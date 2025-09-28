Cammino di Montecastello di Tignale: passeggiando tra storia e panorami sul Lago di Garda

Il nuovo Cammino di Montecastello a Tignale in Lombardia è un itinerario E-E di 8,5 km tra panorami sul Lago di Garda, storia, fede e tradizioni locali

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato: 28 Settembre 2025 13:00

Cammino di Montecastello di Tignale: passeggiando tra storia e panorami sul Lago di Garda
ufficio stampa
Promontorio di Tignale

Il Lago di Garda si arricchisce di una nuova esperienza per gli amanti della natura, della storia, della cultura e della spiritualità: il Cammino di Montecastello di Tignale (BS).

Questo itinerario ad anello di circa 8,5 km offre un viaggio tra limoni e ulivi, panorami mozzafiato e testimonianze storiche uniche, pensato per chi desidera vivere il Lago di Garda in modo autentico, immersivo e sostenibile.

Ideale per escursionisti esperti – il cammino è infatti classificato E-E escursionistico per escursionisti esperti in alcuni tratti –  il percorso racconta la storia della comunità locale attraverso luoghi emblematici e tradizioni secolari.

Un percorso tra storia, fede e panorami mozzafiato

Il Cammino di Montecastello ripercorre l’antico pellegrinaggio della statua della Madonna di Montecastello, unendo punti di grande interesse storico e artistico. Tra questi spicca il Santuario di Montecastello, arroccato a picco sul lago, meta di devozione e contemplazione.

Nasce il Cammino di Montecastello per valorizzare il patrimonio dell’Alto Garda
ufficio stampa
Santuario di Montecastello

L’itinerario tocca anche l’Eremo francescano di San Giorgio in Varolo, immerso nel silenzio della natura, e la Limonaia di Prà de la Fam, ancora oggi attiva e simbolo della tradizione agricola gardesana.

Non mancano le antiche chiese di San Rocco e San Pietro, custodi di secoli di fede popolare, e il suggestivo Sentiero delle Operaie, che scende fino a Campione del Garda, rievocando la vita delle lavoratrici del cotonificio.

Ogni tappa trasforma la camminata in un racconto corale di lavoro, comunità e spiritualità, permettendo ai visitatori di immergersi nelle radici autentiche di Tignale e dell’Alto Garda. Gli scorci sul lago, i terrazzamenti coltivati e i profumi mediterranei completano l’esperienza, rendendo il cammino un vero e proprio viaggio sensoriale.

Turismo sostenibile e innovazione digitale

Il nuovo cammino nasce con l’obiettivo di destagionalizzare le presenze e di promuovere un turismo slow e sostenibile, coinvolgendo la comunità locale e valorizzando il patrimonio culturale e ambientale.

Il progetto è stato inserito nell’iniziativa “Racconti dal Territorio”, realizzata con il contributo del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, bando Innovacultura e promosso dal Comune di Tignale, Oros, FROM e Istemi – Materials Testing.

Grazie a tecnologie avanzate come modelli 3D, digital twin e tour virtuali, i visitatori possono esplorare il territorio anche a distanza, approfondendo la conoscenza dei luoghi e delle storie locali.

Il cammino è pensato per un turismo intermodale, con attenzione all’uso dei mezzi pubblici e alla valorizzazione di attività locali, tra ristoranti, botteghe artigiane e strutture ricettive.

Sono inoltre previste azioni future come l’installazione di nuova segnaletica informativa e il restauro delle cappelle votive del Rosario. Il percorso è integrato nelle app Visit Tignale e Orobie Active, mentre il podcast originale “Passi di Tignale” accompagna i camminatori lungo il cammino, raccontando aneddoti e curiosità sui luoghi visitati.

Informazioni sul Cammino di Montecastello di Tignale

Il Cammino di Montecastello di Tignale si sviluppa su un dislivello di circa 870 metri, richiede circa 4 ore di percorrenza continua e si classifica come itinerario E-E (escursionistico per esperti in alcuni tratti).

Cammino di Montecastello di Tignale: un nuovo itinerario tra storia, natura e spiritualità
ufficio stampa
Eremo francescano di San Giorgio in Varolo

È un invito a scoprire il Lago di Garda attraverso un’esperienza autentica, rispettosa dell’ambiente e immersa nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali, perfetta per chi cerca momenti di relax, contemplazione e connessione con la natura.

Prima di intraprendere il cammino, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Ecomuseo Pra de la Fam.

Itinerari culturali Itinerari di 1 giorno Lago Di Garda Viaggi AvventuraItaliaLombardia