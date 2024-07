Scopri Bandra, la zona preferita dai divi di Bollywood

Fonte: iStock Strade trafficate nella vivace Bandra

Spesso definita la “regina dei sobborghi”, Bandra è nota per essere la zona preferita di Mumbai da celebrità, modelle, artisti e designer di grido. Ma non è tutto: Bandra West è famosa per offrire una divertente esperienza tra shopping, locali notturni, ristoranti e siti storici da visitare, e per la possibilità di trascorrere un po’ di tempo di fronte al Mare Arabico.

Cosa rende speciale Bandra?

Bandra è un crogiolo di culture, con una forte presenza di comunità parsi, cristiane e musulmane ed è famosa per la sua vivace vita notturna, con numerosi bar, ristoranti e locali alla moda, per una vasta gamma di opzioni per lo shopping, dai negozi di marca più apprezzati ai mercati locali dove fare acquisti a prezzi più abbordabili. Inoltre, è un’area ricca di luoghi di interesse, tra cui la Bandstand Promenade, la Chiesa di Mount Mary, importante santuario mariano, le ville e i murales dedicate ai divi di Bollywood. Il quartiere è particolarmente legato alla cinematografia indiana, avendo fatto da sfondo a molti set, ed è qui che è nato il famoso scrittore e saggista Salman Rushdie.

Cosa vedere e cosa fare a Bandra

Bandra è una miscela perfetta di modernità e patrimonio culturale. Il sobborgo ospita infatti numerose costruzioni di epoca coloniale, edifici Art Déco e monumenti religiosi. Destinazione ormai molto popolare, attira visitatori da tutto il mondo. Uno dei modi migliori per esplorarla è un tour a piedi, e queste sono le attrazioni che non dovrai perdere per poter dire di conoscere davvero la zona.

Bandra Fort

Inizia la tua esplorazione di Bandra dall’iconico castello portoghese, noto anche come Castella de Aguada. Costruito nel XVI secolo, questo forte offre una vista mozzafiato sul Mar Arabico. Splendidamente restaurato, è un luogo popolare per i picnic e per scattare belle fotografie.

Fonte: iStock

Chiesa di Mount Mary

Questa chiesa gotica è una delle più celebri di Mumbai ed è dedicata alla Vergine Maria. La chiesa di Mount Mary è situata sulla cima della collina conosciuta come Sunderban Bandra, da cui i si gode di una splendida vista sul Mar Arabico e sulla baia di Mahim di Mumbai. La suggestiva chiesa di Mt. Mary (anche nota come Basilica di Nostra Signora del Monte), è popolare per gli eleganti disegni gotici e la sua collezione di affreschi. Costruita per la prima volta nel 1640, ha subito diversi lavori di restuaro nel corso dei secoli, l’ultimo nel 1902. Al suo interno custodisce una serie di dipinti che ritraggono la vita della Vergine Maria, una scultura in pietra dell’Ultima Cena e un pulpito in marmo, ornato di simboli liturgici. Da non perdere la venerata statua di Maria, chiamata Moti Mauli (Madre Perla). La leggenda narra che, dopo un sogno di un pescatore locale, l’attuale statua fu trovata galleggiare in mare e che i pirati rubarono l’originale nel 1700. I devoti osservano le offerte, come le figure di cera che rappresentano i loro problemi personali, e chiedono buona sorte. Posizionati davanti all’ingresso principale e ammira la facciata a forma di castello della chiesa. Guarda le imponenti torri gemelle alte 30 metri, entrambe coronate da guglie piramidali. Osserva le intricate finestre ad arco, le balaustre e i reticoli in stile gotico. Prenditi un momento per ammirare le vista sulla costa e sul paesaggio urbano di Mumbai, in particolare al tramonto.

La chiesa di Mt. Mary è aperta tutti i giorni e l’ingresso è gratuito. A settembre si tiene la Fiera di Bandra, popolarissima celebrazione di 8 giorni per la nascita della Vergine Maria. Passeggia tra le bancarelle che vengono allestite nelle strade circostanti e che vendono oggetti religiosi e cibo di strada, goditi gli spettacoli musicali dal vivo e osserva le rievocazioni di scene bibliche.

Fonte: iStock

Bandra – Worli Sea Link

Un altro punto di riferimento da non perdere durante la tua visita in questo sobborgo di Mumbai è il Bandra-Worli Sea Link. Questo ponte collega Bandra a Worli ed è una meraviglia dell’ingegneria moderna. Offre una vista mozzafiato sullo skyline della città e sul Mar Arabico.

Fonte: iStock

Mannat

Mannat è la casa dei sogni di una delle più importanti e amate star di Bollywood, Shah Rukh Khan. Molti turisti visitano questo luogo sperando di avvistare il famoso attore. La sua casa a 6 piani è una delle più costose di tutta l’India.

Le strade dello shopping di Bandra

Questa strada è il posto preferito per fare shopping a Mumbai, particolare per l’abbigliamento e gli accessori da donna, dove si riesce a fare acquisti ad un prezzo davvero conveniente, soprattutto nei vicoli di Linking road, occupati da negozietti di strada dove trovare prodotti importati e di marca a prezzi scontati. Da quelli più costosi a quelli più economici, si possono fare acquisti di tutti i tipi. Un’altra famosa strada è la Carter Road, una delle passeggiate preferite dagli abitanti del luogo e dai turisti. La strada è fiancheggiata da caffè, ristoranti e bar e offre una splendida vista sul mare. È il luogo perfetto per rilassarsi e prendersi una pausa nel tour del quartiere. Durante l’epoca coloniale britannica e fino a un decennio successivo, Mumbai era molto conosciuta per le sue panetterie Gujrati, Parsi e Marathi. Oggi, nella Mumbai moderna, molti giovani laureati in gestione alberghiera, con un piccolo investimento, hanno aperto diverse panetterie intorno a Linking Road. Servono torte, snack e dessert deliziosi.

La passeggiata di Bollywood

La Bollywood Walk of Fame si trova a Bandra Bandstand ed è gestita da UTV Media. È una replica della iconica Hollywood Walk of Fame. Qui si possono vedere le impronte di molti grandi nomi di Bollywood. Se ti piace il cinema indiano, questo è il posto giusto per te.

Muri con graffiti di Bollywood

Come abbiamo già scritto, Bandra è un luogo molto conosciuto per il suo ottimo cibo, lo shopping di strada e la mondanità: non è un caso che molte delle più importanti star di Bollywood risiedano in quest’area. Passeggiando per i vicoli del quartiere si possono facilmente trovare murales che ritraggono diverse celebrità, opere dell’artista Ranjit Dahiya, fodatore dell’associazione BAP – Bollywood Art Project, per dipingere l’area.