iStock Le vivaci case colorate di Brighton, Inghilterra

Sei a Londra ma vorresti inserire nel tuo itinerario una gita nei dintorni, magari vista mare? Brighton potrebbe essere la risposta al tuo desiderio! Affacciata sulla splendida costa del Sussex, in Inghilterra, questa piccola cittadina è un concentrato di stile, mare e creatività esplosiva. Si trova a un’ora di treno da Londra ed è la meta perfetta per chi vuole staccare dalla frenesia della capitale inglese e scoprire un lato più artistico del Regno Unito. L’odore di salsedine, il rumore delle onde, il sole e i cieli limpidi sono la tela dove Brighton esprime la sua personalità eccentrica fatta di negozi vintage, locali hipster, gallerie d’arte e una comunità LGBTQIAP+ forte e vibrante. In questa guida abbiamo raccolto i best of di questa città da scoprire in un giorno ma, se hai un po’ più di tempo da dedicarle, alla fine di questo articolo troverai delle tappe extra. Ecco cosa vedere a Brighton partendo da Londra!

A tu per tu con la città: conosciamo Brighton

Come sempre, prima di buttarci a capofitto nelle stradine vibranti di questa città inglese, è giusto conoscere un po’ la sua storia per capire il volto che ha assunto oggi e per entrarci in sintonia. Fino al XVIII secolo, Brighton si chiamava Brighthelmstone ed era un semplicissimo villaggio di pescatori come tanti sulla costa inglese. Quando la moda dei bagni e delle destinazioni di villeggiatura prese piede conquistando l’alta società londinese, la città si trasformò completamente. Quello che all’epoca era il Principe Reggente – il futuro Re Giorgio IV – puntò gli occhi su Brighton e decise di trasformarla in una destinazione d’élite, un luogo esclusivo dove la nobiltà britannica poteva passare le proprie estati tra feste e fasti. Da quel momento, Brighton divenne “la regina delle località balneari inglesi” dove lo stile vittoriano si mescolava alle vibes bohémien, tipiche dell’epoca. Nel novecento la città cambiò volto più volte, abbandonando quello stile d’alta società e diventando un centro culturale alternativo, inclusivo e vibrante. Oggi, lo spirito libero della città si percepisce in ogni angolo, stradina e scorcio che si apre alla vista mentre stai passeggiando gustandoti un cono gelato.

Brighton: le tappe imperdibili per un day-trip

Per riuscire ad assaporare tutta l’essenza di Brighton in un solo giorno, abbiamo fatto una selezione accurata delle attrazioni da non perdere assolutamente. Dalle sue stradine eccentriche alle sue spiagge, passando per alcuni luoghi d’interesse storico fondamentali per capirne l’anima, ecco i best of di Brighton.

Royal Pavilion

iStock

Curioso come nel cuore dell’Inghilterra esista un palazzo che sembra appena uscito da “Le mille e una notte”: stiamo parlando del Royal Pavilion, l’edificio più iconico e unconventional di tutta Brighton. Cupole arabeggianti, minareti e decorazioni che sembrano provenire da un sogno esotico e non dalla costa del Sussex. La storia di questo palazzo è strettamente legata alla storia della città poiché fu commissionato proprio dal Principe Reggente (poi Giorgio IV) che iniziò a frequentare il villaggio per motivi di salute e il quale, dopo essersi innamorato dell’atmosfera rilassata della città, decise di porre le fondamenta della sua residenza estiva, lontana dai doveri di corte. L’esterno del palazzo è in perfetto stile moghul indiano, mentre gli interni sono un melting-pot di stili che variano dall’asiatico all’europeo. Visitare questo palazzo significa tuffarsi nella vita privata di uno dei monarchi più stravaganti d’Inghilterra. Ecco cosa devi sapere se vuoi visitare il palazzo:

Orari di apertura: il palazzo è aperto da aprile a settembre dalle 9.30 alle 17.45; da ottobre a marzo, invece, l’orario di apertura va dalle 10.00 alle 17.15.

il palazzo è aperto da aprile a settembre dalle 9.30 alle 17.45; da ottobre a marzo, invece, l’orario di apertura va dalle 10.00 alle 17.15. Costo del biglietto: il costo d’ingresso per gli adulti è di £19.50, mentre i minori (dai 5 ai 18 anni) pagano una tariffa ridotta pari a £11.75.

Brighton Palace Pier

iStock

Proseguiamo la nostra selezione con una vera e propria icona: il molo vittoriano. Il Brighton Palace Pier è stato inaugurato nel 1899 ed è il cuore pulsante del lungomare della città: si arriva dalla spiaggia attraversando un lungo ponte di legno e ferro che si spinge a largo nelle acque della manica. Inizialmente pensato come luogo di svago per i turisti benestanti di fine ‘800, oggi il Pier è un vero e proprio parco giochi dall’anima nostalgica. Camminando verso la punta del molo sarai accolto da giostre, sale giochi retrò, chioschi che vendono gelati, pop-corn, caramelle e zucchero filato restituendo un’atmosfera sospesa nel tempo. Un consiglio: se puoi, visita il molo al tramonto, quando le luci illuminano le attrazioni a festa, la brezza marina ti solletica il viso e ti sembrerà di essere catapultato in un film di Wes Anderson! Insomma, non puoi dire di essere stato a Brighton senza aver fatto una piccola sosta nel suo molo iconico.

Brighton Beach

Spiagge di sabbia fina e palme? Non qui. Perché Brighton è tutta un’altra storia! Una distesa di ciottoli levigati dal mare e dal vento che si trasforma in un palcoscenico di vita quotidiana: amici, famiglie e coppie in relax che fuggono dalle città limitrofe per godersi un po’ di sole – che sappiamo in Inghilterra essere una rarità – immersi in una cartolina fatta di sedie a sdraio a righine, di coni gelato che si sciolgono troppo in fretta e di simpatici gabbiani che cercano di rubare un panino a qualcuno. Per conoscere davvero l’anima di Brighton, una sosta nella sua spiaggia è d’obbligo, magari seduto su una coperta mentre assaggi del croccantissimo fish&chips e attendi il tramonto, quando il cielo si tinge di nuance calde e pastello e quando la spiaggia inizia a svuotarsi restituendo un’atmosfera pacifica e silenziosa. La sera, la spiaggia si anima di falò improvvisati e artisti di strada che si dilettano ad armonizzare la propria voce con quella del mare. Se riesci a sostare a Brighton fino a dopo cena, ti consigliamo una passeggiata qui. Alle spalle della spiaggia puoi intravedere la lunga passeggiata che unisce i ricordi del periodo vittoriano e dell’epoca d’oro del turismo balneare, alla vivacità contemporanea e chic che ne denota il carattere attuale. Ti innamorerai? Assolutamente sì.

Undercliff Walk

Se sei un amante dei paesaggi marini maestosi, l’Undercliff Walk è esattamente quello che stai cercando. Un sentiero pedonale di circa cinque chilometri, scenografico come pochi, che collega Brighton Marina a Saltdean e che si snoda tra le imponenti scogliere di gesso bianco che caratterizzano questa zona della Manica. La passeggiata è mozzafiato: da un lato il muro verticale e bianco delle scogliere che ti sovrasta con una solennità imponente e silenziosa e, dall’altro, l’orizzonte del mare che si apre sconfinato. Il percorso è tutto pavimentato e facile, adatto a tutti i livelli di allenamento. I cittadini di Brighton lo apprezzano molto e, infatti, vedrai tante persone che fanno jogging, che portano a passeggio il cane o che, semplicemente, sono immersi in passeggiate meditative. Per godere appieno di questo luogo ti consigliamo di partire la mattina presto dal Marina, quando a solcarlo c’è solo qualche early-bird e la luce accarezza gentilmente le pareti bianche delle scogliere. In alternativa, puoi andare nel pomeriggio per goderti i colori del tramonto.

The Lanes

iStock

Dopo una buona dose di mare e di sole, è il momento di scoprire la città e, per farlo, partiamo dalle sue viuzze più iconiche: le Lanes, un dedalo di vicoletti lastricati che non seguono un ordine preciso e che nasce dall’antico villaggio di pescatori di un tempo. Oggi passeggiare in questa zona significa sfogliare un album di foto d’epoca, con i suoi negozietti d’antiquariato, gioiellerie e negozi d’artigianato, piccole botteghe e gallerie d’arte che restituiscono subito l’atmosfera di un’epoca perduta. Un posto magico dove poter scovare piccoli tesori unici e unconventional ma non solo: nelle Lanes non c’è solo shopping, ma anche l’occasione di godersi un momento per sé con lentezza, sorseggiando un matcha latte e ascoltando la musica live di qualche artista di strada. Questo luogo è fatto per chi ama perdersi nella bellezza delle piccole cose.

North Laine

Se The Lanes è il volto storico ed elegante di Brighton, la North Laine è la sua personalità ribelle, creativa e fuori dagli schemi. Come suggerisce il nome, questa zona si trova a nord della città ed è un caleidoscopio di colori, culture alternative e indipendenza: qui, infatti, non troverai grandi catene e grandi marchi, bensì piccoli negozi autentici, diversi l’uno dall’altro, e con una personalità fuori dal comune. Anche i muri hanno tanto da raccontare, ti basti camminare con il naso all’insù per vedere delle splendide opere di street art che rendono la North Laine un museo a cielo aperto. Ti consigliamo di entrare in alcuni dei tanti negozi vintage, librerie indipendenti, negozietti mistici, bar e locali hipster e vegan-friendly per respirare a pieni polmoni l’anima alternativa di questa splendida cittadina marittima adagiata sulla costa del Sussex. Ma soprattutto, goditi il lusso di sentirti libero di esprimere chi sei veramente: che tu abbia un look brat o demure, che tu sia un’anima vintage o una futurista, qui puoi sentirti veramente capito, accolto e supportato.

Brighton i360

Chiudi la giornata in bellezza con un ricordo di Brighton… da capogiro! Salendo sulla Brighton i360, una torre panoramica avanguardista progettata dalle stesse menti che hanno creato il London Eye, potrai ammirare Brighton da 138 metri di altezza e, se la giornata è limpida e lo permette, riuscirai a intravedere persino l’Isola di Wight. All’interno della capsula c’è anche un bar dove, se lo desideri, potrai gustare un bicchiere di vino o un cocktail e goderti lo spettacolo mozzafiato. L’esperienza è accessibile tutto il giorno, ma di sera, con la costa illuminata e il sole che tramonta lento sul mare, è tutta un’altra cosa. Se decidi di farti un giro stratosferico sulla Brighton i360, queste sono le informazioni da non dimenticare:

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 21; sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00.

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 21; sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00. Costo del biglietto: dipende da quale esperienza decidi di intraprendere. Se vuoi fare solo il giro il costo del biglietto è di £18.50 per gli adulti, che si riduce a £16.50 per gli over 60 e a £9 per i bambini dai 4 ai 15 anni.

Hai più tempo? Ecco cosa vedere a Brighton come bonus

iStock

Se Brighton ti incuriosisce a tal punto che potresti anche valutare di fermarti un po’ di più, la città offre tanti altri piccoli tesori da scoprire Tra arte e natura, scienza e poesia. Ecco alcune tappe extra da aggiungere al tuo soggiorno nella splendida città di Brighton.

Brighton Museum & Art Gallery

L’arte e la storia di un luogo da sempre catturano il tuo interesse e li trovi dei posti perfetti per conoscere meglio una località, la sua cultura e le sue caratteristiche? Allora il Brighton Museum & Art Gallery è il luogo che fa per te, perfetto per dissipare la tua sete di cultura. Situato a pochi passi dal Royal Pavilion, nel pieno centro di Brighton, questo museo ospita una vastissima collezione di opere: dall’arte contemporanea alla storia locale, dall’archeologia all’arte decorativa è un vero pozzo senza fondo di conoscenza, capace di restituire una fotografia completa della città. La miscela eclettica di mostre permanenti e temporanee sanno soddisfare gli interessi di qualsiasi viaggiatore. Ma la bellezza di questo luogo non è solo nel suo contenuto, ma anche nel suo contenitore. L’edificio infatti è esso stesso un’opera d’arte con spazi espositivi luminosi e organizzati che ti faranno voglia di fermarti un po’ di più. Non perderti assolutamente la sezione dedicata alla moda e all’evoluzione del costume, questa sala ti permetterà di guardare con occhio attento l’evoluzione degli usi e costumi nel tempo, restituendo una mappa chiara di come è cambiato lo spirito creativo della città. Ecco le informazioni che ti servono:

Orari di apertura: il museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.00.

il museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 17.00. Costo del biglietto: il costo del biglietto è di £9.50 per gli adulti e di £4.50 per i giovani dai 5 ai 18 anni.

Sea Life Brighton

Tra le cose da vedere a Brighton, se hai la possibilità di fermarti un po’ di più, c’è sicuramente il Sea Life Brighton, l’acquario più antico al mondo dove potrai ammirare da vicino migliaia di creature che popolano i nostri mari, passando anche sotto suggestivi tunnel trasparenti con squali, pesci e razze che nuoteranno sopra la tua testa. Perfetto per chi viaggia in famiglia ma non solo, è ideale anche per chi vuole scoprire di più sull’ecosistema marino che circonda la costa inglese.

Come arrivare a Brighton da Londra

Per raggiungere Brighton da Londra e goderti un day-trip al mare il modo migliore è prendere il treno. I treni per Brighton partono più o meno ogni 20 minuti da London Victoria, London Bridge, Blackfriars e St Pancras International, soprattutto nelle fasce orarie più gettonate. In totale ci vogliono tra i 60 e i 90 minuti per raggiungere la cittadina sulla costa del Sussex. In alternativa, puoi raggiungerla in auto con un viaggio della durata di 2 ore.