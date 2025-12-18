Petrella Tifernina, piccolo borgo molisano, offre immobili a 1 euro per valorizzare il centro storico e favorire il ritorno di nuovi residenti e attività

iStock Petrella Tifernina, uno dei piccoli borghi più suggestivi d'Italia in Molise

Nel panorama delle iniziative di rigenerazione dei borghi italiani, il progetto delle case a 1 euro continua ad attirare l’attenzione di chi sogna una nuova vita lontano dalle grandi città. Tra le destinazioni più interessanti spicca Petrella Tifernina, suggestivo comune molisano in provincia di Campobasso, che ha recentemente aderito a questo modello di rilancio territoriale.

Immerso nel verde e affacciato sulla Valle del Biferno, il borgo rappresenta una delle espressioni più autentiche del Molise, una regione ancora poco battuta dal turismo di massa. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: recuperare il patrimonio immobiliare esistente e favorire il ripopolamento del centro storico (che conta solo poche decine di residenti), offrendo nuove opportunità a famiglie, imprenditori e investitori.

Perché acquistare case a 1 euro a Petrella Tifernina

Acquistare una casa a 1 euro a Petrella Tifernina significa investire in un territorio ricco di storia, tradizioni e qualità della vita. Il piccolo borgo, uno dei più suggestivi d’Italia che conta circa mille abitanti, è caratterizzato da vicoli in pietra con strade acciottolate, scorci panoramici e un ritmo di vita lento, ideale per chi desidera allontanarsi dallo stress urbano.

La posizione strategica consente di raggiungere facilmente sia il mare Adriatico sia le aree interne dell’Appennino, rendendo il paese interessante anche dal punto di vista turistico.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di contrastare lo spopolamento e valorizzare immobili oggi inutilizzati o in condizioni di forte degrado. Molti edifici non sono abitati da anni e rappresentano un costo per i proprietari, oltre che una criticità urbanistica.

Con la vendita simbolica a 1 euro, il Comune incentiva la ristrutturazione e la riqualificazione del tessuto edilizio, favorendo il ritorno alla funzione abitativa e l’apertura di attività commerciali o sociali.

Dal punto di vista economico, l’acquisto a prezzo simbolico consente di destinare il budget principalmente ai lavori di recupero, personalizzando l’immobile secondo le proprie esigenze.

Inoltre, vivere o investire in un borgo del Molise come Petrella Tifernina permette di riscoprire un forte senso di comunità, partecipare alla vita locale e vivere a stretto contatto con una natura ancora incontaminata.

Come acquistare una casa a 1 euro nel borgo di Petrella Tifernina

L’iniziativa “Petrella Tifernina – case a 1 euro” è rivolta sia a persone fisiche (cittadini) sia a persone giuridiche interessate all’acquisto o alla cessione di immobili. Gli edifici disponibili non sono abitabili e presentano evidenti condizioni di degrado strutturale e igienico-sanitario, motivo per cui è necessario prevedere un intervento di ristrutturazione completo.

Per partecipare è fondamentale consultare le linee guida e l’avviso pubblicato dal Comune. Gli interessati devono compilare l’apposito modulo di manifestazione di interesse, allegando un documento di identità valido.

La domanda può essere consegnata direttamente presso gli uffici comunali oppure inviata tramite posta elettronica certificata. L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere integrazioni o chiarimenti, qualora lo ritenga necessario per valutare correttamente la proposta.

Il trasferimento dell’immobile avviene tramite asta a fronte di un’offerta minima simbolica di 1 euro, mentre l’impegno principale dell’acquirente riguarda la riqualificazione dell’edificio entro i tempi stabiliti (un massimo di 3 anni).

Il progetto mira infatti non solo alla vendita, ma alla rinascita del borgo del Molise, attraverso nuovi residenti (l’immobile deve diventare infatti residenza ufficiale), attività economiche e un rinnovato tessuto sociale.