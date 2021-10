Il Sentiero delle Espressioni, a passeggio tra arte e natura

Da Como a Lecco lungo il lago

In una foresta incantevole per una passeggiata tra arte e natura. In Val d’Intelvi, tra il lago di Como e quello di Lugano, al confine con la Svizzera, c’è un sentiero immerso nel verde in cui ammirare magiche sculture. Il Sentiero delle Espressioni, questo il nome del percorso ideato grazie alla sinergia tra ERSAF, Comune di Schignano e gli artisti dell’Associazione locale la M.A.S.C.H.E.R.A, noti per le tradizionali maschere di carnevale.

La stagione autunnale è quella ideale per godere di panorami mozzafiato sulla valle che si tinge dei colori del giallo, delle fronde arancioni e rosse dei boschi che la ricoprono.

Arte e natura su un sentiero magico

In Val d’Intelvi, tra i paesi di Argegno e Lanzo, in prossimità della Svizzera famosa per il noto Balcone d’Italia, sono diverse le proposte turistiche per scoprire una valle meravigliosa ma ancora poco nota in cui pedalare sui diversi percorsi per mountain bike e bici elettriche, fare trekking, e gustare i prodotti dell’enogastronomia locale.

Tra le mete da raggiungere c’è senza dubbio il Sentiero delle Espressioni, un bosco come galleria d’arte in cui respirare a pieni polmoni ed ammirare sculture in legno. Un bagno nella foresta, ma con un tocco di creatività. Le sculture lungo il percorso che porta sino all’Alpe Nava, sono tronchi incisi, creature fiabesche e misteriose che esprimono sorrisi, gioia, sorpresa, ma anche paura e tenebre.

Passeggiare su questo sentiero è come camminare in un racconto di grande atmosfera dove è la natura stessa a stimolare la riflessione, e dove spiegare ai più piccoli il significato delle emozioni. Il percorso (per intero ci vogliono circa 3.30 h) è facile ed è adatto a tutta la famiglia, tuttavia alcuni punti più ripidi e in salita sono segnalati come difficili per i più anziani e i più piccoli.

Come raggiungere il Sentiero delle Espressioni

Per raggiungere il Sentiero delle Espressioni nella Val d’Intelvi, dal centro del comune di Schignano (Co), si seguono le indicazioni fino alla frazione Posa dove è possibile parcheggiare. Si procede a piedi per circa venti minuti seguendo le indicazioni per l’Alpe Nava.