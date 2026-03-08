Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Veduta aerea di Cala Agulla e della bellissima costa di Cala Rajada

Nel panorama del turismo naturalistico europeo, il 2026 segna l’arrivo di un nuovo itinerario destinato a catturare l’attenzione degli appassionati di trekking e viaggi all’aria aperta. Sull’isola di Maiorca, la più grande dell’arcipelago delle Baleari, nasce il Gran Recorrido del Llevant (GR-226), un sentiero escursionistico di lunga percorrenza che attraversa la parte orientale dell’isola, tra paesaggi mediterranei spettacolari, villaggi tradizionali e ambienti naturali ancora poco conosciuti dal grande pubblico.

Maiorca è da tempo una delle destinazioni turistiche più celebri della Spagna, spesso associata alle incantevoli spiagge e alle strutture di lusso. Tuttavia, vanta anche una sorprendente varietà di ecosistemi e panorami che negli ultimi anni attirano sempre più viaggiatori interessati al turismo attivo e sostenibile.

Il GR-226: viaggio tra costa, montagne e villaggi

Il Gran Recorrido del Llevant entra a far parte della rete dei sentieri GR, percorsi escursionistici a lunga distanza che percorrono l’intero territorio spagnolo e collegano paesaggi molto diversi tra loro. Il nuovo tracciato si sviluppa per circa 180 chilometri nella parte orientale di Maiorca e accompagna gli escursionisti in un itinerario che parte da Artà, nel nord-est dell’isola, per arrivare fino a Cala Rajada, località costiera appartenente al comune di Capdepera.

Lungo il cammino si susseguono scenari oltremodo variegati: dalle scogliere che si affacciano sul Mediterraneo alle zone boschive dell’entroterra, passando per piccole spiagge tranquille, colline rocciose e campagne coltivate, così da cogliere appieno la ricchezza paesaggistica del territorio.

Uno degli aspetti più apprezzati del GR-226 è proprio la capacità di portare i viaggiatori in zone meno frequentate rispetto alle aree balneari più popolari: qui il ritmo è quello dei villaggi rurali, delle strade di campagna e delle foreste mediterranee, per un’esperienza a contatto con la natura che contrasta con l’immagine più mondana e turistica associata a Maiorca.

Panorami mediterranei e natura selvaggia

Il percorso è suddiviso in otto tappe, ciascuna pensata per essere percorsa nell’arco di una giornata di cammino. La lunghezza delle singole tratte varia indicativamente tra i 10 e i 30 chilometri, e rende il sentiero adatto soprattutto agli escursionisti con una buona preparazione, anche se alcune sezioni possono essere affrontate singolarmente da chi preferisce itinerari più brevi.

Il tracciato alterna tratti dolci ad altri più impegnativi, con salite che toccano colline rocciose e rilievi caratteristici della parte orientale dell’isola. La fatica della camminata viene ripagata da punti panoramici che regalano viste spettacolari sul Mar Mediterraneo e sull’entroterra maiorchino.

Durante il cammino si incontrano pinete profumate, prati punteggiati di fiori e sentieri che costeggiano antichi percorsi rurali. In diversi tratti emergono anche testimonianze del passato dell’isola: vecchi mulini a vento, case in pietra tipiche dell’architettura locale e resti di insediamenti risalenti all’epoca romana raccontano una storia che affonda le radici nei secoli.

Turismo sostenibile alle Baleari

La nascita del GR-226 si inserisce in una strategia più ampia che punta a promuovere forme di turismo più sostenibili sull’isola delle Baleari. Negli ultimi anni le autorità locali e il governo spagnolo hanno avviato diversi progetti per migliorare l’accessibilità e la manutenzione dei sentieri escursionistici, con l’obiettivo di diversificare l’offerta turistica e ridurre la pressione sulle zone costiere più affollate.

Il trekking rappresenta una delle modalità di viaggio più compatibili con la tutela dell’ambiente, perché consente di esplorare il territorio con un impatto minimo sugli ecosistemi. Camminare lungo il GR-226 significa scoprire paesaggi ancora intatti e contribuire, allo stesso tempo, alla crescita di un modello turistico più responsabile e attento alla conservazione del patrimonio naturale.

Per Maiorca, associata da sempre al turismo balneare, tale percorso rappresenta anche un modo per valorizzare la propria identità naturalistica.

Cosa sapere prima di affrontare il nuovo sentiero

Chi desidera percorrere il GR-226 deve affrontare il viaggio con una buona preparazione. Sebbene il tracciato sia segnalato e progettato per essere accessibile agli escursionisti, è fondamentale disporre dell’attrezzatura adeguata: scarpe da trekking robuste, scorte sufficienti di acqua e cibo e una pianificazione accurata delle tappe sono elementi essenziali per affrontare il cammino in sicurezza.

Il sentiero può essere percorso durante tutto l’anno, ma le stagioni più favorevoli sono la primavera e l’autunno, quando il clima è più mite e le condizioni risultano ideali per camminare a lungo. L’inverno può portare piogge che rendono alcuni tratti più impegnativi, mentre durante l’estate il caldo intenso, soprattutto nelle zone costiere, può rendere faticose le tappe più lunghe.

Per quanto riguarda l’alloggio, le località lungo il percorso offrono diverse soluzioni: piccole pensioni, strutture familiari e boutique hotel, che permettono agli escursionisti di fermarsi a riposare tra una tappa e l’altra e allo stesso tempo scoprire l’ospitalità locale.