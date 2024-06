Cosa vedere a Frèjus, la Pompei di Francia

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Situata sulla costa meridionale della Francia, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Fréjus è una città che incanta con la sua storia e bellezza naturale. Fondata dai Romani nel 49 a.C., Fréjus è spesso chiamata la “Pompei di Francia” per la sua straordinaria eredità archeologica. Le antiche rovine, le strade medievali e le spiagge dorate rendono questa destinazione perfetta per chi desidera combinare cultura, storia e relax. Con un clima mite tutto l’anno e una posizione privilegiata vicino al Mar Mediterraneo, Fréjus è una meta imperdibile per gli amanti dell’arte, dell’archeologia (e del mare).

Cosa vedere a Fréjus

Sono tantissimi i punti di interesse a Fréjus, per una visita di non solo mare. L’Ufficio del turismo organizza praticamente tutto l’anno tour guidati alle rovine e non solo.

L’Anfiteatro Romano

Uno dei siti più emblematici di Fréjus è il suo Anfiteatro Romano, risalente al I secolo d.C. Progettato per ospitare combattimenti tra gladiatori e tra uomini e animali, l’anfiteatro è stato costruito vicino alla porta di accesso della città. Questo maestoso anfiteatro poteva ospitare fino a 10.000 spettatori ed è ancora utilizzato oggi per eventi culturali e concerti. Passeggiare tra le sue antiche mura offre un viaggio nel tempo, immaginando le grandi celebrazioni dell’epoca romana. Nei secoli la struttura è stata notevolmente rimaneggiata, e l’attuale versione è il frutto di un restauro effettuato intorno al 2010. Per visitare l’anfiteatro è bene verificare gli orari di apertura, che cambiano a seconda della stagione.

La Cattedrale di Fréjus

La Cattedrale di Saint-Léonce è un altro gioiello storico. Costruita tra il V e il XII secolo, la cattedrale combina elementi di architettura romana e gotica. È divisa in due navate che un tempo erano due diverse strutture: una dedicata a Notre Dame, su resti dell’antica chiesa paleocristiana, e l’altra a Santo Stefano, risalente all’XI-XII secolo. Meritano uno sguardo più approfondito l’abside con i sepolcri dei vescovi, le antiche statue, le pale d’altare e il magnifico crocifisso in legno del XVI secolo. Il chiostro a due piani del XII secolo è un gioiello architettonico, dichiarato monumento storico di Francia, con le coperture delle gallerie tutte in legno e arcate dipinte decorate con figure di santi, personaggi storici e animali veri e fantastici. Accanto, si trova l’antico battistero paleocristiano del V secolo, forse il più antico di Francia, e il campanile del XIII secolo.

Il Museo Archeologico

Il Museo Archeologico di Fréjus offre una panoramica completa sulla storia della città, dai tempi preistorici fino all’epoca romana. Tra i reperti esposti, spiccano mosaici, sculture e oggetti di uso quotidiano che testimoniano la vita nell’antica Forum Julii, come era conosciuta Fréjus in epoca romana.

43 km di Acquedotto Romano

Un altro esempio dell’ingegneria romana è l’Acquedotto di Fréjus, che un tempo forniva acqua alla città. I resti di questo impressionante sistema idrico si estendono per oltre 40 chilometri, fino al villaggio di Mons a 520 metri di altezza sul livello del mare, e possono essere ammirati in vari punti intorno alla città. Victor Hugo commentava: “L’acquedotto nuovo e completo di 2000 anni fa era sicuramente bello, ma non certamente più bello di queste gigantesche macerie crollate su tutta la piana, che corrono, cadono, si rialzano. L’edera e i rovi si arrampicano su tutte queste meraviglie di Roma e del tempo”.

Il vivace Porto di Fréjus

Il moderno porto turistico di Fréjus è un luogo vivace, ideale per una passeggiata rilassante. Con una vasta scelta di ristoranti, bar e boutique, il porto è il posto giusto per gustare una cena con vista sul mare o per fare shopping tra le caratteristiche botteghe provenzali.

Vita da spiaggia a Fréjus

Poi c’è il mare, bellissimo nelle sue sfumature mediterranee e con splendide spiagge, che rendono Fréjus una meta estiva apprezzatissima. La Plage de Fréjus, la Plage de Saint-Aygulf e St. Raphael offrono sabbia fine e acque cristalline, per nuotare, prendere il sole e praticare sport acquatici. La spiaggia di Port Fréjus, situata ad occidente rispetto al porticciolo turistico, è particolarmente comoda, ombrosa e adatta alle famiglie con bambini. Lungo tutto il lungomare si trovano numerosi ristoranti e boutique.

Informazioni pratiche

Quando andare

Fréjus può essere visitata tutto l’anno. L’estate è ideale per chi vuole abbinare una destinazione di mare e cultura, ma può essere molto affollata, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. L’inverno è mite e tranquillo, perfetto per una visita più rilassata e per godere dei benefici del mare furi stagione. Fréjus ospita numerosi eventi e festival durante l’anno, ma per chi ci arriva in estate, da non perdere la festa coi fuochi d’artificio del 14 agosto.

Cosa mangiare

La cucina di Fréjus è un delizioso mix di sapori mediterranei e provenzali. Tra i piatti tipici, si possono gustare la bouillabaisse, una zuppa di pesce, e la ratatouille, uno stufato di verdure. Non può mancare un assaggio della pissaladière, una sorta di focaccia con cipolle, acciughe e olive. I frutti di mare freschi sono da non perdere, così come i dolci a base di mandorle e miele. Per accompagnare il tutto, è d’obbligo un bicchiere di rosé della Provenza, rinomato per la sua freschezza e leggerezza. Un consiglio? Cercate e monitorate i giorni e gli orari dei mercati rionali per immergervi nei prodotti freschi e stagionali di Provenza.

Come arrivare

Fréjus è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. In auto, si trova lungo l’autostrada A8, che collega Marsiglia a Nizza. La stazione ferroviaria di Fréjus offre collegamenti in treno diretti con Marsiglia, Nizza e altre città della regione. Gli aeroporti più vicini sono quelli di Nizza-Costa Azzurra e Marsiglia-Provenza, entrambi a circa un’ora di distanza in auto.