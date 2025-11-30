Il Presepe Diffuso del Monferrato anima borghi e castelli con mostre, eventi e tradizioni dal 7 dicembre al 6 gennaio

iStock Vista sul borgo di Cocconato

Dieci edizioni sono un traguardo che non si misura soltanto in anni, ma in passi, incontri, sguardi e attese condivise: Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato torna per il Natale 2025/2026 con la forza di una tradizione che ha saputo crescere stagione dopo stagione, trasformandosi in un lungo abbraccio luminoso che caratterizza l’inverno astigiano.

Il progetto, nato dall’intuizione di unire paesi, comunità e linguaggi artistici nel segno della Natività, oggi è un itinerario culturale che racconta l’identità di un territorio e la tenacia di chi lo abita.

Si tratta di un percorso che parte dalle colline e arriva alle borgate più raccolte, dove ogni presepe diventa una storia distinta: quello intagliato nel legno, modellato nella terracotta, costruito con materiali semplici e di recupero, oppure quello che nasce dalle mani degli artigiani o che porta con sé la poesia della tradizione popolare.

Aramengo, arte lignea

Ad Aramengo il Natale si apre nella Piazza del Municipio, dove un grande albero luminoso introduce al presepe scolpito e dipinto da Gianluigi Nicola, maestro del Laboratorio Nicola Restauri.

Un secondo lavoro dell’artista attende nella frazione Marmorito Santa Maria, davanti alla Trattoria dei Cacciatori. Il Comune ospita inoltre la terza edizione del concorso “Alla luce della Stella”, con presepi anonimi votati dal pubblico.

Le installazioni sono visitabili dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con mostra sempre accessibile e con il concorso negli orari degli uffici e nei pomeriggi festivi.

Castagnole delle Lanze, il paese dei presepi

Ufficio Stampa

Castagnole delle Lanze si presenta come un vero museo all’aperto: associazioni, cittadini e scuole realizzano presepi esposti lungo le vie di San Bartolomeo, sotto i portici, nelle botteghe e fino al belvedere “Renato Ebrille”, alla Torre del Conte Ballada di San Robert e al Parco della Rimembranza.

Materiali semplici e riciclati raccontano un territorio che unisce creatività e memoria. L’inaugurazione è prevista per il 6 dicembre alle 17.30, mentre l’esposizione continua dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Il 19 dicembre la fiaccolata serale condurrà al sagrato di San Pietro, dove il Coro dei Vicarini accompagnerà gli auguri alla comunità.

Castagnole Monferrato, la magia della Natività

La Tenuta “La Mercantile” rinnova la sua grande mostra, una delle tappe più attese del Presepe Diffuso. L’edizione 2025–2026 affianca opere tradizionali a installazioni monumentali, tra cui il presepe lungo dieci metri realizzato da Maura Rosa, le nuove creazioni di Carla Fresia, il presepe meccanizzato di Roberto Grillo e le casette di Loris e Nadia Cenedese.

Una sezione speciale, allestita nella chiesetta della Tenuta, è dedicata alla “Passiun di Gesù Crist”.

L’apertura è il 7 dicembre alle 11.00, seguita da laboratori, spettacoli per bambini, un concerto natalizio e, il 6 gennaio, la Caccia al Tesoro con la Befana e la grande tombolata. Tutte le attività sono gratuite.

Castell’Alfero, tra castello e vie del borgo

A Castell’Alfero, il Castello accoglie una raffinata esposizione di presepi d’autore, votati dal pubblico nei giorni di apertura: 7–8, 13–14, 20–21, 27–28 dicembre 2025 e 3–6 gennaio 2026, con apertura straordinaria il 26 dicembre.

Il Natale prosegue nel concentrico e nelle frazioni di Callianetto e Stazione con la mostra a cielo aperto sempre visitabile, i “Presepi del Riciclo” e l’itinerario dei presepi nelle cappelle votive di Callianetto, Serra Perno e Regione Valle.

Il calendario include camminate tematiche, mercatini, spettacoli teatrali, attività per bambini e, il 6 gennaio, la Camminata della Befana e la premiazione del concorso.

Cocconato, Babacci e botteghe artistiche

Ufficio Stampa

A Cocconato la tradizione dialoga con l’arte grazie ai “Presepi d’Artista” firmati dagli Artigiani del Presepe Torino e all’originale presepe all’uncinetto di Adriana Gandini.

Le vie del borgo ospitano anche presepi napoletani di Antonio Saggese, mentre la Chiesa di Santa Caterina accoglie la mostra “Il Natale degli Artisti”. Il percorso più suggestivo torna a essere il “Presepe dei Babacci”, con figure a grandezza naturale illuminate lungo via Roma fino alla Parrocchiale.

Visitabile dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il borgo propone anche una mostra fotografica medievale, un mercatino vintage il 13 dicembre e laboratori natalizi con degustazioni nelle giornate del 20 e 27 dicembre.

Frinco, percorso “Tra Luci e Ombre”

Frinco propone un itinerario che richiama la spiritualità francescana, con presepi tradizionali, moderni e stilizzati lungo le vie del paese, davanti alle chiese e alle abitazioni.

Le installazioni, realizzate da Comune, Parrocchia, Pro Loco e cittadini, saranno visitabili dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con aperture pomeridiane il sabato e orario continuato la domenica e nei festivi.

Un percorso semplice e suggestivo che restituisce al Natale un’atmosfera raccolta.

Monale, arte in terracotta

Ufficio Stampa

Il percorso natalizio di Monale si apre accanto al Municipio con il grande presepe di Remo Marangon e prosegue tra le vie del paese, dove trovano posto le statue in terracotta plasmate durante i corsi di Martino Canavese.

Alcune rappresentano volti celebri dell’Astigiano, mentre la Sacra Famiglia scolpita nel legno dallo stesso Canavese chiude l’itinerario che rimane fruibile dal 7 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026.

Il paese ospita inoltre il mercatino dello scambio e del baratto l’8 dicembre e la Camminata della Befana il 6 gennaio, coronata da tè caldo e dolci offerti dalla Pro Loco.

San Damiano d’Asti, il Magico Paese di Natale

San Damiano d’Asti conferma la sua vocazione a capitale natalizia del Monferrato con un mese di iniziative che animeranno il borgo dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026: il centro si anima con mercatini, luminarie e stand di artigianato nelle giornate del 7, 8, 14 e 21 dicembre, con l’atmosfera incantata del Magico Paese di Natale.

L’evento più atteso è il Presepe Vivente, in programma il 7, 8 e 14 dicembre nel Borgo dei Sutè e di Santi Cosma e Damiano: decine di figuranti, antichi mestieri e scenografie curate rendono la Natività un’esperienza immersiva. A completare il percorso, la Passeggiata dei Presepi nelle borgate e la storica Fiera del Cappone, prevista il 14 dicembre 2025.