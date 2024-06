Come raggiungere l’Aeroporto di Andorra La Vella

Il Principato di Andorra si può raggiungere in aereo, attraverso l'aeroporto di Andorra La Vella. Tutte le info su come muoversi e come raggiungerlo

Fonte: iStock Veduta aerea di Andorra La Vella, capitale del Principato di Andorra

Come raggiungere il Principato di Andorra in aereo? Stato cuscinetto tra Francia e Spagna, situato nei Pirenei orientali, è la sesta nazione più piccola d’Europa, con una superficie di appena 470 km quadrati e una popolazione di circa 80.000 abitanti.

L’area è molto apprezzata dagli amanti della montagna in ogni stagione, celebre per i suoi comprensori sciistici, con oltre 300 km di piste, che per le infinite possibilità offerte in estate.

Andorra è sinonimo di natura: solo il 4% del territorio è edificato, mentre il resto è costituito da cime, laghi, fiumi e boschi. Il 10% dell’area del Principato è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ed è un vero paradiso per gli escursionisti. Grazie agli oltre 100 itinerari di montagna, è possibile visitare l’intero Paese senza calpestare mai l’asfalto. Inoltre, dal golf al ciclismo su strada, dalla Mountain Bike ai trekking a cavallo, ci sono moltissimi motivi per scegliere di visitare l’Andorra. Non manca l’offerta per chi è in cerca di relax, grazie ai 30.000 mq della Spa Termale più grande d’Europa, la Caldea.

Come raggiungere l’Andorra in areo, l’aeroporto di Andorra La Vella

Fonte: iStock

A casua della sua particolare conformazione geografica in alta montagna, il Principato di Andorra non ha un suo aeroporto, ma questo non vuol dire che non si possa raggiungere il Principato, volando. Lo scalo aereo più vicino è quello della città di La Seu d’Urgell, nella provincia di Lleida, il cui nome ufficiale è proprio Andorra – La Seu (LEU). Si trova al confine con la Spagna, a soli 26,2 km da Andorra la Vella, la capitale del Principato e la più alta d’Europa, raggiungibile attraverso le autostrade CG-1 e N-145. Si tratta in realtà di un aeroporto abilitato solo per i voli privati, anche se ci si aspetta che a breve possa essere aperto anche ai voli commerciali e di linea. Va tenuto presente però che, trovandosi in alta montagna, la sua operatività al momento è limitata al periodo estivo, quando le condizioni meteo sono migliori e più sicure per il volo, in particolare per le fasi di decollo e atterraggio. Oggi partono e arrivano 75.507 voli e vi transitano oltre 5,2 milioni di passeggeri all’anno.

L’aeroporto, in estate, è collegato con quello di Madrid (MAD), che offre voli per più di 80 destinazioni spagnole, europee e intercontinentali. Dalla capitale spagnola partono due voli a settimana per Andorra La Vella, ogni venerdì e domenica alle 17:50, operati dalla compagnia Air Nostrum, la principale società aerea regionale spagnola e una delle più grandi compagnie del suo genere in Europa. La tratta inversa viene effettuata sempre nelle stesse giornate, venerdì e domenica, con partenza alle 20:00.

Esiste naturalmente anche un servizio di trasporto pubblico per arrivare all’aeroporto di Andorra La Seu, con partenza dalla capitale del principato, La Vella. Gli orari degli autobus sono coordinati con quelli di arrivo e partenza dei voli. Si tratta di un servizio efficiente e gratuito. Gli autobus partono dalla stazione di La Vella e il viaggio dura 60 minuti.