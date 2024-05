Cannes: cosa vedere nella città del cinema

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Cannes non è solo Festival del cinema, anche se il binomio è ormai indissolubile. La magica cittadina della costa francese è amatissima dai turisti di tutto il mondo per il divertimento, il lusso e il fascino senza tempo dei luoghi storici.

Dallo sfarzo attrattivo della Croisette alla natura autentica del quartiere antico Le Suquet, passando per siti storici, opere d’arte a cielo aperto, spiagge dorate e scorci panoramici di rara bellezza, Cannes offre un ventaglio di esperienze incredibile.

Scopriamo cosa vedere in questa perla della Costa Azzurra e quali sono le tappe da non lasciarsi assolutamente scappare in un viaggio nella terra della celebre Palma d’oro.

La Croisette: la passeggiata più celebre

Un viaggio a Cannes non può che partire da uno dei luoghi simbolo della cittadina francese più glamour: il Boulevard de la Croisette. Un viale che costeggia il lungomare per 2 chilometri, diventato una passerella per star e divi internazionali, soprattutto in quel periodo dell’anno nel quale si riaccendono puntualmente i riflettori sul red carpet del Festival di Cannes.

Passeggiando lungo la Promenade de la Croisette, adornata da magnifiche palme che si innalzano verso il cielo, si possono ammirare i negozi delle firme più prestigiose della moda e del lusso e alcuni dei palazzi più belli di Cannes: qui, tra numerosi resort (come il Carlton o il Martinez), spicca il Palais de Festival, la location che ospita ogni anno, a maggio, il Festival del Cinema.

Le vetrine dell’alta moda francese, affacciate alla celebre passeggiata sul mare, attirano sicuramente l’attenzione di turisti e curiosi, ma chi vuole dedicarsi allo shopping senza dover spendere una fortuna può recarsi in Rue d’Antibes e in Rue Meynadier, dove si trovano tantissimi negozietti delle marche low cost più conosciute.

Degno di nota e che merita una visita lungo la Croisette, è anche Le Malmaison, un edificio signorile del 1863 che oggi contiene numerose opere d’arte contemporanea.

Le Suquet: l’antico quartiere storico

Dall’animo modaiolo, lussuoso ed esclusivo della Croisette, si passa all’ambientazione più tradizionale e autentica dell’antico quartiere medievale Le Suquet, affacciato sul Porto Vecchio. Percorrete le ripide stradine tra edifici storici che s’inerpicano sul Monte Chevalier, dominato dallo splendido castello de la Castre e da una torre antica alta 22 metri: da questa altezza si apre davanti agli occhi una vista panoramica mozzafiato sulla Costa Azzurra, la location perfetta per godersi un emozionante tramonto romantico.

All’interno del castello medievale è ospitato il Museo de la Castre, contenente opere e reperti di diverse epoche storiche, oltra a un’ampia collezione di strumenti musicali. Addentrandovi nelle imponenti mura medievali, potete visitare le celle dei prigionieri e i bastioni dai quali si aprono scorci di rara bellezza.

In questa zona, merita una visita anche la chiesa gotica di Notre Dame de l’Esperance affacciata alla vicina piazza de la Castre.

Le Suquet è anche il quartiere perfetto per trascorrere una piacevole serata tra bistrot tradizionali e locali nei quali gustare la cucina tipica della Provenza. Per raggiungere il quartiere più antico di Cannes, potete scegliere tra una camminata per le stradine in salita oppure un trenino messo a disposizione per i turisti.

Il Porto Vecchio di Cannes

Scendendo nuovamente da Le Suquet si raggiunge il Porto Vecchio di Cannes: in questo luogo pittoresco potrete ammirare numerosi yacht di lusso alternati alle barchette più piccole e tradizionali, soprattutto nel Quai Saint-Pierre, risalente al 1838.

Il Vieux Port è legato a un aneddoto sulla fondazione di Cannes. Si racconta che il famoso Lord Brougham, in viaggio verso l’Italia, si rifugiò in questo porticciolo, poiché bloccato alla frontiera a causa dell’epidemia di colera. Era il 1834 e Cannes all’epoca era un piccolo villaggio di pescatori, ma Lord Brougham vi rimase per tutta la vita, impegnandosi a sviluppare quella che sarebbe diventata una vera e propria cittadina, con palazzi imponenti dallo stile elegante e raffinato.

Nel periodo dell’evento Yachting Festival, con cadenza annuale, tantissimi appassionati si recano al Porto Vecchio per ammirare le imbarcazioni più belle e lussuose, le innovazioni delle aziende operanti nel settore nautico e anche i più grandi velieri d’Europa.

Marché Forville: il mercato storico

A pochi passi dal Porto Vecchio si raggiunge a piedi il noto Marché Forville, il mercato più antico della città risalente addirittura agli anni ‘30. Tra i profumi inebrianti degli alimenti tipici provenzali, i fiori, gli oggetti artigianali e di antiquariato e il folklore della vita cittadina più autentica, questa struttura permette un’esperienza sensoriale e culturale davvero suggestiva. In questo celebre mercato coperto, chiamato anche il “ventre di Cannes”, si recano anche gli chef stellati per rifornirsi degli ingredienti più genuini e di qualità, tra i quali numerosi prodotti di stagione, pesce fresco, oppure frutta e verdura locali.

I murales dedicati al cinema

Tutti conoscono il celebre Festival del Cinema di Cannes, ma pochi sanno quanta influenza abbia la settima arte su questa cittadina. A Cannes il cinema non si vive soltanto durante l’evento annuale che porta con sé lusso, agi e notorietà, ma si respira tutti i giorni nelle vie del centro storico e tra i palazzi tipici delle cittadine del sud della Francia.

Camminando per le strade cittadine, infatti, puoi imbatterti nei numerosi murales dalle grandi dimensioni estesi sulle facciate degli edifici e delle case. Capolavori artistici che meravigliano chiunque si fermi ad ammirarli, donando scorci suggestivi anche negli angoli meno turistici e lussuosi della cittadina. Questo progetto, voluto dal Comune, punta infatti alla rigenerazione urbana delle zone meno “glamour” di Cannes.

Se siete amanti della street art o siete semplicemente incuriositi dall’originalità dei dipinti murali, potete seguire un itinerario che tocca i principali punti della cittadina in cui trovarli. Così, passeggiando per boulevard d’Alsace si apre alla vista l’enorme opera murale di Marilyn Monroe, mentre percorrendo rue Jean Jaurès, nel popolare quartiere Gambetta, si può ammirare l’omaggio a Jean-Paul Belmondo, oppure gli amati personaggi di Pulp Fiction passando sotto al Pont Alexandre III. La mappa Murs Peints de Cannes è consultabile online sul sito web dell’ufficio turistico di Cannes.

Casinò e vita notturna

Non solo cinema, street art, lusso e cultura. Cannes è anche la capitale europea del gioco d’azzardo. Una tradizione ben radicata che richiama appassionati di tutto il mondo. Sono tre i Casinò presenti: il Casino Barrière le Croisette, il Casino Les Princes e il Casino du 3.14. Anche se non si ha intenzione di giocare, entrare in questi palazzi è un’esperienza da provare (nella maggior parte dei casi l’ingresso è gratuito): scoprirete un’altra personalità di Cannes in un’ambientazione in cui il tempo sembra non scorrere mai.

La città del cinema è, naturalmente, anche la location perfetta per la movida e la vita notturna: oltre ai celebri Casinò, sono tantissimi i locali sul lungomare, che offrono divertimento e relax fino alle prime luci dell’alba.

Le isole di Lérins

Al largo di Cannes, a circa 20 minuti di navigazione dalla sua costa, si possono raggiungere le isole di Lérins. La più grande, l’isola di Sainte-Marguerite, è un’oasi naturale dove le pinete profumate e la fauna locale prevalgono. In questo angolo di paradiso lambito da acque cristalline, potete addentrarvi in un ricco patrimonio storico e culturale, oltre che naturale. In questo lembo di terra della Costa Azzurra, merita una visita il Fort Royal: la fortezza famosa per uno dei suoi leggendari prigionieri, ossia la “Maschera di Ferro”, un personaggio ripreso da Dumas padre nel romanzo “Il visconte di Bragelonne”.

Per raggiungere le isole, sono due le compagnie di navigazione, situate sul Quai Laubeuf, che effettuano la tratta Cannes – Isola Sainte-Marguerite, con una tariffa di andata e ritorno di 18 euro (per adulti).

Le spiagge di Cannes

La natura poliedrica di Cannes si percepisce anche quando si raggiungono le sue splendide spiagge dorate lambite da un mare perfettamente cristallino. La spiaggia principale della Croisette è quasi del tutto riservata ai grandi hotel di lusso che vi si affacciano, mentre gli stabilimenti balneari a pagamento sono abbastanza cari. Esistono però alternative molto valide a due passi dalla Promenade più famosa. Se non volete spendere una fortuna per una giornata di relax in spiaggia, ma con bagni e docce a disposizione, ecco le vicine spiagge libere da raggiungere:

Spiaggia di Port Canto , all’estremo orientale del boulevard de la Croisette, dove si trova anche l’omonimo porto

, all’estremo orientale del boulevard de la Croisette, dove si trova anche l’omonimo porto Spiaggia Gazagnaire , a poca distanza da Port Canto, orientata verso est

, a poca distanza da Port Canto, orientata verso est Spiaggia La Bocca, nell’omonimo quartiere poco distante dal centro storico di Cannes

Passando dalla spiaggia di Port Canto a quella di Gazagnaire vi consigliamo di attraversare piazza Etang. Qui potrete godervi momenti di tranquillità fuori dalla movida del centro cittadino, osservando la gente del posto cimentarsi nel gioco della Petanque, ovvero il gioco delle bocce tipico della Provenza e tanto amato dai francesi.

Parchi e giardini

Se volete immergervi ancor più in ambientazioni in cui la natura offre il meglio di sé, allontanandovi dai rumori frenetici della vita cittadina, Cannes può offrire anche questo. A meno di un chilometro dalla Croisette potete raggiungere il Parc de la Croix des Gardes, un’oasi di pace e naturalezza costituita da 20 chilometri di sentieri che toccano vari punti tra i più panoramici e suggestivi, come il belvedere di Maquis, Roquebillière o Croix.

Non lasciatevi sfuggire anche i Giardini di Villa Ephrussi de Rothschild, con suggestivi colonnati, cascate, stagni, aiuole fiorite e alberi rari, oppure il parco-giardino Residences Champfleuri: spettacolari e affascinanti scrigni di bellezza da esplorare.