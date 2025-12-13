La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Gli antichi Romani la consideravano il confine estremo del mondo conosciuto e, a pensarci, la Galizia ancora oggi sembra una terra a sé stante, anche dal punto di vista turistico. La maggior parte dei visitatori, infatti, visita la Spagna prenotando nelle sue destinazioni più gettonate. Chi si avventura in Galizia, invece, è di solito un viaggiatore curioso, attratto dai suoi paesaggi selvaggi, dalla sua cultura profondamente radicata e da testimonianze storiche uniche.

La regione è un vero crogiolo di civiltà: la storia lascia tracce non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli villaggi dall’intenso carattere architettonico e culturale. Uno di questi è Vilanova dos Infantes, situato nel comune di Celanova. Questo piccolo centro conserva ancora l’impronta del suo passato medievale: strette vie lastricate, una piazza dal fascino autentico e una torre monumentale che domina il paese, costruita tra il XII e il XIII secolo, e oggi simbolo della sua storia antica e delle lotte medievali che ne plasmarono lo sviluppo.

Cosa vedere a Vilanova dos Infantes

Il borgo di Vilanova dos Infantes si rivela lentamente, mentre si cammina lungo le sue vie silenziose. Saranno proprio le sue strade acciottolate a condurvi verso il cuore del paese, rappresentato dalla piazza principale, dove la vita quotidiana dei suoi abitanti si snoda attorno a una piccola fontana.

Qui, noterete subito la torre medievale, alta diciannove metri e ricostruita dopo la grande Revolta Irmandiña del Quattrocento: un baluardo che per secoli ha sorvegliato il confine e le dispute fra i regni di Spagna e Portogallo. Seppur la torre contribuisca a valorizzare il fascino del borgo, il vero tesoro di Vilanosa dos Infantes è legato alla spiritualità.

Stiamo parlando della leggenda della Virxe do Cristal, una minuscola effigie della Vergine, scolpita su entrambi i lati e racchiusa in un solido blocco di vetro che funge da lente. Questa, stupisce ancora oggi per la sua perfezione e per il mistero che la avvolge. Trovata oltre quattro secoli fa da un pastore, considerata opera di poteri soprannaturali, divenne talmente celebre da ispirare nel 1877 un poema di oltre mille versi scritto da Manuel Curros Enríquez. L’originale è purtroppo scomparso dopo un tragico furto, ma la chiesa conserva una fedele replica e rimane il fulcro spirituale dell’intera regione.

Nei dintorni del paese, continuate il vostro itinerario raggiungendo le alture del sito fortificato di Castromao, dove le ricostruzioni dell’antico castro permettono di immaginare la vita nell’Età del Bronzo, e la vicina Celanova, dominata dal monumentale monastero barocco di San Salvador.

Sparsi tra i campi, infine, compaiono i tradizionali hórreos, piccoli granai in legno sollevati da terra, che somigliano a minuscole casette sospese. Un dettaglio che sicuramente merita una visita e uno scatto fotografico!

Dove si trova e come raggiungerlo

Vilanova dos Infantes si trova nel nord-ovest della Galizia, nella provincia di Ourense, ed è una frazione del comune di Celanova, a pochi chilometri dal confine con il Portogallo.

Può essere raggiunta o in auto da Ourense, capoluogo di provincia, che dista circa 25 chilometri, o a piedi da Celanova: da qui, parte una piacevole escursione lungo sentieri panoramici che attraversano campagne e boschi.