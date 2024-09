Nel cuore spirituale di Mumbai: la Moschea di Haji Ali Dargah

Fonte: 123RF La splendida Moschea di Haji Ali Dargah a Mumbai

Se esplorare le tradizioni culinarie di un luogo è fondamentale per scoprirne le radici culturali, visitare i luoghi religiosi lo è altrettanto per scendere nel profondo dell’identità di un popolo. Che si tratti di una moschea, di una chiesa o di una sinagoga non importa, quello che conta è l’enorme quantità di storie che questi posti sono in grado di raccontare. Nella grande metropoli di Mumbai, in India, si erge uno dei luoghi di culto più emblematici di questa magnifica terra: la Moschea di Haji Ali Dargah. Abbiamo raccolto in questa guida tutte le informazioni su questa splendida moschea; per scoprire insieme come organizzare al meglio la tua visita qualora stessi programmando un viaggio a Mumbai. Ecco tutto quello che devi sapere sulla Moschea di Haji Ali Dargah.

Storia della Moschea di Haji Ali Dargah

Situata su un’isola nel mar Arabico e, più precisamente, a largo della costa di Worli, la Moschea di Haji Ali Dargah si erge dal mare in tutto il suo splendore architettonico come un faro che illumina il cammino dei fedeli. Un’opportunità unica per adepti e viaggiatori di tutto il mondo per comprendere il carattere religioso proprio dell’India. Le origini della moschea sono intrise di storia e leggende e affondano le proprie radici nel XV secolo. Costruita nel 1434, è stata dedicata a Haji Ali Shah Bukhari, un ricco mercante musulmano che si mise in viaggio verso la Mecca e che, prima di intraprenderlo, decise di abbandonare tutte le sue ricchezze. Le vicende sulla sua vita raccontano storie di miracoli e di amore verso il prossimo, di viaggi in giro per il mondo con la missione di diffondere l’Islam. Il destino di Haji Ali Shah Bukhari lo condusse fino alla costa di Mumbai dove decise di trasferirsi per sempre. Poco prima di morire, chiese di non essere seppellito in un cimitero ma di abbandonare il suo corpo alle onde dell’oceano per venire poi seppellito nel punto in cui si sarebbe fermato. Quel punto è il luogo dove venne poi costruita la Moschea di Haji Ali Dargah, arroccata su una piccola collina di rocce che emerge dalle acque. All’interno del santuario si trova anche la tomba di Haji Ali, visitata ogni giovedì e venerdì da migliaia di devoti – anche di diverse religioni – che vedono nella figura del ricco mercante un simbolo di forte resilienza e spiritualità indiana.

Architettura della Moschea di Haji Ali Dargah

La Moschea di Haji Ali Dargah è un fastoso esempio di architettura indo-islamica con influenze persiane. L’edificio, in marmo bianco, si trova su un piccolo lembo di terra collegato alla terraferma con una passerella, pertanto sembra un edificio che galleggia sul mare. L’intera struttura è uno scrigno che custodisce l’abilità e la maestria degli artigiani che hanno lavorato a ogni singolo dettaglio della moschea e che si manifestano attraverso le delicate statue e torri che la adornano. La sala principale, decorata con pilastri in marmo impreziositi da lavorazioni in vetro colorato e da decorazioni calligrafiche arabe, ospita la tomba di Haji Ali Shah Bukhari, coperta da teli in seta decorativi. Come da tradizione, la moschea prevede diversi spazi di preghiera separati per donne e uomini.

Cosa sapere sulla Moschea Haji Ali Dargah di Mumbai: info utili

Per organizzare al meglio la tua visita, abbiamo raccolto una serie di informazioni utili che ti aiuteranno a pianificare al meglio questa incredibile esperienza di viaggio spirituale.

Accesso: le visite alla Moschea dipendono principalmente dalle maree poiché la passerella che la collega alla terraferma viene sommersa durante l’alta marea, diventando inaccessibile.

le visite alla Moschea dipendono principalmente dalle maree poiché la passerella che la collega alla terraferma viene sommersa durante l’alta marea, diventando inaccessibile. Orario di visita: la Moschea è aperta ai visitatori dalle 5:30 alle 22, previa consultazione delle maree.

la Moschea è aperta ai visitatori dalle 5:30 alle 22, previa consultazione delle maree. Biglietti: l’ingresso alla Moschea di Haji Ali Dargah a Mumbai è gratuito, ti verrà semplicemente chiesto se vuoi fare una piccola donazione che servirà alla manutenzione del santuario.

l’ingresso alla Moschea di Haji Ali Dargah a Mumbai è gratuito, ti verrà semplicemente chiesto se vuoi fare una piccola donazione che servirà alla manutenzione del santuario. Periodo migliore: tenendo sempre come regola fondamentale il controllo delle maree, i momenti migliori della giornata per visitare la moschea sono le prime ore del mattino o la sera, quando il flusso di visitatori è ridotto.

tenendo sempre come regola fondamentale il controllo delle maree, i momenti migliori della giornata per visitare la moschea sono le prime ore del mattino o la sera, quando il flusso di visitatori è ridotto. Codici comportamentali: come per tutti i luoghi di culto, il rispetto è fondamentale. Parlare a bassa voce e indossare abiti modesti che coprono gambe e braccia è necessario. Inoltre, le donne sono invitate a coprirsi il capo.

Se stai pianificando un viaggio a Mumbai, una visita in questo incantevole luogo è altamente consigliata. Il fascino della Moschea di Haji Ali Dargah va oltre il semplice luogo di culto, quello che ci troviamo davanti è, infatti, un vero e proprio simbolo di pace. Un invito a convivere in modo armonioso anche tra fedi diverse, lasciando alle spalle le barriere religiose e culturali. Questo messaggio risiede proprio nella quantità di visitatori di nazioni e religioni differenti che si ritrovano in questo luogo a pregare e a riflettere sulla propria spiritualità. Circondata dal mare e lontana dalla terraferma, la Moschea di Haji Ali Dargah è un luogo suggestivo dove è possibile toccare con mano l’identità di Mumbai e dell’India in generale e dove ritrovare una connessione con il proprio io interiore.