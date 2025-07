La parola estate evoca immagini ben precise per molti di noi: spiagge scintillanti, ristoranti sul mare e passeggiate serali con una giacca leggera, ma solo se c’è il maestrale. Il più delle volte cerchiamo questo immaginario nelle isole più belle d’Europa, ma il relax che ci aspettiamo di vivere durante la nostra vacanza viene compromesso da caos e sovraffollamento. Eppure basta spingersi un po’ più in là, aguzzare le ricerche verso mete meno battute , per imbattersi in isole splendide da vivere senza fretta .

Procida, Italia

Tra le isole consigliate dai lettori di The Guardian c'è anche l'isola di Procida, nel Golfo di Napoli. Meno famosa rispetto alle vicine Capri e Ischia, viene percepita dai visitatori stranieri come un'isola dove la gente vive per davvero, dove la quotidianità non è trasformata in una trappola turistica. Abbastanza piccola da poter essere esplorata a piedi o in bicicletta, sebbene sia disponibile anche un servizio di autobus, offre graziose spiagge dove nuotare e prendere il sole, una su tutte quella de Il Postino, dove sono state girate alcune scene dell'omonimo film.

Dato che la pesca è ancora un'attività primaria per gli abitanti, non mancano i frutti di mare freschissimi nei ristoranti, mentre tra le altre specialità più amate spicca l'insalata di limoni, preparata con gli enormi limoni dalla buccia spessa, unici di Procida.

Styrsö, Svezia

Styrsö, nell'arcipelago di Göteborg, offre una vacanza estiva all'insegna di grandi cieli aperti, sentieri naturali e tantissimi luoghi dove nuotare. Si tratta di un'isola pedonale abitata da circa 1400 persone, dove non mancano i servizi principali come ufficio postale, negozi, caffè, pensioni e ristoranti. Ci sono moltissimi posti dove fare il bagno, da spiagge sabbiose adatte ai bambini, a moli e scogliere piatte, oltre che ottimi punti per pescare sul lato sud dell'isola.

In totale ci sono quattro villaggi, di cui i più particolari sono Tången, dove spicca il tradizionale villaggio di pescatori con case raggruppate e sentieri tortuosi, e Bratten, trasformata in una piccola località balneare alla fine del XIX secolo.

Spiekeroog, Germania

Spiekeroog è un'isola rigogliosa situata nel cuore del Mare del Nord, dove i visitatori possono godere di una natura incontaminata, vaste spiagge e una vista sul mare che sembra non finire mai. È sicuramente il luogo perfetto per rallentare i ritmi e ricaricare le energie, come consigliano i lettori di The Guardian. Durante i mesi estivi, il viola della lavanda si aggiunge alla palette di colori, mentre sullo sfondo, le dune di sabbia completano il paesaggio.

Tra le esperienze imperdibili da fare sull'isola? Sicuramente il giro in barca per avvistare le colonie di foche!

Inisheer, Irlanda

Chi non associa la parola isola con "sole" e "mare", può valutare un viaggio in una delle tre spettacolari Isole Aran. Stiamo parlando di Inisheer, nella Baia di Galway, raggiungibile con il traghetto da Rossaveel in meno di un'ora. Una volta salpati, vi sembrerà di essere trasportati indietro nel tempo: quella in cui arriverete è una piccola isola dove domina la quiete e paesaggi composti da muretti a secco, barche da pesca, vecchi cottage e più pony e calessi che automobili!

Potete attraversare l'isola a piedi o in bicicletta in un pomeriggio per esplorare relitti di navi e antiche rovine. Alla fine della giornata, non rinunciate a un po' di musica tradizionale all'interno dei pub.

Kythira, Grecia

Tutti conoscono le isole più famose della Grecia, ma in pochi hanno sentito nominare la piccola isola di Kythira. Qui, vivono stabilmente circa 3.500 persone per gran parte dell'anno e non troverete grandi resort turistici, solo piccoli alloggi e appartamenti per le vacanze. Conosciuta anche come Tsirigo, dal periodo dell'occupazione veneziana, Kythira rappresenta una gemma nascosta tra le isole greche, situata tra il Peloponneso e Creta.

Menzionata nell'Iliade di Omero, è nota nella mitologia come il luogo di nascita della dea Afrodite. L'isola è ricca di attrattive culturali, dai castelli veneziani ai monumenti bizantini, fino all'architettura che ricorda sia Mani (nel Peloponneso meridionale) che Creta. Non preoccupatevi, anche qui non mancano spiagge meravigliose!

Kuusiluoto, Finlandia

Nel cuore di Helsinki, raggiungibile solo a piedi tramite passerelle di legno, si trova l'isola di Kuusiluoto. I lettori di The Guardian la consigliano perché rappresenta un'oasi di pace tra i grattacieli della capitale, dove trascorrere il tempo tra saune, passeggiate lungo i sentieri nel bosco e incontri piacevoli: non con altri esseri umani, ma con pecore amichevoli!

Per arrivare a Kuusiluoto, dovrete partire dal Museo della Tecnologia della città e camminare per un paio di chilometri lungo sentieri ben segnalati.

Silba, Croazia

Tra le isole pedonali della Croazia, Silba rappresenta un vero e proprio gioiellino da vivere senza fretta. Qui non ci sono auto e hotel, ma solo pensioni a conduzione familiare. Durante le vostre giornate potrete passeggiare su sentieri ombreggiati attraverso uliveti, trovare tranquille calette di ciottoli con acqua cristallina per nuotare e salire sulla torre Toreta al tramonto per godere di una splendida vista sull'Adriatico.

Per raggiungerla potrete partire con i traghetti da Zara, la tratta impiega circa 90 minuti.