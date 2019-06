7 mete europee perfette per il viaggio dopo la maturità

editato in: da

Anche quest’anno si sta avvicinando il momento della tanto attesa maturità, il capitolo finale del lungo percorso scolastico che interessa milioni di giovani. Come ogni anno, accanto alle normali ansie da ultimo ripasso e da notte prima degli esami, c’è la voglia e il desiderio di partire per il tanto atteso viaggio della maturità, quello che segnerà l’effettiva fine di un ciclo di vita per intraprenderne un altro, quello verso la vita adulta, verso la dimensione del lavoro o l’università.

Il viaggio della maturità rappresenta dunque un vero e proprio momento di passaggio ed è per questo che molti giovani iniziano ad informarsi tempo prima su dove andare. Ecco le 7 mete europee migliori per il viaggio dopo la maturità.

Viaggio maturità: le 3 migliori mete europee dal punto di vista culturale

Molto scelgono mete europee, soprattutto città interessanti dal punto di vista culturale, artistico ed architettonico, ma anche caratterizzate da una vivace vita notturna e da luoghi meravigliosi da visitare. Ma quali sono le migliori mete per i viaggi della maturità in Europa?

Viaggio di maturità ad Amsterdam

Indubbiamente, in cima alla lista delle mete per le vacanze dei giovani c’è Amsterdam, la Capitale dei Paesi Bassi. Città multietnica, moderna e cosmopolita, Amsterdam racchiude innumerevoli luoghi di interesse. Città simbolo del turismo ecosostenibile, grazie all’ampia diffusione delle piste ciclabili che invogliano a visitarla e a viverla in bicicletta, Amsterdam annovera un ricco quartiere dei Musei dove sorgono alcuni dei più celebri come il Museo di Van Gogh, il Rijksmuseum, con opere di Rembrandt e Vermeer, e il museo Stedelijk, dove sono esposte opere d’arte moderna.

Viaggio di maturità a Barcellona

Al secondo posto tra le mete della maturità c’è senz’altro Barcellona: tra le più apprezzare mete estive dei giovani per il loro viaggio post diploma, la città della Catalogna è senza dubbio ricca di luoghi di interesse, come la Sagrada Familia, il Museo Picasso, la Fondazione Joan Mirò, ma anche il MUHBA, Museo di Storia cittadina. Non dimentichiamo poi che Barcellona gode di spiagge splendide, pronte ad accogliere i giovani per il loro viaggio della maturità.

Viaggio di maturità a Londra

Terza meta tra le più ambite per i viaggi della maturità in Europa c’è senz’altro lei, l’affascinante e cosmopolita Londra, ricca di attrazioni come il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, il London Eye, i famosi bus a due piani, ma anche Trafalgar Square e le celebri Carnaby Street, Piccadilly Circus e Oxford Circus.

Viaggi organizzati giovani: 2 luoghi per divertirsi in Europa

E se le mete del viaggio di maturità fossero meno culturali e più votate al divertimento? Ecco che i viaggi organizzati dei giovani possono annoverare, tra le mete più quotate, indubbiamente Ibiza e Mykonos.

Viaggio dopo la maturità a Ibiza

Ibiza ha bisogno davvero di poche presentazioni visto che è universalmente considerata una delle mete del divertimento e di chi ama la vita notturna, fatta di discoteche stratosferiche e animata da una movida piuttosto attiva 24 ore su 24. Il viaggio della maturità ad Ibiza prevede ovviamente anche escursioni in scooter nella zona meno affollata dell’isola, riposini in spiaggia, nuotate nelle sue acque cristalline. Indubbiamente non è tra le mete ideali per chi vuole risposarsi dopo il diploma, ma per chi cerca il divertimento questa è senz’altro la meta ideale.

Vacanza della maturità in Grecia: Mykonos e Salonicco

In Grecia invece non mancano i luoghi ideali per le vacanze dei giovani: da Salonicco a Zante c’è l’imbarazzo della scelta, anche se nell’immaginario collettivo l’isola del divertimento più sfrenato è senz’altro lei: Mykonos, ricca di attrazioni, ma non propriamente low cost. In realtà anche Salonicco è interessata da una vivace vita notturna, tanto da essere considerata la vera e propria capitale greca del divertimento grazie ai numerosi locali dedicati agli studenti e i tanti luoghi in cui si può ascoltare musica, anche dal vivo, di ogni tipo, da quella tipicamente greca fino a quella jazz.

Viaggi maturità low cost: le 2 mete più convenienti

Per chi sogna il viaggio della maturità, ma non vuole spendere troppo, ci sono 2 mete europee da tenere d’occhio: si tratta della Croazia e di Malta.

Viaggio di maturità in Croazia

In Croazia è possibile trovare ottime location per gli under 20, da Dubrovnik a Spalato, ideali per un viaggio low cost: spiagge incantevoli, tanto divertimento e prezzi accessibili, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi e il cibo, fanno della Croazia la meta ideale per il viaggio post diploma di chi vuole spendere poco. In alcuni luoghi della Croazia è possibile anche dedicarsi agli sport estremi con il paracadutismo, il rafting e il parapendio perché la conformazione territoriale è decisamente favorevole.

Viaggio di maturità a Malta

L’altra meta low cost è senz’altro Malta: piuttosto vicina (meno di 2 ore di aereo), abbordabile in termini di costi e soprattutto ricca di club e discoteche, Malta vanta anche alcuni siti Unesco per gli amanti della cultura, come la capitale La Valletta, l’Ipogeo di Hal Saflieni e i templi megalitici.