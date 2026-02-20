Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa/iStock Tra le location di "Portobello" spicca anche Cagliari

Uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani arriva sul piccolo schermo con la serie Tv Portobello incentrata sulla storia del presentatore televisivo Enzo Tortora: dall’arresto nel 1983 all’assoluzione con formula piena tre anni dopo.

Disponibile in streaming su HBO Max con un episodio a settimana (in totale sono 6) a partire da venerdì 20 febbraio 2026, la serie scritta e diretta da Marco Bellocchio è stata presentata in anteprima all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il protagonista è interpretato da Fabrizio Gifuni e nel cast figurano anche Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Valeria Marini (nei panni di Moira Orfei).

Di cosa parla

È il 1982 ed Enzo Tortora è all’apice del successo con il suo programma Tv “Portobello” (con un pappagallo come mascotte) che raggiunge ben 28 milioni di spettatori in prima serata. Il celebre presentatore è il re della Tv Anni ’80 e Pertini lo nomina Commendatore della Repubblica. In quegli stessi anni il terremoto dell’Irpinia dà l’ultima scossa agli equilibri già fragili della Nuova Camorra Organizzata.

Ma succede qualcosa di inaspettato: Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo e spettatore assiduo di “Portobello”, dalla sua cella, decide di pentirsi. Interrogato dai giudici fa però un nome del tutto inatteso: quello di Enzo Tortora. Quando il 17 giugno 1983 i carabinieri bussano alla sua stanza d’albergo, Tortora pensa a un errore. Da lì inizia la parabola discendente che racconta la caduta di un uomo innocente.

Ufficio Stampa/Anna Camerlingo

Dove è stato girato

Le riprese di Portobello hanno preso il via a Roma a settembre 2024. Nella Capitale, ad essere utilizzati sono stati gli Studi di Cinecittà, dove sono state girate le principali scene negli ambienti interni carcerari, tra cui quella emblematica dell’arresto di Tortora, le cui immagini in manette fecero il giro dello Stivale nel 1983.

Ma le location più sorprendenti della serie Tv sono state quelle scelte in Sardegna: diversi scorci di Cagliari, Oristano e Sassari sono protagonisti nelle riprese realizzate grazie al sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e al coinvolgimento di centinaia di figuranti.

A Cagliari, in particolare, appare chiaramente il suggestivo Viale Buon Cammino, dove si trova l’ex carcere omonimo. Da questo tratto, che è panoramico e molto apprezzato, si può osservare in tutta la sua ampiezza la città.

A Oristano, la troupe si è spostata tra il centro storico e l’area retrostante l’ospedale San Martino. Le vie coinvolte vedono affacciarsi antiche case, palazzi e chiese maestose, una su tutte la Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Una parte fondamentale delle riprese si è svolta anche a Napoli, che è stata la città sede del processo a carico di Enzo Tortora. A febbraio del 2025 è stato allestito il set a Castel Capuano, antica fortezza normanna ed ex sede del Tribunale di Napoli, scelta per rappresentare le scene ambientate nell’aula di giustizia.

iStock

Nello stesso periodo, altre riprese sono state girate in Piazza del Gesù Nuovo, una delle più importanti del centro storico della città, dove si affacciano la suggestiva Chiesa del Gesù Nuovo e l’imponente Monastero di Santa Chiara. Luoghi scelti accuratamente dalla produzione per restituire l’atmosfera autentica di una Napoli scossa da quel triste processo che divise l’opinione pubblica tra chi lo pensava innocente e chi colpevole. Anche Milano appare infine tra le location di Portobello: alcune scene sono state girate in Piazza Duomo, nel cuore della città.