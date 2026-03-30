PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La straordinaria Tsarabanjina, Isole Mitsio

Sono necessarie ore di navigazione che potrebbero mettere alla prova pazienza e stomaco, con onde lunghe, vento teso e quella strana sensazione (alle volte piacevole, altre no) di essere lontani da tutto. Poi accade qualcosa. Il mare si distende, il colore vira dal blu profondo a una gamma di turchesi che sembra irreale, fino a quando compare l’arcipelago delle Mitsio.

Siamo nel nord-ovest del Madagascar, nel Canale del Mozambico, circa 45 miglia a nord-est di Nosy Be. Le isole si presentano come una costellazione, una quindicina di terre emerse che affiorano appena, al punto che gran parte di esse resta priva di insediamenti stabili. Arrivati a questo punto è facile domandarsi: ma cosa ci facciamo qui?

Del resto il colpo d’occhio iniziale confonde: pareti rocciose scendono a picco in acqua, spiagge chiarissime si insinuano tra promontori scuri e la vegetazione appare fitta, con liane che si intrecciano, orchidee che spuntano tra le fronde e baobab dalle forme quasi irreali. La verità è che nonostante le premesse iniziali questo viaggio vale davvero la pena. Chi arriva fin qui, infatti, lo fa per scelta precisa, accettando spostamenti complessi e una logistica essenziale. In cambio si ottiene una dimensione rara, fatta di silenzio, spazio e una natura che detta ancora le regole.

Grande Mitsio, cuore abitato tra villaggi e “canne d’organo”

La Grande Mitsio è l’isola principale di questo arcipelago del Madagascar, colei che domina tutto sia per dimensioni che per presenza umana, grazie ai suoi 12 chilometri di lunghezza, 3 di larghezza e rilievi che salgono fino a 206 metri sopra il livello del mare. Lungo la costa si distribuiscono piccoli villaggi di pescatori, comunità che vivono di mare e coltivazioni semplici come riso e cocco.

L’atmosfera però coinvolge più di qualsiasi altra cosa, perché cambia da una baia all’altra. Tratti di sabbia chiarissima si alternano a zone rocciose, sempre accompagnate da acqua limpida e tiepida. Il punto più sorprendente si trova a sud-ovest, una formazione geologica che sembra costruita, invece nasce da processi vulcanici antichissimi.

Colonne di basalto si alzano verticali, affiancate come tubi perfetti. L’effetto ricorda una gigantesca tastiera d’organo, da cui deriva il soprannome di “canne d’organo”. Sulle sue pareti nidificano uccelli marini, mentre sotto la superficie si sviluppa una vita ricchissima, tra delfini, tartarughe e, in alcuni periodi dell’anno, persino balene. Vi basti pensare che, tra ottobre e novembre, i loro passaggi trasformano il paesaggio sonoro del mare.

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Tsarabanjina, l’isola sacra dalla sabbia chiarissima

Tsarabanjina appare tra le prime isole per chi arriva da sud. Il nome in lingua malgascia richiama subito la sua identità, “isola dalla sabbia bianca” e basta semplicemente avvicinarsi per capire il motivo. La costa si illumina sotto il sole, mentre l’acqua riflette sfumature che oscillano tra lo smeraldo e il blu intenso.

In totale copre circa 22 ettari, quindi ha dimensioni ridotte. Eppure, anche qui l’atmosfera è intensa, grazie a una barriera corallina che circonda gran parte del perimetro e fondali che riflettono la luce con una tale varietà cromatica da sembrare un mosaico in continuo movimento.

Oltre alla bellezza naturale, Tsarabanjina possiede un valore spirituale profondo: la tradizione dei Sakalava la considera terra sacra. In una piccola baia si trova la sepoltura di antichi sovrani. I loro corpi riposano all’interno di piroghe, le stesse utilizzate in vita. Periodicamente abitanti delle isole vicine raggiungono questo posto per portare offerte, come monete, miele e rum.

Per i visitatori che vi vogliono soggiornare è disponibile un unico resort costruito in legno e materiali locali, in modo da non alterare l’equilibrio generale. Un fazzoletto di terra in mezzo all’oceano in cui il vero lusso passa attraverso la semplicità e l’assenza di distrazioni inutili.

I Quattro Fratelli, scogli mitici tra cielo e mare

A ovest di Tsarabanjina emergono quattro monoliti rocciosi allineati. Il loro nome, I Quattro Fratelli, nasce da una leggenda locale che racconta di 5 fratelli inviati dagli dei. Un litigio avrebbe portato alla separazione del gruppo, con conseguenze definitive. Gli dei, irritati, trasformarono i fratelli in pietra. Quattro restarono insieme, il quinto venne isolato altrove, oggi identificato con una formazione rocciosa nei pressi di Nosy Be, chiamata “Pain de Sucre“.

Al di là del racconto, l’impatto visivo resta forte. Le rocce si alzano dal mare con linee nette, con una vegetazione limitata a ciuffi resistenti al vento e alla salsedine. Un ambiente che potrebbe apparire spoglio, ma che si rivela perfetto per molte specie di uccelli marini come sule, fregate e aquile pescatrici.

Le pareti scendono sotto il livello del mare per circa 20 metri, aprendo accessi a grotte e cavità. I pescatori locali conoscono bene questi spazi, mentre chi pratica immersioni trova scenari complessi e affascinanti.

Nosy Tolholo, regno silenzioso delle cernie giganti

Tra Tsarabanjina e Grande Mitsio si colloca Nosy Tolholo che, di primo impatto, sembra essenziale. Rocce, sabbia chiara e poche tracce di vegetazione. Tuttavia, tra queste meraviglie del Madagascar, le sorprese non finiscono mai: cela uno degli ambienti subacquei più interessanti dell’arcipelago.

Le acque attorno all’isola ospitano colonie di cernie di dimensioni sorprendenti. Alcuni esemplari superano i 100 chilogrammi e nuotano lenti, quasi indifferenti alla presenza umana. Avvicinarsi richiede esperienza, rispetto e attenzione, e quindi parliamo di un ambiente che resta adatto ai sub esperti, abituati a gestire correnti e profondità variabili.

La sensazione generale in zona cambia rispetto ad altre isole: meno colori in superficie, ma più intensità sotto il livello del mare. Una bellezza che si rivela solo a chi decide di scendere.

Dove si trova l’Arcipelago delle Mitsio e come arrivare

È abbastanza evidente che raggiungere le Mitsio richiede organizzazione e una certa disponibilità a spostamenti articolati. Il punto di partenza principale è Nosy Be, isola collegata con voli internazionali (spesso con scali o collegamenti diretti stagionali dall’Europa).

Da qui si prosegue via mare e con opzioni che variano:

Catamarani: per chi desidera esplorare l’arcipelago con calma;

per chi desidera esplorare l’arcipelago con calma; Barche veloci: utili per trasferimenti diretti ed escursioni organizzate da strutture locali. Il tratto di mare può risultare impegnativo, soprattutto con condizioni meteo instabili;

utili per trasferimenti diretti ed escursioni organizzate da strutture locali. Il tratto di mare può risultare impegnativo, soprattutto con condizioni meteo instabili; Trasferimenti coordinati dal resort : per chi soggiorna a Tsarabanjina;

: per chi soggiorna a Tsarabanjina; Crociere che toccano le isole principali: organizzate da diversi operatori, consentono una visione più completa, con soste dedicate a snorkeling, immersioni e visite a terra.

Il periodo consigliato va da aprile a novembre, con clima più stabile, visibilità ottimale e temperature gestibili. Tra giugno e luglio c’è la fioritura dei baobab, mentre ottobre e novembre coincidono con il passaggio delle balene.

Le Mitsio restano un luogo che richiede impegno per essere raggiunto. Proprio questo le protegge. Chi arriva fin qui trova qualcosa di raro, un pezzo di mondo che conserva ancora la propria identità.