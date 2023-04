10 idee di viaggio per una vacanza tra il Ponte del 25 aprile e del 1° maggio

Quest'anno, i Ponti del 25 aprile e del 1 maggio regalano la possibilità di prendersi una vacanza di qualche giorno per staccare dalla routine quotidiana e visitare meravigliose località italiane ed estere. Per fare il pieno di relax e di benessere, che ne dite di Chianciano Terme, un caldo bagno all'aperto nel verde delle colline toscane tra le Terme di Theia e le Terme Sensoriali? In più, il centro storico è una meraviglia di stradine ciottolate, palazzi rinascimentali e pittoreschi vicoli.