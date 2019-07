Le 20 città europee più sorprendenti secondo la CNN: c’è anche Torino

Si parla spesso di overtourism , un fenomeno che negli ultimi anni si è fatto preoccupante: migliaia di località in tutto il mondo sono letteralmente, che mettono a rischio l'incolumità di alcuni degli ecosistemi più fragili, oltre ad aumentare i livelli di inquinamento e rendere praticamente impossibile godersi il panorama. Quest'anno, perché non scegliere invece, per poter visitare in tutta calma - e lontani dalla folla - qualche meraviglia urbana quasi sconosciuta al mondo? La CNN ha stilato un elenco delle città europee che, nella maggior parte dei casi, vengono: ne abbiamo anche una in Italia.