Dal Chiemsee all'Adriatico, 680 km seguono mulattiere e percorsi di pellegrinaggio attraversando 3 Paesi, secoli di storia e paesaggi in continua trasformazione

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock In cammino tra le Alpi austriache

Certe strade nascono per raggiungere una meta, altre per unire mondi. L’Alpina Antica Trail appartiene alla seconda categoria: è un itinerario transfrontaliero che ripercorre antiche vie commerciali solcate per secoli da mercanti, pellegrini e mulattieri che trasportavano sale, tessuti, metalli e spezie attraverso i valichi alpini. Oggi quel reticolo di collegamenti torna a raccontare la propria storia attraverso 38 tappe che conducono dal Chiemsee, soprannominato il “Mar Bavarese”, fino alla laguna veneziana attraversando ambienti che mutano continuamente.

Pascoli d’altura cedono spazio a massicci rocciosi, vallate percorse da torrenti impetuosi, villaggi tirolesi decorati da facciate dipinte, antiche città murate friulane e pianure accarezzate da fiumi che scorrono liberi fino alla laguna veneziana. Ciò che colpisce maggiormente, però, è la sensazione di seguire una strada che per generazioni ha favorito l’incontro tra culture differenti.

Dove si trova ed etimologia del cammino

L’Alpina Antica Trail attraversa ben 3 Paesi europei, ovvero Germania, Austria e Italia, lungo un asse storico che collega l’Europa centrale al Mediterraneo. Il punto di partenza si trova a Übersee, sulle sponde del Chiemsee, nella regione bavarese del Chiemgau. Successivamente il tracciato entra nel Tirolo, attraversa il Salisburghese e la Carinzia, raggiunge il Friuli Venezia Giulia e termina in Veneto con l’ingresso nella laguna di Venezia.

Anche il nome racconta molto dell’identità del percorso: il termine “Alpina” richiama la grande dorsale montuosa che accompagna buona parte del viaggio; “Antica” rimanda invece alla memoria delle vie commerciali e dei sentieri di pellegrinaggio recuperati e valorizzati attraverso un progetto internazionale. Lungo questi passaggi transitavano carovane cariche di sale, ferro, vino, tessuti e spezie. Attraversare oggi gli stessi luoghi consente di osservare il paesaggio da una prospettiva diversa, quasi seguendo le orme di chi contribuì alla costruzione delle relazioni economiche e culturali tra nord e sud del continente.

Lunghezza e difficoltà: le tappe

Con i suoi circa 680 km distribuiti in 38 giornate di percorrenza, Alpina Antica Trail rappresenta una delle traversate culturali più articolate dell’arco alpino orientale. Il dislivello complessivo supera i 23.800 metri in salita e i 24.300 metri in discesa, mentre il punto più elevato raggiunge quota 3.004 metri.

Più che un singolo cammino, sembra una successione di mondi differenti che si susseguono senza interruzione. Dalle montagne bavaresi fino alle rive dell’Adriatico, il paesaggio è una costante scoperta.

Dal Chiemsee a Kössen, tra Baviera e Tirolo (70,8 km, 3.527 m D+, 24h)

Le prime tappe conducono attraverso le Alpi del Chiemgau, un settore montuoso caratterizzato da boschi, pascoli e dorsali panoramiche. Tra Übersee, Aschau e la zona del Geigelstein emergono antiche vie di collegamento utilizzate per gli scambi tra Baviera e Tirolo.

Kössen appare come una naturale porta d’ingresso verso il mondo alpino austriaco, circondata da rilievi che per secoli hanno rappresentato un importante punto di passaggio.

Da Gasteig a Kirchberg, nel cuore del Tirolo storico (46,8 km, 2.878 m D+, 17h 40min)

Attraverso Going, Gasteig e Kirchberg il sentiero entra in uno dei territori più rappresentativi dell’identità tirolese. Campanili appuntiti dominano piccoli centri abitati, mentre masi tradizionali testimoniano una cultura rurale ancora profondamente radicata.

Sullo sfondo si stagliano le sagome frastagliate del Kaisergebirge, uno dei gruppi montuosi più iconici dell’Austria.

Dalle montagne del Pinzgau a Kaprun (78,8 km, 3.179 m D+, 25h 55min)

Aschau, Wildkogelbahn, Hollersbach, Mittersill e Niedernsill introducono alla regione del Pinzgau, dove la presenza dell’acqua accompagna gran parte del tragitto.

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Torrenti glaciali, prati verdissimi e foreste di conifere anticipano l’arrivo a Kaprun, località legata alla storia dell’idroelettrico alpino e dominata da scenari d’alta quota.

Verso il Großglockner e gli Alti Tauri (49,9 km, 2.473 m D+, 16h 30min)

Tra Fusch, Trauneralm e Heiligenblut il cammino raggiunge uno dei suoi tratti più spettacolari. La vicinanza del Großglockner, montagna simbolo dell’Austria, conferisce al paesaggio un carattere grandioso.

Heiligenblut custodisce una delle chiese più fotografate delle Alpi, riconoscibile per l’elegante guglia gotica che sembra dialogare direttamente con le vette circostanti.

Dalla Carinzia alle Alpi Carniche (58,5 km, 3.186 m D+, 21h 40min)

Döllach, Winklern, Anna Schutzhaus, Zwickenberg e Dellach introducono a una regione ricca di storia alpina. Attraverso Gailbergsattel e Mauthen il sentiero si avvicina progressivamente al confine italiano.

Antiche mulattiere conservano ancora la funzione originaria di collegamento tra vallate separate da catene montuose apparentemente invalicabili.

Carnia e memoria romana (77,6 km, 3.216 m D+, 26h 30min)

Le tappe che conducono verso Cercivento, Zuglio e Cesclans attraversano una delle aree culturalmente più interessanti del Friuli. Zuglio conserva testimonianze dell’antica città romana di Iulium Carnicum, importante centro commerciale lungo le rotte transalpine.

Pochi chilometri più avanti compaiono borghi in pietra, campanili isolati e vallate modellate da secoli di vita montana.

Venzone e Gemona, gioielli del Friuli (16 km, 599 m D+, 4h 30min)

L’arrivo a Venzone segna uno dei momenti più affascinanti dell’intero itinerario: racchiusa da mura medievali perfettamente ricostruite dopo il terremoto del 1976, la cittadina offre un esempio straordinario di recupero architettonico.

Gemona conserva invece eleganti edifici storici e un importante patrimonio religioso che racconta il ruolo centrale avuto nei collegamenti tra pianura e montagne.

Dalle colline friulane alla pianura (80,3 km, 730 m D+, 20h 25min)

Comerzo di Majano, San Pietro e Spilimbergo accompagnano verso paesaggi più morbidi. Spilimbergo merita una sosta approfondita grazie al castello medievale e alla celebre tradizione musiva che le ha garantito fama internazionale.

Successivamente il tracciato raggiunge Valvasone e Sesto al Reghena, custode di una delle abbazie benedettine più significative dell’Italia nordorientale.

Dall’antica Concordia alla laguna veneziana (93,2 km, 37 m D+, 22h 05min)

Concordia Sagittaria racconta ancora oggi il proprio passato romano attraverso resti archeologici e testimonianze paleocristiane. Torre di Mosto, San Donà di Piave, Jesolo e Ca’ Savio introducono progressivamente all’ambiente lagunare.

L’orizzonte si apre, l’aria assume sfumature marine e il ritmo cambia completamente.

L’arrivo a Venezia (11 km, 10 m D+, 2h 40min)

L’ultima giornata possiede un carattere quasi poetico se non addirittura simbolico. Dopo settimane trascorse tra montagne e vallate alpine, il viaggio termina tra canali, barene e riflessi sull’acqua.

Venezia appare all’improvviso come il naturale punto conclusivo di una lunga storia di commerci, incontri e collegamenti tra mondi diversi.

Come prepararsi al cammino

Per percorrere l’Alpina Antica Trail è necessaria una preparazione adeguata, soprattutto nelle sezioni alpine. Gran parte delle tappe rientra nelle classificazioni T2 e T3 della scala escursionistica svizzera, livelli che prevedono buona esperienza su sentieri di montagna, resistenza fisica e passo sicuro.

Le giornate più impegnative superano i 20 km e possono raggiungere circa 1.300 metri di salita o 1.400 metri di discesa. Sono quindi necessarie scarpe robuste, zaino leggero ma ben organizzato, bastoncini telescopici e abbigliamento a strati. Alcuni segmenti attraversano quote comprese tra 1.300 e 2.450 metri, una caratteristica che richiede attenzione alle condizioni meteorologiche.

Oltre all’aspetto tecnico, conviene affrontare questo itinerario con il giusto spirito: Alpina Antica premia chi rallenta, osserva e dedica tempo ai luoghi attraversati. Dietro una facciata affrescata, una piazza di mercato o una vecchia mulattiera può nascondersi una storia che attraversa interi secoli. L’itinerario, infatti, più che collegare un lago a una città lagunare, connette epoche differenti attraverso un filo che continua a unire persone, territori e memorie.