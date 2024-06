Podgorica: cosa vedere nell’antica Capitale del Montenegro

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Vista su Podgorica, capitale del Montenegro

Podgorica, la Capitale del Montenegro, è una città che unisce tradizione e modernità. Tra rovine antiche, architettura socialista e vivaci caffè, questa città tra i due fiumi offre un’esperienza unica e autentica. Scopriamo insieme cosa vedere e fare in questa Capitale dell’Est.

Podgorica, nel cuore del Montenegro

Podgorica, nel cuore del Montenegro, è il centro amministrativo, culturale ed economico di un paese che lentamente sta diventando una meta turistica di riferimento in Europa, specialmente sulla costa. La città si trova invece nell’interno ed è un mix di vecchio e nuovo, con ampie piazze, parchi cittadini e una vivace vita notturna. Attraversata dai fiumi Morača e Ribnica, Podgorica vanta una bellezza naturale che si fonde con l’architettura urbana, e anche per questa ariosità risulta molto piacevole da visitare.

Un po’ di storia

Precedentemente nota come Titograd, la città di Podgorica, sorta nella fertile valle a nord del lago di Scutari, vanta una storia antichissima. Sull’altopiano tra i fiumi Morača, Zeta e Širalija, a pochi chilometri dalla Capitale, sorse nel I secolo Doclea, un insediamento romano in Montenegro che divenne poi il centro del principato medievale serbo. Il nome Podgorica risale al XIV secolo, ma la città è più antica, nacque infatti nel XI secolo e fu chiamata prima Birziminium e poi Ribnica. Quando, nel 1946, fu proclamata Capitale della Repubblica Socialista del Montenegro, fu denominata Titograd in onore di Tito. Solo nel 1992 riprese il nome di Podgorica e nel 2006 divenne la Capitale del nuovo stato indipendente del Montenegro.

Cosa vedere a Podgorica

Piazza della Repubblica (Trg Republike)

Il cuore della città, Piazza della Repubblica, è una piazza non particolarmente grande e persino un po’ anonima. Circondata da negozi, caffè e ristoranti, questo è il punto di ritrovo dei residenti, specialmente dopo il tramonto nelle settimane estive, quando le famiglie scendono in piazza a guardare i bambini giocare (purtroppo la piazza non è ancora del tutto pedonalizzata!). Nonostante non abbia grande fascino, può essere un buon punto di partenza per la visita e per osservare la vita cittadina e i suoi ritmi.

Il Ponte del Millennio

Il Ponte del Millennio è uno dei simboli moderni di Podgorica e del suo slancio di crescita degli ultimi anni. Inaugurato nel 2005, il lungo ponte sospeso attraversa il fiume Morača e offre una vista spettacolare sulla città, soprattutto di notte quando tutto è illuminato.

La Cattedrale della Resurrezione

Il principale edificio religioso della città è Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja, la Cattedrale della Resurrezione. L’edificio, costruito nel 1993 (il cantiere pare sia durato 20 anni!), è una chiesa ortodossa monumentale che svetta nella piazza grazie alle sue torri alte più di 25 metri. Questo luogo di culto è uno dei simboli della Capitale del Montenegro ed è uno dei siti più fotografati dai turisti per la sua cupola imponente, la sua maestosa architettura e per l’interno arricchito dagli affreschi dorati e prestigiosi lampadari. Una piccola curiosità: la Cattedrale conta 17 campane, una delle quali pesa circa 11 tonnellate, tanto da essere riconosciuta come la più grande campana dei Balcani.

Chiesa di San Giorgio

La Chiesa di San Giorgio è situata ai piedi del colle Gorica. Risalente al IX secolo, è una delle chiese più antiche della città, anche se il suo aspetto è stato modificato nel tempo. Questa chiesa ortodossa circondata dal verde, sobria in esterno ma con i suoi affreschi sontuosi dell’interno, offre un angolo di spiritualità e pace, e merita assolutamente una visita.

Il Parco di Gorica

Il Parco di Gorica, non lontano dal centro, è il polmone verde di Podgorica e il più grande parco cittadino. Perfetto per passeggiate, jogging o semplicemente per rilassarsi, il parco offre una vista panoramica sulla città dalla cima del colle omonimo.

Museo di Storia Naturale

Il Museo di Storia Naturale di Podgorica è una tappa obbligata per chiunque sia interessato alla flora e fauna del Montenegro. Situato in un edificio storico a Sud-Est della città, il museo offre esposizioni che vanno dalla geologia alla zoologia.

Museo cittadino di Podgorica

Il Muzej grada Podgorice è il museo che permette di scoprire la storia archeologica ed etnografica della Capitale del Montenegro. È diviso in quattro sezioni (archeologica, etnografica, storica, storico-culturale) e conserva reperti romani e illirici.

Torre dell’Orologio (Sahat Kula)

Situata nel centro storico, la Torre dell’Orologio è uno dei pochi edifici ottomani rimasti in città. Costruita nel XVII secolo, la torre offre una vista pittoresca e un senso della storia turbolenta di Podgorica.

L’Antica Ribnica

L’area di Ribnica, situata alla confluenza dei fiumi Morača e Ribnica, è il sito di insediamenti risalenti all’epoca romana. Le rovine di ponti e fortificazioni sono circondate da un giardino che scende verso il fiume, molto piacevole e rilassante.

Cosa Fare

Esplorare il Mercato Verde (Zelena Pijaca)

Un viaggio non può prescindere da una visita al mercato locale. A Podgorica, consigliamo un giro al Mercato Verde per un’esperienza autentica. Qui si possono trovare prodotti freschi locali, spezie, formaggi e molto altro. È il luogo perfetto per immergersi nella cultura locale, per conoscere il costo della vita e le abitudini dei residenti, oltre ad assaporare i sapori del Montenegro.

Gita al Lago di Skadar

A breve distanza da Podgorica, il Lago di Skadar (Scutari) è il più grande lago dei Balcani e una riserva naturale di straordinaria bellezza. È possibile esplorare il lago in barca, per ammirare la ricca biodiversità dell’area, tra cui oltre 280 specie di uccelli, alcune delle quali rare e protette. Ma il Lago di Skadar è anche un paradiso per gli appassionati di birdwatching, che nelle zone umide e tra i canneti possono avvistare specie come il pellicano riccio e l’airone rosso. Non solo natura, perché nelle vicinanze del lago diverse cantine offrono tour e degustazioni di vini locali, come il famoso Vranac. E per chi ha più tempo a disposizione, potrebbe valere la pena fermarsi in uno dei pittoreschi villaggi di pescatori lungo le sponde del lago e assaporare piatti tipici a base di pesce fresco e prodotti locali.

Vivere la Vita Notturna

Podgorica ha una vivace vita notturna con bar, club e caffè che restano aperti fino a tardi. Bokeska Street è una stradina di locali e cortili che, specialmente in estate, si riempiono di gente per un drink e per ascoltare musica dal vivo e DJ set. Anche su Njegoševa Street ci sono tantissimi locali per tutti i gusti. In generale la vita serale e notturna affolla i vari caffè della Capitale e i dehor, per spostarsi poi nelle discoteche (attenzione perché la musica è quasi sempre quella popolare dei paesi dell’ex Jugoslavia, non sempre apprezzata dagli stranieri). Il costo per una serata? Ancora relativamente basso!

Degustazioni: Podgorica e il vino

La regione di Podgorica è rinomata per i suoi vini, con particolare attenzione al Vranac, un vino rosso robusto ottenuto da uve autoctone. Numerose cantine nei dintorni della città offrono tour guidati che includono la visita ai vigneti e alle strutture di produzione, seguiti da degustazioni di diverse annate e varietà. Le degustazioni sono spesso accompagnate da prodotti locali come formaggi, prosciutti e olive. Proprio per valorizzare l’enogastronomia locale, sono organizzati alcuni eventi legati al vino, come il Podgorica Wine Salon, dove produttori locali e internazionali presentano le loro migliori etichette.

Info pratiche

Come Arrivare

Podgorica è facilmente raggiungibile grazie al suo aeroporto internazionale, con voli diretti da diverse città europee. La città è anche ben collegata via treno e autobus con le principali destinazioni montenegrine e regionali.

Come Muoversi in Città

La città dispone di un’efficiente rete di trasporti pubblici, ma è anche facilmente esplorabile a piedi o in bicicletta. Per chi preferisce o ha più tempo a disposizione, è possibile noleggiare un’auto per esplorare i dintorni in autonomia.

Quando Andare

Il periodo migliore per visitare Podgorica è da aprile a ottobre, quando il clima è mite e più piacevole. L’estate può essere molto calda, ma è anche il periodo in cui la città è più vivace. Sono tantissimi inoltre gli appuntamenti culturali in programma durante l’anno nella Capitale, tra cui: Podgorica Film Festival, un evento dedicato al cinema internazionale e locale, con proiezioni di film, cortometraggi e documentari; la Fiera Internazionale del Libro di Podgorica celebra la letteratura, con presentazioni di libri, incontri con autori e workshop; il festival musicale estivo City Groove Festival che va dal pop al rock alla musica elettronica; o il Montenegro Jazz Festival, il festival dedicato alla musica jazz, con performance di artisti locali e internazionali.