Cammino di Montecastello di Tignale: passeggiando tra storia e panorami sul Lago di Garda

Il nuovo Cammino di Montecastello a Tignale in Lombardia è un itinerario E-E di 8,5 km tra panorami sul Lago di Garda, storia, fede e tradizioni locali

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato: 28 Settembre 2025 13:00

Cammino di Montecastello di Tignale: passeggiando tra storia e panorami sul Lago di Garda
ufficio stampa
Promontorio di Tignale

Il Lago di Garda si arricchisce di una nuova esperienza per gli amanti della natura, della storia, della cultura e della spiritualità: il Cammino di Montecastello di Tignale (BS).

Questo itinerario ad anello di circa 8,5 km offre un viaggio tra limoni e ulivi, panorami mozzafiato e testimonianze storiche uniche, pensato per chi desidera vivere il Lago di Garda in modo autentico, immersivo e sostenibile.

Ideale per escursionisti esperti – il cammino è infatti classificato E-E escursionistico per escursionisti esperti in alcuni tratti –  il percorso racconta la storia della comunità locale attraverso luoghi emblematici e tradizioni secolari.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Itinerari culturali Itinerari di 1 giorno Lago Di Garda Viaggi AvventuraItaliaLombardia