovono castagnole bicolori, pesci farfalla quattr’occhi, pesci istrice e pesci lima arlecchino. Le tartarughe marine, specie protette, frequentano l’area per alimentarsi e deporre le uova in determinati periodi dell’anno.

Kitesurf tra due mari

Sul lato riparato, invece, l’acqua appare piatta al punto da risultare ideale per salti e manovre tecniche. Sul versante esposto il vento solleva onde più consistenti, terreno per rider esperti.

Le spiagge più belle di Klein Curaçao

Sarà pure un’isola diversa dal classico paradiso tropicale, ma Klein Curaçao vanta una delle distese sabbiose più estese e candide dei Caraibi meridionali. In zona la sabbia possiede una grana così sottile da sembrare farina, formata millennio dopo millennio dalla triturazione naturale dei coralli.

La lunga mezzaluna sottovento : sabbia bianca e compatta, acqua trasparente con tonalità che variano dal turchese al blu cobalto. Il top per chi cerca fondali accessibili e incontri ravvicinati con tartarughe.

: sabbia bianca e compatta, acqua trasparente con tonalità che variano dal turchese al blu cobalto. Il top per chi cerca fondali accessibili e incontri ravvicinati con tartarughe. Il tratto vicino al drop-off : poco distante dalla riva il fondale scende rapidamente. Da queste parti la barriera appare più integra, con maggiore varietà di coralli duri e molli.

: poco distante dalla riva il fondale scende rapidamente. Da queste parti la barriera appare più integra, con maggiore varietà di coralli duri e molli. La costa sopravento accanto al relitto: scenario più selvaggio, con onde energiche e panorami drammatici. Area meno adatta alla balneazione, ma perfetta per fotografie dal carattere deciso.

iStock

Come arrivare e quando andare

La traversata parte dal porto di Willemstad o da altre baie della costa sud di Curaçao. A disposizione dei visitatori ci sono catamarani e motoscafi che impiegano circa 90 minuti in mare aperto. Il tragitto attraversa un tratto esposto dell’Atlantico, quindi chi soffre il mal di mare farebbe bene a prepararsi con anticipo.

Il periodo più indicato per fare una visita coincide con la stagione secca, ovvero tra gennaio e settembre. In questa fase dell’anno, infatti, le precipitazioni risultano limitate e la visibilità subacquea raggiunge livelli eccellenti. Gli alisei soffiano costanti durante gran parte dell’anno, rendendo l’isola ventilata anche nei mesi più caldi.

L’assenza di infrastrutture turistiche permanenti implica la necessità di portare acqua, protezione solare reef-safe, cappello, occhiali da sole e scarpe adatte a terreni sassosi.