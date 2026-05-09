Nel cuore dell’entroterra barese, tra vigne, ulivi e memorie secolari, Sammichele racconta una storia rara fatta di fondazioni, simboli scolpiti, feste popolari e identità autentica

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Per le strade di Sammichele di Bari

Nel nostro Paese ci sono borghi che si visitano, poi ci sono paesi che, fin dal primo ingresso, sembrano osservare chi arriva. Sammichele di Bari appartiene alla seconda categoria, luogo che sorge su una distesa pianeggiante attraversata da campagne generose. A pochi chilometri dai centri più celebri della Puglia centrale, custodisce una personalità sorprendente, costruita nel corso di oltre 400 anni e tenuta viva da una comunità che qui ha persino inventato una parola per descrivere il proprio senso di appartenenza: Sammichelinità.

La nascita ufficiale ricorre al 6 luglio 1615. Quel giorno, a Napoli, venne formalizzato l’atto che diede vita a Casa Vaaz, primo nome dell’abitato. L’idea fu di Michele Vaaz, mercante ebreo-portoghese convertito al cattolicesimo, che scelse questo lembo del Sud per lasciare un segno duraturo, partendo da una torre già antica, la Centuriona, e costruendo attorno a essa 87 abitazioni.

Nel 1617 gli atti notarili parlano già di Casale Sancti Michaelis e, da quel momento in poi, il legame con l’Arcangelo Michele segnerà per sempre identità, devozione, toponomastica e memoria collettiva. Oggi Sammichele di Bari conserva quella stessa anima fondativa, come se il passato abbia scelto di restare visibile.

Cosa vedere a Sammichele di Bari

Molti visitatori, soprattutto stranieri, arrivano in Puglia pensando che questa regione sia solo mare o trulli, trascurando invece la bellezza severa dei centri agricoli nati intorno a castelli fortificati. Sammichele di Bari ne è un esempio, grazie al suo centro storico che parla anche attraverso simboli silenziosi e piccoli messaggi scolpiti nella pietra locale da mani sapienti.

Castello Caracciolo

Cuore storico e architettonico del borgo, il Castello Caracciolo domina il nucleo antico con la sicurezza di chi presidia queste terre da secoli. L’edificio affonda le proprie radici in età medievale, probabilmente normanna, anche se il suo volto attuale racconta trasformazioni successive.

All’interno trova spazio il Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco”, ideato nel 1968 grazie alla visione del professor Vito Donato Bianco. Oltre 5.000 reperti testimoniano una civiltà agricola fatta di grano, vino, olio, botteghe artigiane, religiosità popolare, utensili, fotografie e molto altro ancora.

Centro storico e i vignali

Il centro storico rivela subito un impianto urbanistico fuori dal comune: tra vicoli raccolti e piccole corti compaiono i vignali, abitazioni monolocali in pietra con volte a botte, pareti imbiancate a calce, ingressi essenziali e, secondo la tradizione, un tralcio di vite vicino all’uscio.

Questa architettura domestica nasce da esigenze pratiche, climatiche e produttive: pietra locale per mantenere temperature equilibrate, ambienti compatti per ottimizzare gli spazi e dettagli semplici ma mai casuali. Tra le facciate è impossibile non notare le celebri maschere apotropaiche, la cui funzione era proteggere la casa dagli influssi maligni.

Chiesa della Maddalena

Incastonata tra le pietre del borgo antico, la Chiesa della Maddalena è una piccola meraviglia sacra che venne edificata tra il 1615 e il 1632 sul sito di una cappella medievale.

La facciata, completata sul finire del XVII secolo, introduce a un interno raccolto e sorprendente. Di particolare pregio l’altare maggiore in pietra, il postergale ligneo dipinto, gli affreschi e la presenza iconografica della Madonna con Bambino.

Chiesa Matrice di Santa Maria del Carmine

Di tutt’altro linguaggio architettonico, la chiesa madre rappresenta il grande progetto religioso dell’800 sammichelino. Venne costruita tra il 1844 e il 1870 secondo un elegante stile neoclassico e oggi presenta 3 navate, volte ornate da stucchi dorati, equilibrio compositivo rigoroso e un’abside arricchita da un affresco dedicato alla Madonna del Carmine con i 4 evangelisti. Qui trova posto anche la statua lignea di San Michele Arcangelo, realizzata nel 1870.

Arco dell’Orologio

Tra il 1876 e il 1878 prese forma uno degli ingressi più riconoscibili del paese: un grande arco a tutto sesto introduce al borgo antico, mentre al livello superiore l’orologio civico scandisce da quasi 150 anni il ritmo della comunità.

Abbazia di Sant’Angelo in Frassineto

A breve distanza dal centro abitato, in contrada Canale, affiorano i resti dell‘Abbazia di Sant’Angelo in Frassineto attiva tra XII e XVII secolo. Sono “solo” ruderi, silenzio, vegetazione mediterranea e memoria monastica, che insieme rendono questo posto una tappa dal fascino quasi segreto.

Cosa fare a Sammichele di Bari

Superando l’idea classica di visita monumentale, Sammichele invita a partecipare a riti collettivi che ruotano attorno al fuoco e alla convivialità più schietta. La cultura del cibo qui assume contorni quasi mitologici, legando la qualità della materia prima a tecniche di cottura millenarie. Tra le esperienze da non perdere:

Assaggiare la zampina : spirale di carne mista, speziata, profumata e preparata davanti al cliente nelle macellerie-bracerie del paese. Un simbolo gastronomico riconosciuto come PAT.

: spirale di carne mista, speziata, profumata e preparata davanti al cliente nelle macellerie-bracerie del paese. Un simbolo gastronomico riconosciuto come PAT. Provare la focaccia a libro : chiamata fecazze a livre, viene chiusa su sé stessa in una spirale fragrante con olio extravergine e origano.

: chiamata fecazze a livre, viene chiusa su sé stessa in una spirale fragrante con olio extravergine e origano. Partecipare ai festini del Carnevale Sammichelino : dal 17 gennaio fino al martedì grasso il borgo si trasforma in una grande coreografia collettiva. Dal 2022 il Carnevale di Sammichele ha ottenuto il riconoscimento di Carnevale Storico d’Italia.

: dal 17 gennaio fino al martedì grasso il borgo si trasforma in una grande coreografia collettiva. Dal 2022 il Carnevale di Sammichele ha ottenuto il riconoscimento di Carnevale Storico d’Italia. Scoprire la maschera dell’Omne Curte : figura contadina dal capo enorme, costruita con setaccio, juta, bastoni e abiti tradizionali.

: figura contadina dal capo enorme, costruita con setaccio, juta, bastoni e abiti tradizionali. Vivere la Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino : dal 1967 rappresenta uno degli appuntamenti gastronomici più amati della provincia barese.

: dal 1967 rappresenta uno degli appuntamenti gastronomici più amati della provincia barese. Assistere ai Fanòve de San Gesèppe: il 19 marzo grandi falò illuminano il paese tra taralli, ceci, vino e racconti tramandati.

Dove si trova e come arrivare

Sammichele di Bari si trova nella parte sud-orientale dell’area metropolitana barese, nel cuore dell’entroterra pugliese, tra Casamassima, Turi, Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti.

Da Bari la distanza è di circa 30 km e in auto il collegamento più pratico passa dalla SS100, con uscita dedicata verso Casamassima e successivo collegamento locale. In treno la linea delle Ferrovie del Sud Est collega il borgo con Bari e vari centri della Murgia dei Trulli.

Chi arriva dalla costa adriatica scopre rapidamente un’altra Puglia, ovvero meno fotografata e meno raccontata, ma forse proprio per questo in grado di lasciare un segno più radicato. Sammichele, in fondo, ha scelto fin dalla nascita di portare il nome di un arcangelo. Un dettaglio che, tra queste pietre, sembra ancora perfettamente naturale.