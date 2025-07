Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Getty Visitare Levanto

Se pensi che Levanto sia solo una tappa comoda per visitare le Cinque Terre, preparati a ricrederti. Il borgo ligure elegante e verace al tempo stesso è un concentrato irresistibile di spiagge dorate, storia millenaria, cultura viva e panorami che non smettono mai di stupire. Scopriamo insieme cosa fare a Levanto, le spiagge più belle e le cosa visitare.

Cosa vedere a Levanto

Hai presente quei posti che iniziano a piacerti piano piano… e poi non riesci più a lasciarli? Levanto è così. Un mix perfetto tra fascino ligure, vibes autentiche e panorami da cartolina. Perfetta per un weekend, ottima come base per esplorare le Cinque Terre, sorprendente se decidi di rimanerci di più.

Centro storico

La prima cosa da vedere a Levanto? Sicuramente il centro storico che incanta con i suoi caruggi, i tipici vicoli liguri. Ad ogni angolo si trovano botteghe, focaccerie, panetterie e casette color pastello con balconi fioriti e panni stesi. L’olfatto ci guida tra mille profumi fino ad arrivare alla piazza del Popolo dove si può osservare la loggia comunale del XIII secolo oggi riconosciuta patrimonio Unesco.

Chiesa di Sant’Andrea e le altre nascoste

Impossibile non notarla: con la facciata a strisce bianche e nere, la Chiesa di Sant’Andrea è il simbolo di Levanto. Costruita nel 1222 rappresenta pienamente il gotico ligure e internamente troverai colonne alternate, un campanile spettacolare e qualche chicca artistica nascosta tra le navate.

Qui si respira davvero la storia. Oltre alla celebre Sant’Andrea, Levanto custodisce veri gioiellini poco conosciuti. C’è la Chiesa della Santissima Annunziata con dipinti antichi, quella di Santa Maria della Costa che risale al XIII secolo, e l’Oratorio di San Giacomo, usato un tempo per le processioni religiose. Poi c’è il Santuario di Nostra Signora della Guardia, più moderno ma immerso nel verde e raggiungibile con una passeggiata tra gli ulivi.

iStock

Castello di Levanto

Sali lungo le scalette medievali e arriverai al castello Malaspina, oggi di proprietà privata ma sempre affascinante da ammirare dall’esterno; da quassù si apre una vista wow sul borgo e sulla costa. Scendendo, ti troverai immerso tra eleganti ville d’epoca e profumatissimi giardini mediterranei.

Il lungomare e villa La Pietra

Dopo tanto camminare, ci vuole una pausa sul lungomare. Passeggia senza fretta e raggiungi villa La Pietra, un belvedere affacciato sul golfo, perfetto per scattare foto o semplicemente perdersi nel blu e volendo prenota uno dei traghetti per le vicine Cinque Terre, lo splendido borgo di Lerici o la meravigliosa località di Portovenere.

Cosa fare a Levanto

Tra le attività da fare a Levanto ci sono ottimi percorsi, trekking e ovviamente gite fuori porta per raggiungere i dintorni. Chi si ferma per un weekend a Levanto dovrebbe prevedere queste attività.

La pista ciclopedonale Maremonti

Una delle attività più amate da grandi e piccini. La pista Maremonti collega Levanto a Bonassola e Framura attraverso un percorso pianeggiante di circa 6 km, realizzato sulla vecchia linea ferroviaria. Tra una galleria e l’altra, si aprono scorci sul mare davvero fotogenici. Puoi farla a piedi, in bici, in monopattino… o come vuoi tu.

Trekking a Punta Mesco

Hai voglia di camminare? Allora prepara scarpe comode e acqua nello zaino: il sentiero per Punta Mesco ti regala uno dei panorami più belli delle Cinque Terre. Si parte dal lungomare di Levanto e si sale tra ulivi, pini marittimi e profumo di erbe spontanee. Arrivati in cima, è d’obbligo fermarsi a guardare il mare: pura poesia.

Il Festival Amfiteatrof

Se capiti a Levanto in estate, controlla il programma del Festival Amfiteatrof. Concerti di musica classica e da camera prendono vita in scenari unici: chiostri, cortili storici, antiche chiese. Una vera chicca per chi ama unire arte e atmosfera.

Gita a Bonassola e alle Cinque Terre

A soli 10 minuti di bici (o una piacevole camminata) si arriva a Bonassola, un borgo super tranquillo incastonato tra mare e colline. Da vedere: la Chiesa di Santa Caterina, la passeggiata sul lungomare, e ovviamente… un’altra focaccia da assaggiare! Il borgo è perfetta anche come base per visitare le Cinque Terre. I treni passano ogni mezz’ora e in pochi minuti sei a Monterosso, Vernazza, Manarola o Corniglia. Ma sappi che ogni volta che tornerai a Levanto sarà un’emozione.

Assaggia la cucina tipica

A Levanto si mangia bene… anzi, benissimo. La cucina ligure qui è protagonista assoluta, con piatti semplici ma carichi di gusto. Inizia con un bel piatto di trofie al pesto (vero protagonista ligure), prova le famose acciughe locali, marinate o ripiene, e non perderti il gattafin, un raviolone fritto ripieno di erbette e formaggio. Per un morso veloce? Focaccia genovese a volontà.

E per brindare come si deve, un calice di Vermentino fresco con vista mare fa miracoli. Le spiagge di Levanto Levanto sorprende fin dal primo sguardo con il suo ampio litorale, tra i più estesi della Riviera di Levante.

Le spiagge di Levanto

Sono capaci di accontentare ogni gusto, tra tratti sabbiosi per le famiglie e zone con ciottoli apprezzate dagli sportivi. Raggiungere il mare è facile come bere un caffè: basta scendere la scalinata davanti alla stazione e passeggiare per corso Roma, tra negozietti, palme e aria salmastra. In meno di dieci minuti sei già con i piedi nella sabbia.

Tra le spiagge più belle:

Spiaggia della Pietra . Sabbia fine e fondale basso, perfetta per i più piccoli; Via au Mô. A ridosso della diga, ideale per lo snorkeling;

. Sabbia fine e fondale basso, perfetta per i più piccoli; Via au Mô. A ridosso della diga, ideale per lo snorkeling; Spiaggia da “Pipetta” . Piccola, sabbiosa e comoda, con un bar a pochi passi;

. Piccola, sabbiosa e comoda, con un bar a pochi passi; Vallesanta . Sul confine con Bonassola, tranquilla e circondata dal verde;

. Sul confine con Bonassola, tranquilla e circondata dal verde; Dog beach. Una caletta immersa nella natura dove anche gli amici a 4 zampe sono i benvenuti.

iStock

Dove si trova Levanto e come arrivare

Levanto è uno dei borghi più belli d’Italia e si trova in Liguria lungo la Riviera di Levante al confine con il parco nazionale delle Cinque Terre. Molti lo scelgono proprio come tappa per poter partire all’esplorazione del golfo e si può raggiungere in auto, oppure più comodamente in treno con ottimi collegamenti da Genova, La Spezia, Pisa e Milano.