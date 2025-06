Fonte: iStock Cosa vedere e fare a Bonassola, splendido borgo ligure

C’è un luogo in Liguria, tra le Cinque Terre e Sestri Levante che è un piccolo gioiello da scoprire. Si chiama Bonassola ed è un comune incastonato tra le alte colline e che spicca come una pietra rara tra natura e mare. Un’ampia spiaggia, acqua cristallina, un luogo autentico in cui si possono riconoscere a ogni passo le caratteristiche tipiche del borgo ligure.

Case color pastello, strette stradine, piazzette, ma anche le frazioni abbracciate alle colline, perché la Liguria di Levante è il luogo dell’ingegno: dove l’uomo ha trovato poco spazio, ha trasformato il mondo intorno a sé per vivere comunque bene. Quindi anche salendo in verticale il territorio è abitato e lì dove prima magari c’erano ripide colline, si possono trovare case e coltivazioni.

Tutto quello che puoi vedere e fare a Bonassola, autentico borgo ligure da scoprire.

Bonassola, la posizione perfetta di un suggestivo borgo di mare: cosa fare

La costa della Liguria è punteggiata di borghi, cittadine e città, che si affacciano sul mare con le loro peculiarità che le rendono uniche e tanto amate. Anche l’entroterra rigoglioso è meta interessante e speciale, in cui andare alla scoperta di posti meno conosciuti, ricchi di tradizioni e bellezze.

Ci sono destinazioni più celebri, in cui muoversi tra i turisti diventa a volte faticoso, e altre meno battute ma comunque meravigliose.

È il caso di Bonassola, vicinissima alle straordinarie Cinque Terre e altrettanto speciale. Il punto perfetto per trascorrere delle belle giornate di mare, ma anche per partire alla volta di gite ed escursioni nei dintorni.

Le tappe comode da raggiungere sono le più disparate: muovendosi verso La Spezia – oltre alle già citate Cinque Terre – si incontra ad esempio Levanto, spiengendosi oltre il capoluogo di provincia si può raggiungere Porto Venere, mentre andando in direzione Ponente si possono visitare Deiva Marina, Moneglia, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari e spingersi fino a Portofino.

Quindi è il luogo perfetto, non solo da vivere, ma anche come base per visitare tantissimi posti diversi, muovendosi comodamente in treno.

E, come se non bastasse, è un luogo davvero delizioso per chi sogna lunghe giornate di mare immersi in un’acqua da sogno, oppure per chi desidera una vista da cartolina che si può ottenere se si raggiungono punti panoramici da cui lo sguardo si allunga verso l’orizzonte. Uno di questi è la chiesetta della Madonnina della Punta da cui la vista spazia e si gode di un panorama da cartolina.

Fonte: iStock

Poi per chi ama fare una vacanza attiva si possono fare delle belle gite in bici (da qui passa la ciclabile che collega Levanto a Framura e che transita nelle vecchie gallerie) oppure lungo i sentieri.

Vale la pena anche visitare le frazioni, che si trovano immerse tra vigneti e orti, luoghi di pace e storia, ad esempio si può scorgere un’antica fortificazione che era stata innalzata a scopo difensivo contro i saraceni, si tratta della Torre Ardoino.

E imperdibili, poi, sono le Rocce Rosse: si può arrivare lì solo via mare procedendo in direzione Genova e la magia che si spalanca d’innanzi agli occhi è incredibile; infatti sembrano delle bolle e sono di colore rosso scuro. La costa va esplorata in barca per ammirare le rocce che si gettano in queste acque da sogno.

Queste alcune delle esperienze da vivere a Bonassola, immersi in una suggestiva scenografia fatta di natura, mare e storia. E in gusti unici e tipici: i sapori autentici della zona sono quelli della focaccia, del pesto, del pesce cotto in tanti modi diversi, della pasta fresca, della farinata e della torte salate.

Fonte: iStock

Cosa vedere a Bonassola, lo splendido borgo ligure

Se Bonassola è un borgo tutto da vivere è anche vero che ci sono delle cose che meritano un’attenzione particolare. Come alcuni edifici religiosi di particolare pregio. Tra questi la chiesa parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria, che pare sia stata edificata nella prima metà del XVI per poi essere successivamente modificata. Dello stesso periodo anche l’ex Oratorio di Sant’Erasmo, oggi utilizzato per convegni e come museo.

Se si sale nella frazione di Montaretto, da cui si gode di scorci davvero spettacolari, si possono incontrare l’Oratorio di San Rocco e la chiesa parrocchiale di San Pietro. Molto antica, poi, è la chiesa di Santa Maria Assunta databile tra la fine del 1200 e gli inizi del 1300 che si trova nella frazione di Reggimonti.

Da non perdere alcuni edifici come Palazzo Paganetto del Settecento, oppure Palazzo Vinzoni del XVI secolo, o – ancora – le fortificazioni militari come il castello che si trova alle spalle del centro storico, edificato nel 1561.

Non mancano i luoghi intrisi della magia delle leggende e delle storie che si tramando nel tempo. Uno di questi è quello che viene denominato Salto della Lepre, posto tra Bonassola e Framura è legato a una storia secondo la quale una lepre avrebbe preferito lanciarsi da lì, invece di essere presa dai cacciatori.

A Punta del Carlino, invece, si racconta che sotto uno scoglio abbia la casa un essere marino che alza o abbassa il mare per prendersi gioco dei pescatori che – improvvisamente – possono essere travolti da un’onda inaspettata.

Punti panoramici, storia e leggende, ma anche un mare cristallino di tante sfumature di blu rendono Bonassola la meta perfetta per una vacanza, punto ideale per esplorare anche i borghi nelle immediate vicinanze, tutti con le loro peculiarità e caratteristiche uniche.

Definita la porta delle Cinque Terre è la location da cui partire per andare alla scoperta di Monterosso, Manarola, Corniglia, Vernazza e Riomaggiore.

Ma anche degli altri borghi e cittadine liguri tra Genova e La Spezia, un tratto di costa ricco di luoghi da sogno fatti di rocce, calette da scovare, colline ripide e frazioni che si affacciano sul mare regalando panorami unici al mondo.