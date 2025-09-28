Ideale per escursionisti esperti – il cammino è infatti classificato E-E escursionistico per escursionisti esperti in alcuni tratti – il percorso racconta la storia della comunità locale attraverso luoghi emblematici e tradizioni secolari.

Questo itinerario ad anello di circa 8,5 km offre un viaggio tra limoni e ulivi, panorami mozzafiato e testimonianze storiche uniche, pensato per chi desidera vivere il Lago di Garda in modo autentico, immersivo e sostenibile.

Un percorso tra storia, fede e panorami mozzafiato

Il Cammino di Montecastello ripercorre l’antico pellegrinaggio della statua della Madonna di Montecastello, unendo punti di grande interesse storico e artistico. Tra questi spicca il Santuario di Montecastello, arroccato a picco sul lago, meta di devozione e contemplazione.

L’itinerario tocca anche l’Eremo francescano di San Giorgio in Varolo, immerso nel silenzio della natura, e la Limonaia di Prà de la Fam, ancora oggi attiva e simbolo della tradizione agricola gardesana.

Non mancano le antiche chiese di San Rocco e San Pietro, custodi di secoli di fede popolare, e il suggestivo Sentiero delle Operaie, che scende fino a Campione del Garda, rievocando la vita delle lavoratrici del cotonificio.

Ogni tappa trasforma la camminata in un racconto corale di lavoro, comunità e spiritualità, permettendo ai visitatori di immergersi nelle radici autentiche di Tignale e dell’Alto Garda. Gli scorci sul lago, i terrazzamenti coltivati e i profumi mediterranei completano l’esperienza, rendendo il cammino un vero e proprio viaggio sensoriale.

Turismo sostenibile e innovazione digitale

Il nuovo cammino nasce con l’obiettivo di destagionalizzare le presenze e di promuovere un turismo slow e sostenibile, coinvolgendo la comunità locale e valorizzando il patrimonio culturale e ambientale.

Il progetto è stato inserito nell’iniziativa “Racconti dal Territorio”, realizzata con il contributo del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, bando Innovacultura e promosso dal Comune di Tignale, Oros, FROM e Istemi - Materials Testing.

Grazie a tecnologie avanzate come modelli 3D, digital twin e tour virtuali, i visitatori possono esplorare il territorio anche a distanza, approfondendo la conoscenza dei luoghi e delle storie locali.

Il cammino è pensato per un turismo intermodale, con attenzione all’uso dei mezzi pubblici e alla valorizzazione di attività locali, tra ristoranti, botteghe artigiane e strutture ricettive.

Sono inoltre previste azioni future come l’installazione di nuova segnaletica informativa e il restauro delle cappelle votive del Rosario. Il percorso è integrato nelle app Visit Tignale e Orobie Active, mentre il podcast originale “Passi di Tignale” accompagna i camminatori lungo il cammino, raccontando aneddoti e curiosità sui luoghi visitati.

Informazioni sul Cammino di Montecastello di Tignale

Il Cammino di Montecastello di Tignale si sviluppa su un dislivello di circa 870 metri, richiede circa 4 ore di percorrenza continua e si classifica come itinerario E-E (escursionistico per esperti in alcuni tratti).

È un invito a scoprire il Lago di Garda attraverso un’esperienza autentica, rispettosa dell’ambiente e immersa nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali, perfetta per chi cerca momenti di relax, contemplazione e connessione con la natura.

Prima di intraprendere il cammino, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'Ecomuseo Pra de la Fam.