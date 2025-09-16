Manarola, la perla delle Cinque Terre premiata da Forbes

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato: 16 Settembre 2025 12:23

iStock
Case color pastello a Manarola nelle Cinque Terre

Manarola, il pittoresco borgo delle Cinque Terre in Liguria, continua a conquistare viaggiatori da tutto il mondo ed esperti del turismo internazionale. Forbes l’ha elogiato come uno dei 50 borghi più belli del mondo nel 2025, sottolineandone il fascino unico e la straordinaria combinazione di natura, storia e cultura.

Con le sue case color pastello che si affacciano sul Mar Ligure e i panorami mozzafiato tra mare e vigneti, Manarola è una meta imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica e romantica in Italia.

Perché il borgo di Manarola conquista Forbes

Il borgo di Manarola si arrampica sulle ripide scogliere della Liguria e sembra uscito da una cartolina troppo bella per essere vera. Le sue case dai colori pastello, che si sovrappongono vertiginosamente, si affacciano sul meraviglioso Mar Ligure.

Qui i vigneti si estendono tra antichi terrazzamenti, dando vita al celebre vino Sciacchetrà – vino passito, dolce e liquoroso. I pescatori di Manarola riparano le reti vicino alle barche ormeggiate in un porto baciato dal sole.

La Via dell'Amore a Manarola
iStock
Via dell’Amore: strada panoramica nel Parco Nazionale Cinque Terre

Da questo borgo parte anche il suggestivo sentiero, la Via dell’Amore, che conduce gli innamorati e i curiosi verso Riomaggiore – un altro borgo delle Cinque Terre. I visitatori possono godere di un tempo sospeso bevendo un caffè in piazza o tuffandosi nelle acque cristalline del mare.

Quando il sole tramonta, il borgo vibra di una luce meravigliosa mentre i rintocchi delle campane della chiesa gotica di San Lorenzo – patrono di Manarola – risuonano nella natura circostante.

Questa perfetta armonia tra paesaggio naturale, architettura e tradizioni locali ha catturato l’attenzione di Forbes, consacrando Manarola tra i borghi italiani più affascinanti e fotografati del mondo nel 2025.

Cosa vedere a Manarola

Visitare Manarola significa immergersi in un affascinante borgo di pescatori che offre panorami spettacolari e esperienze autentiche in Liguria. Ecco una selezione di luoghi imperdibili e di attività da fare se si visita Manarola:

  • il porto di Manarola. Il piccolo porto non è solo il luogo di approdo delle barche, ma è anche uno dei punti più panoramici più impressionanti da cui ammirare il borgo. Le sue acque profonde attraggono qui nuotatori e tuffatori in cerca di emozioni indimenticabili;
  • l’antico borgo storico. Il paese di Manarola è un continuo saliscendi tra vicoli stretti e ripidi che conducono a una graziosa piazzetta dove si trovano ristoranti di pesce e caffè all’aperto, ideali per vivere l’atmosfera locale;
  • passeggiate tra i vigneti. Gli agricoltori coltivano la vite su terrazze che producono il celebre Sciacchetrà. Il percorso panoramico, che si può intraprendere, parte dal cimitero di Manarola e raggiunge la chiesa di San Lorenzo, attraversando vallate e terrazze spettacolari;
  • la chiesa di San Lorenzo. Costruita nel XIV secolo in stile gotico, la chiesa era anche punto di osservazione difensivo. Le sue finestre in marmo rosa di Carrara e gli interni barocchi la rendono una tappa culturale imperdibile per chiunque visiti Manarola;
  • il sentiero Manarola – Volastra – Corniglia. Il percorso tra i vigneti coltivati su terrazze con muretti a secco, che circondando Volastra, regala viste uniche sul mare e sulla vallata.

Il borgo di Manarola combina perfettamente natura, cultura e gastronomia, offrendo esperienze indimenticabili a chi desidera scoprire la vera essenza delle Cinque Terre.

