Da Prato a Milano, ma anche nella capitale, il Capodanno cinese e l'arrivo dell'anno del Cavallo di Fuoco si festeggiano in tutta Italia con sfilate e parate tradizionali

Colorato, simbolico, profondamente rituale e atteso da sempre più persone anche in Italia: il Capodanno cinese è una delle celebrazioni più affascinanti al mondo e, ormai da anni, anche il Belpaese lo vive in modo sempre più intenso e partecipato. Tra dragoni danzanti, lanterne rosse e profumi di street food tipico, il nuovo anno lunare diventa un’occasione perfetta per viaggiare senza prendere l’aereo, attraversando città che si trasformano in veri ponti culturali tra Oriente e Occidente.

Nel 2026 il Capodanno cinese cade tra il 16 febbraio (vigilia) e il 17 febbraio, data ufficiale di inizio dei festeggiamenti, che si protrarranno fino al 3 marzo con la tradizionale Festa delle Lanterne. Quest’anno si apre sotto il segno del Cavallo di Fuoco, una combinazione potente che unisce l’indole libera, dinamica e indipendente del Cavallo con la forza trasformativa e passionale dell’elemento Fuoco.

Ecco a voi un calendario ricco di eventi che anima piazze, quartieri e comunità in tutta Italia, con appuntamenti imperdibili a Prato, Milano e Roma.

Capodanno cinese a Prato

Prato ospita il Capodanno cinese più importante d’Italia e uno dei più significativi d’Europa. Qui la festa non è solo un evento, ma il racconto di una città multiculturale, simbolo di una Toscana contemporanea e lontana dagli stereotipi che celebra una delle più grandi comunità cinesi europee.

I festeggiamenti iniziano lunedì 16 febbraio alle ore 17, con il suggestivo suono della campana al tempio buddista Pu Hua, in perfetto allineamento con la mezzanotte di Pechino. Un gesto simbolico che apre ufficialmente l’Anno del Cavallo di Fuoco.

Il momento più atteso però arriva domenica 22 febbraio, quando il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto: la grande sfilata dei dragoni e la spettacolare danza del leone attraversano la città tra suoni, colori e coreografie millenarie. È l’evento che meglio racconta l’anima della più grande comunità cinese d’Italia e il dialogo vivo tra culture diverse. Accanto alla parata, il Capodanno cinese di Prato propone mostre, visite guidate e attività culturali curate dall’Associazione Orientiamoci in Cina in collaborazione con il Comune, offrendo un’esperienza immersiva che va oltre la festa.

Capodanno cinese a Milano

Milano non poteva mancare con la sua Chinatown di Via Paolo Sarpi: quest’anno la città meneghina, sotto Olimpiadi tra l’altro, celebra il Capodanno cinese con il suo stile cosmopolita e dinamico, trasformandosi per alcuni giorni in una capitale asiatica a cielo aperto.

L’inizio ufficiale dei festeggiamenti è martedì 17 febbraio 2026, data che segna l’ingresso nell’Anno del Cavallo di Fuoco. Il clou è la Parata del Drago, in programma lo stesso giorno dalle 14:00, con partenza da Piazza Sempione – Arco della Pace. Un evento spettacolare che unisce danza, musica, acrobazie e costumi tradizionali, attirando ogni anno migliaia di spettatori. Il grande drago, simbolo di fortuna e prosperità, sfila tra applausi e tamburi in un’atmosfera di festa collettiva.

I festeggiamenti si chiudono il 3 marzo 2026 con la suggestiva Festa delle Lanterne, quando il quartiere di Via Paolo Sarpi si illumina di rosso, tra luci sospese, convivialità e richiami alla tradizione più autentica.

Capodanno cinese a Roma

Roma accoglie l’Anno del Cavallo di Fuoco con un calendario di eventi diffusi che uniscono celebrazioni popolari e appuntamenti culturali. Il cuore pulsante della festa è, come da tradizione, il quartiere Esquilino, simbolo della multiculturalità della Capitale.

I festeggiamenti prendono il via il 17 febbraio e culminano nel weekend del 21 e 22 febbraio 2026, quando i Giardini Nicola Calipari in Piazza Vittorio Emanuele II si trasformano in un grande villaggio orientale a ingresso gratuito, aperto dalle 9:00 alle 21:00. Tra gazebo, artigianato, specialità gastronomiche, spettacoli di danza e dimostrazioni di arti marziali, l’atmosfera è quella di una festa che coinvolge tutti i sensi.

Il momento più atteso è la parata dei draghi e dei leoni, in programma domenica 22 febbraio alle ore 10:00, con sfilata tra viale Manzoni e via Principe Eugenio. A seguire, alle 13:00, la cerimonia ufficiale con la presenza dell’Ambasciatore Cinese suggella uno degli appuntamenti più significativi del calendario romano.