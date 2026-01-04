Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Getty Images Distese di vigneti a Montalto Pavese

L’antico borgo di Montalto Pavese, immerso tra le dolci colline dell’Oltrepò, sta lanciando l’ultima sfida per salvarsi dallo spopolamento e dal degrado, vendendo case a 1 euro.

Noto come il “balcone dell’Oltrepò” e custode di uno splendido castello, regala viste mozzafiato sul paesaggio immerso tra vigneti a perdita d’occhio.

Case a 1 euro a Montalto Pavese

Quella intrapresa dal Comune di Montalto Pavese, è una sfida ambiziosa: ripopolare il borgo, che sta subendo un lento e costante calo demografico, e recuperare il suo patrimonio architettonico e culturale che sta rischiando, anno dopo anno, di andare perduto per sempre.

Per questo l’amministrazione ha approvato un progetto basato sull’ormai nota formula delle case vendute al prezzo simbolico di 1 euro. Ad essere interessati sono gli immobili abbandonati da anni, spesso concentrati nel centro storico e nelle frazioni del borgo.

Un’iniziativa che punta a trasformare un problema urbanistico in un’opportunità speciale per il rilancio sociale, economico e turistico di questo angolo nascosto della Lombardia lontano dal turismo di massa, ma ricco di storia, panorami suggestivi e sapori genuini.

iStock

Come funziona

Il regolamento messo a punto dal Comune di Montalto Pavese ha un iter ben chiaro: inizialmente, i proprietari degli immobili inutilizzati e in stato di degrado vengono invitati a ripristinarne l’uso abitativo, presentando un piano di ristrutturazione o mettendo in sicurezza gli edifici, entro 120 giorni.

Scaduto questo lasso temporale, gli immobili possono essere acquisiti dall’ente e inseriti in un elenco destinato a tutti coloro che vorranno acquistarli al prezzo simbolico di 1 euro.

In cambio, in nuovi proprietari si impegneranno ad avviare i lavori di recupero in tempi brevi e a completarli entro un periodo predefinito, sostenendo tutti i costi necessari per rendere l’immobile sicuro e abitabile. Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi importanti, che comprendono lavori strutturali e adeguamenti impiantistici per il rispetto delle normative edilizie vigenti.

Vivere a Montalto Pavese

Aderire al progetto delle case a 1 euro a Montalto Pavese non significa soltanto comprare una casa a poco prezzo, ma soprattutto investire in uno dei borghi più panoramici della provincia di Pavia, con uno splendido castello a dominare la pianura circostante.

Le iniziative basate sulle case a 1 euro stanno continuando a suscitare grande interesse, soprattutto tra coloro che cercano una seconda casa, trasferirsi in un luogo lontano dal caos delle grandi città oppure investire in realtà di accoglienza turistica in un territorio dove il viaggio è a passo lento.

Montalto Pavese, a 466 metri sul livello del mare, è un borgo che ha tutto il potenziale per diventare un piacevole luogo in cui vivere, poiché unisce diversi fattori: la buona qualità della vita, il contesto naturale in cui è immerso, la ricca tradizione enogastronomica (qui viene prodotto il Pinot Nero), la vicinanza a centri urbani come Pavia e Milano e una comunità di dimensioni contenute, ma ancora viva e pronta ad accogliere nuovi abitanti che inneschino una rigenerazione virtuosa.