iStock/Netflix Le location di The Sandman 2

Dopo qualche anno di attesa, per via di un allungamento produttivo dovuto agli scioperi SAG‑AFTRA, la seconda attesissima stagione di The Sandman atterra su Netflix. Questo secondo ciclo uscirà diviso in due parti: la prima il 3 luglio e la seconda il 24 luglio 2025. Ispirata all’iconica graphic novel omonima, The Sandman è una serie tv fantasy la cui storia ruota attorno a Morpheus (incarnazione dei sogni), che dopo essere stato imprigionato per decenni, riesce a liberarsi e intraprende un viaggio per ricostruire il proprio regno e ristabilire l’equilibrio perduto.

Per descrivere questo particolare contesto sono però fondamentali le giuste location, determinanti per donare un respiro totalmente caratteristico al prodotto.

Di cosa parla la seconda stagione

Dopo un intenso e inevitabile confronto con la sua famiglia, Sogno degli Eterni si ritrova costretto a compiere scelte sempre più difficili, nel disperato tentativo di salvare sé stesso, il suo regno e il mondo della Veglia dalle drammatiche conseguenze delle sue azioni passate. Per rimediare, dovrà affrontare il proprio passato e affrontare antichi alleati e nemici: dèi, creature mostruose e semplici mortali.

Ma il sentiero verso la redenzione è tortuoso e imprevedibile, e il prezzo del perdono potrebbe essere più alto di quanto Sogno sia disposto a pagare. Tratta dalla celebre e pluripremiata serie a fumetti DC, la seconda stagione di The Sandman porterà sullo schermo l’ultimo, epico capitolo della storia di Sogno, fino al suo toccante finale.

Ufficio stampa Netflix

Dove è stata girata

Dopo una brillante prima stagione, accolta in maniera entusiasta quasi all’unanimità, siamo pronti dunque a goderci il seguito di questa magica avventura. Ma quali sono i luoghi in cui è stata girata la seconda stagione? Le location di questo nuovo viaggio si trovano in gran parte nel Regno Unito, con focus in zone naturali iconiche (Dorset, Brighton, Surrey, Kent), ma anche siti urbani (Woking, Shepperton) e studi cinematografici. Ogni location è stata scelta con cura per ricreare l’atmosfera onirica e mitologica della saga di Gaiman.

iStock

Durdle Door, Dorset (Inghilterra) e dintorni

Nell’estate 2023, la spettacolare spiaggia di Durdle Door è diventata protagonista di una scena con Tom Sturridge. Il set si è poi spostato nel vicino Parkstone Cemetery a Poole, all’interno del suo contesto specifico e, ovviamente, nel pieno rispetto delle lapidi e dei defunti che abitano il cimitero.

Il luogo potrebbe essere collegato a personaggi legati al Regno dei Morti (come Morte o Lucienne) o a eventi onirici della saga La Stagione delle Nebbie. Durdle Door è inoltre uno dei monumenti più fotografati e iconici del Dorset, un arco naturale in pietra calcarea che poggia sul mare ed è spesso usato per evocare luoghi ultraterreni.

Woking, Surrey (Inghilterra)

Passiamo alla cittadina di Woking, un luogo sobrio con strutture moderne che possono essere adattate a vari ambienti urbani. Qui sono state girate alcune scene centrali, più nello specifico: Debenhams (Victoria Place) potrebbe rappresentare uno spazio urbano o commerciale nel mondo reale, Dukes Court utilizzato come stazione di polizia o istituzione e il cimitero di Brookwood (nonché uno dei cimiteri più grandi d’Inghilterra) perfetta ambientazione per svariate sequenze della serie ma spesso usato anche in altri film gotici e fantasy.

Shepperton Studios, Londra (Inghilterra) e dintorni

Le riprese generali sono iniziate presso gli Shepperton Studios (già base della prima stagione) tra giugno 2023 e agosto 2024. Questa location è stata usata come quartier generale soprattutto per le sequenze degli interni complessi, ad esempio il palazzo di Morpheus o la Biblioteca di Lucienne.

Frensham Little Pond e Bourne Woods, Surrey (Inghilterra)

A giugno 2024 si è girato presso il Frensham Little Pond, un piccolo bacino artificiale costruito nel XIII secolo per fornire acqua ai monasteri vicini. Con la presenza costante di Stephen Fry nel ruolo di Gilbert, le riprese in questo luogo hanno avuto a che fare con creature fatate e atmosfere boschive, cupe e mistiche. Nello stesso mese poi, nei Bourne Woods, sono state girate sequenze tratte da Sogno di una notte di mezza estate come alcune notturne nel bosco o battaglie e incontri magici. Questo luogo è stato spesso usato in altri famosi prodotti fantasy come ad esempio Harry Potter, Thor: The Dark World e The Witcher.

iStock

Royal Pavilion, Brighton (Inghilterra)

A febbraio 2024 sono state girate invece, al Royal Pavilion di Brighton, sequenze evocative che richiedevano ambientazioni innevate. Il risultato ottimale si è ottenuto con neve artificiale, al fine di assicurare scenari molto decorativi e simbolici. L’architettura Indo-saracena del Royal Pavilion lo rende perfetto per il Regno del Sogno o ambientazioni divine (come gli Inferi o il Paradiso).

Scotney Castle, Kent (Inghilterra)

Presso il Scotney Castle (Lamberhurst, Kent) si è svolta una scena di combattimento con spade, corrispondente a momenti derivanti da La Stagione delle Nebbie. Il castello ha una struttura medievale con fossato e giardini suggestivi. Potrebbe rappresentare una delle Corti dell’Inferno o il regno di uno degli Eterni. Scotney Castle è una residenza di campagna vittoriana immersa in uno dei giardini più romantici d’Inghilterra, circondata da una splendida tenuta alberata, che comprende al suo interno ampie rovine e una piantagione di luppolo.