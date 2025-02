Scopri tutto quello che c’è da vedere nella Chinatown di Kuala Lumpur

Fonte: iStock Visita l'incredibile Sri Maha Mariamman Temple della Chinatown di Kuala Lumpur

Conosciuta principalmente per la sua folla vivace, i venditori ambulanti di artigianato locale e vicoli pieni del profumo dell’incenso, la Chinatown di Kuala Lumpur offre una miriade di attività per rendere la tua visita più memorabile e interessante. Celebre per essere un caleidoscopio di culture, religioni, tradizioni e cibo, questo quartiere diventerà sicuramente il tuo posto preferito della capitale malese, dove potrai vivere la migliore esperienza culinaria, di intrattenimento e shopping.

La Chinatown di Kuala Lumpur è nota per essere uno dei luoghi più fotogenici dell’intera regione ed è sede di numerose attrazioni, tra cui templi, moschee, negozi, edifici storici, ristoranti e mercati. È anche il posto perfetto per gustare il famoso caffè ghiacciato o provare snack e specialità locali a Kuala Lumpur.

Fai shopping al mercato di Petaling Street o esplora il Central Market, concediti un momento di relax in uno dei negozi di massaggi cinesi locali, perfetto per ricaricarti dopo una lunga giornata alla scoperta di Kuala Lumpur.

Non perderti una visita all’Old China Café e prova alcune delle loro rinomate specialità, e fai un salto presso una delle numerose bancarelle e chioschi per assaporare il delizioso cibo di strada malese.

Fonte: iStock

Le origini della Chinatown di Kuala Lumpur

I cinesi del XIX secolo si insediarono nel quartiere di Kuala Lumpur e si crearono una nuova vita erigendo case commerciali familiari, magazzini e templi taoisti come il sontuoso Sin Sze Si Ya, costruito nel 1864. Miracolosamente, molto è scampato alla demolizione. Oggi, è difficile non essere sedotti dall’energia vibrante di quello che è un quartiere veramente vivace, piuttosto che una semplice attrazione turistica da museo vivente.

Secondo gli storici, uno dei principali motivi per cui Kuala Lumpur esiste è proprio grazie ai cercatori cinesi, che giunsero nella regione a caccia di stagno, e diedero a questo luogo un nome che si traduce in “Giunzione del fiume fangoso”.

La città si è poi sviluppata ed è cresciuta grazie al contributo finanziario ed economico della comunità cinese, che ha contribuito a trasformare Kuala Lumpur da un piccolo insediamento in una città fiorente e prospera.

Per anni, il quartiere malandato di Chinatown è stato definito dalla sua principale attrazione, Jalan Petaling, la caotica strada piena di ogni tipo di prodotto falso immaginabile, da magliette Lacoste e borse Hermès a orologi Rolex e occhiali da sole Ray Ban.

Le tradizionali case commerciali cinesi erano lasciate a deteriorarsi o trasformate in trasandati ostelli per viaggiatori zaino in spalla, case da gioco e club segreti di mahjong, un gioco da tavola molto popolare. Non è più così: in pochi anni, il quartiere è stato trasformato in quella che può essere considerata la zona più innovativa della capitale malese.

Fonte: iStock

La Chinatown di oggi

A rappresentare il cambiamento avvenuto nell’area è stato il salvataggio del cinema Rex dalla demolizione. Rinato come un fiorente centro culturale noto come RexKL il cinema, costruito nel 1947, è stato un’istituzione per gli appassionati locali, proiettando di tutto, dai cartoni animati a Star Wars.

Chiuso per ben 17 anni, l’interno labirintico e a mattoni a vista oggi ospita boutique di design, una libreria immensa e uno studio di tatuaggi, bar e caffè, e una sede per concerti, teatro e conferenze. L’attrazione più recente è Rexperience, che vede metà del vecchio cinema trasformato in una galleria digitale immersiva per artisti visivi.

Passeggiando per il labirinto di strade strette di Chinatown, le case commerciali possono ancora sembrare mezza abbandonate – con vernice scrostata e facciate invase dalla vegetazione tropicale – ma la storia cambia all’interno, con spazi all’avanguardia per caffè, bar segreti, ristoranti e hotel boutique.

Fonte: iStock

I clienti in cerca di qualcosa di più che dei soliti articoli di Jalan Petaling si dirigono verso il Central Market, restaurato in stile art déco, ora pieno di bancarelle di artigianato, negozi di moda e gallerie d’arte.

Chinatown è famosa da sempre per il suo street food, ma ora esiste un intero nuovo mondo di audace alta cucina per i buongustai che esplorano le sue strette viuzze per scoprire nuovi sapori. Al calar del sole, con le cucine dei venditori ambulanti che iniziano a prepararsi sul marciapiede, una passeggiata nel quartiere rivela una scena culinaria vivace, una cornucopia di specialità malese-cinesi.

Cosa fare nella Chinatown della capitale malese

Visitare i templi di Chinatown

Costruito nel XIX secolo, il Tempio Guan Di è uno dei più suggestivi di Kuala Lumpur. L’atmosfera è particolarmente tranquilla al mattino, quando l’aria è impregnata del profumo di candele e bastoncini d’incenso. Il Tempio Sri Maha Mariamman, il più antico tempio indù della regione, risale al 1873 ed è dedicato alla dea sudindiana Mariamman (Parvati). L’ingresso è una torre alta 23 metri, decorata con colorate statue di divinità indù.

Tra le attività più insolite da fare a Chinatown c’è la visita al Tempio Chan See Shu Yuen, uno dei più grandi e antichi templi buddisti della Malesia. Situato alla fine di Petaling Street, il tempio vanta un ampio cortile, padiglioni ben curati, intagli in legno, dipinti e decorazioni in ceramica. Risalente al 1897, è noto per il suo tetto con dettagliate incisioni che raffigurano scene della storia e mitologia cinese. All’interno, puoi ammirare dipinti raffiguranti guerrieri che combattono draghi, leoni e altre creature mitologiche.

Fonte: iStock

Shopping al mercato di Petaling Street

Una delle attività principali a Chinatown Kuala Lumpur è visitare Petaling Street Market e fare shopping. Situato nel cuore di Chinatown, questo affollato mercato ospita una vasta gamma di bancarelle, chioschi e negozi dove puoi trovare imitazioni di orologi di lusso, borse, scarpe, gioielli e vestiti.

Qui puoi acquistare qualsiasi cosa ti serva durante il tuo viaggio in Malesia, inclusi accessori, giocattoli, cover per cellulari, spezie locali e prodotti tipici. Puoi anche assistere alle famose danze del drago cinese durante la tua visita al mercato.

Fonte: iStock

Visitare il Central Market

Se cerchi un’opzione meno affollata con prodotti di qualità superiore, dirigiti al Central Market. Questo luogo, considerato un sito patrimonio culturale, un tempo era un mercato di generi alimentari, ma oggi vanta una magnifica facciata in stile art déco.

Ospita numerosi negozi e bancarelle, oltre a chioschi di cibo, ristoranti e un palco all’aperto dove puoi assistere a spettacoli dal vivo. Il Central Market è anche sede della più famosa catena di caffetterie della Malesia, la Old Town White Coffee, dove puoi sorseggiare un delizioso caffè cremoso. Visitando il Central Market, alcune delle migliori cose che potrai acquistare sono:

Artigianato autentico e manufatti tradizionali malesi

Tessuti Batik malesi

Souvenir tradizionali malesi

Sigilli cinesi, oggetti in riso, spezie locali e prodotti tipici

Abbigliamento Songket, gioielli e accessori

Antiquariato malese tradizionale

Mangia al Food Court del Central Market

Situato all’ultimo piano del Central Market, questo food court è pulito, igienico e offre una vasta gamma di piatti a prezzi accessibili. A differenza delle bancarelle di street food, qui troverai posti a sedere dove potrai gustare i tuoi pasti in tranquillità. Tra i piatti più apprezzati ci sono il Laksa Soup, il Mie Goreng, il Nasi Lemak e molte altre specialità malesi.

Esplorare Kasturi Walk

Vicino al Central Market si trova una bellissima strada pedonale chiamata Kasturi Walk, piena di bancarelle che vendono accessori, artigianato, souvenir e oggetti locali. Troverai anche numerosi chioschi di cibo e bevande, dove puoi assaporare specialità tradizionali come le famose banane fritte. Non dimenticare di provare il tipico caffè ghiacciato con latte condensato invece dello zucchero.

Fonte: iStock

Scoprire i negozi di street food

Chinatown è piena di bancarelle e chioschi che servono alcuni dei migliori piatti, snack e bevande locali. Puoi provare un pasto cinese veloce cucinato in una cucina improvvisata, oppure assaggiare specialità malesi come il Nasi Lemak e i vari tipi di satay. Esplora anche i vicoli più nascosti, dove spesso si trovano autentiche gemme gastronomiche poco conosciute dal grande pubblico.

Esplora le antiche botteghe cinesi

Chinatown ospita numerosi edifici storici, tra cui mercati, alberghi e tradizionali botteghe cinesi risalenti al 1800. Perfette per gli appassionati di fotografia, queste botteghe hanno una parte commerciale davanti e un’abitazione sul retro. Molte di esse sono collegate tra loro, offrendo riparo dalla pioggia e dal sole ai visitatori.

Rilassati con un massaggio

Chinatown è famosa per i suoi massaggi tradizionali cinesi, come il massaggio Shiatsu o il massaggio con olio. Molti negozi offrono massaggi ai piedi a prezzi economici. Ricorda di negoziare il prezzo!

Passeggia lungo il River of Life

Il River of Life è un progetto urbanistico che ha trasformato il Klang River in un’incantevole passeggiata con pontili, giochi d’acqua e illuminazione a LED. È particolarmente suggestivo di notte, con una vista spettacolare sullo skyline di Kuala Lumpur.

Visitare la Moschea Masjid Jamek Sultan Abdul Samad

Questa maestosa moschea divide il fiume in due nel punto centrale del progetto River of Life a Chinatown, ed è la moschea più antica di Kuala Lumpur. Visitare la Masjid Jamek Sultan Abdul Samad è sicuramente una delle cose migliori da fare nella Chinatown di Kuala Lumpur. Con interni ed esterni mozzafiato, la moschea è famosa per le sue cupole appuntite, magnifici pilastri, archi e alti minareti. Puoi visitare la moschea in qualsiasi momento della giornata. Ogni venerdì sera, potrai sederti vicino al fiume e ascoltare le preghiere.

Fonte: iStock

Cena all’Old China Café

L’Old China Cafè è uno dei ristoranti più antichi di Kuala Lumpur, e conserva ancora il suo fascino con dipinti cinesi antichi, fotografie storiche e tavoli in marmo. Qui puoi provare specialità come il pollo al curry “devil”, il beef rendang e vari snack malesi tradizionali.

La vita mondana della Chinatown di Kuala Lumpur

La scena della vita notturna in questo angolo vibrante di Kuala Lumpur è ancora più sorprendente. Molti iniziano la serata con un aperitivo sulla terrazza all’aperto di Jann, un elegante bar in cima al nuovo hotel del quartiere, il Four Points Sheraton.

Il panorama offre un contrasto netto tra i grattacieli della città e le piccole case a tetto rosso di Chinatown. Giù, a Jao Tim, una casa commerciale cinese trasformata in un locale per concerti, gli amanti della musica dal vivo possono assistere a concerti di band che suonano di tutto, dal jazz a ballate romantiche, a suoni tradizionali del Borneo o il rumoroso Cantopop.

Un tour dei famosi bar clandestini di Chinatown dimostra certamente come case una volta vuote e fatiscenti, risalenti ai primi giorni di Kuala Lumpur, siano rinate come bar di design all’avanguardia. PS150 è nascosto dietro l’ingresso di quello che una volta era un negozio di giocattoli, con un lungo corridoio che conduce a un cortile giungla e poi al bar lounge illuminato a lume di candela. Concubine è un altro bar molto popolare, ricoperto di graffiti.

Fonte: iStock

Ci sono una dozzina di altri peccaminosi luoghi di ritrovo nei dintorni, ma molti appassionati di bar finiscono la serata al Penrose KL, aperto di recente: preparati però a fare la fila fuori, poiché la capacità è limitata a 25 clienti. Se RexKL segna la rinascita di Chinatown per i locali, allora il simbolo di questa rinascita per i viaggiatori è l’Hotel Else.

Situato in un edificio art déco icona degli anni ’30, il Lee Rubber Building, vanta interni spaziosi e decorati con arte e sculture d’avanguardia. Mentre gli ospiti potrebbero essere tentati di trascorrere diverse ore in hotel godendosi la piscina sul tetto, la sua posizione è perfetta per esplorare il ricco passato di Chinatown.

Quando visitarla e come raggiungerla?

Il momento della giornata ideale per scoprire la Chinatown di Kuala Lumpur è nel pomeriggio, quando la maggior parte dei mercati, negozi e ristoranti sono aperti e la folla è relativamente più ridotta. Se vuoi vederla nel suo momento di massima vita e splendore, dovresti visitarla durante il Capodanno cinese (tra gennaio e febbraio), quando l’intera zona viene addobbata con colorate decorazioni e l’atmosfera è particolarmente vivace. Se ti stai chiedendo come fare, sappi che raggiungere la zona è abbastanza semplice:

In treno: puoi prendere il treno numero 2 della MRT o il treno numero 5 o 9 della LRT, scendere alla stazione di Chinatown e camminare pochi minuti fino alla destinazione.

In autobus: puoi prendere uno dei seguenti autobus per Chinatown: 103, 104, 152, 190, 780 e P701.

Fonte: iStock

Consigli utili per visitare Chinatown Kuala Lumpur

Prima di partire, ricorda di seguire questi consigli e la tua visita di Chinatown sarà indimenticabile: