A Torino, in bici nella miniera Gianna

Appassionati di mountain bike all’appello. Avete mai attraverso una miniera in bici? In provincia di Torino, l’Ecomuseo delle Miniere e della Valle Germanasca da qualche anno organizza escursioni, con istruttori e accompagnatori, per permettere a tutti gli appassionati di sperimentare un’avventura particolare e non convenzionale in bicicletta, per 2 chilometri sotterranei nella miniera Gianna, dove un tempo veniva estratto il talco.

Un’approccio diverso alla classica visita in miniera per conoscere i suoi segreti e rivivere le tradizioni. I sorveglianti della miniera, infatti, erano soliti muoversi lungo le gallerie con biciclette da rotaia.

La visita, ovviamente, è possibile solo con l’accompagnamento di una guida. Si parte da Torino con una carovana di auto e un furgone che trasporta le biciclette e si giunge fino alla Valle Germanasca. Qui si attraversa la valle di Prali fino a quella di Salza di Pinerolo e Massello, percorrendo in mountain bike la miniera di Gianna, che ancora oggi è come è stata lasciata dagli ultimi minatori nel 1995, anno della sua chiusura.

Oltre a vedere come veniva estratto il talco e quali erano le condizioni dei minatori, si ha modo anche di vedere uno dei punti di contatto tra la faglia africana e quella europea, dal cui scontro milioni di anni fa scaturirono le Alpi.

Un tratto di 2,1 Km al buio e che, nonostante il livello pianeggiante, deve essere percorso con prudenza munendosi di luce o torcia. Qui vi sono ancora i binari del trenino che trasportava il materiale estratto.

Diverse sono le varianti sul percorso e ognuno può decidere se aggiungere o togliere difficoltà tecniche e atletiche in base al proprio livello di preparazione. Inoltre, alla fine della gita, è possibile fare una gustosa merenda sinoira, pasto tradizionale piemontese, simile all’aperitivo, che veniva consumato nei campi prima di cena.

L’escursione dura circa 3 ore e mezza e per partecipare è necessario il casco e un abbigliamento classico da montagna. Inoltre è possibile noleggiare le biciclette che verranno portate direttamente sul luogo. La quota di partecipazione va dai 35 ai 65 euro (escursione + noleggio bicicletta).

La temperatura all’interno della miniera è di 15-20 gradi tutto l’anno, per cui è consigliabile avere una giacca a vento.

Siete pronti a vivere una “pedalata” unica?