Alla scoperta di Hollókő, borgo UNESCO in Ungheria dove il tempo si è davvero fermato tra tradizioni e bianche casette

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iStock Pittoresco scorcio del villaggio di Hollókő

Immaginiamo un piccolo villaggio dell’Ungheria settentrionale, abitato da appena poche centinaia di persone (circa 470), dove si arriva per entrare in una dimensione che custodisce memorie e tradizioni che non sono mai scomparse.

Il nome stesso, Hollókő che significa “Pietra del Corvo”, è un simbolo che accoglie già all’ingresso del borgo, dove la statua di un corvo nero si staglia su una grande roccia, come a segnare il confine tra il presente e un tempo più antico.

Proprio per la capacità di rimanere fedele a sé stesso senza cedere al cambiamento, Hollókő è stato riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e basta passeggiare tra le sue stradine per capire il perché.

Cosa vedere a Hollókő

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Il villaggio è raccolto e si scopre a piedi, passo dopo passo, poiché le auto restano fuori.

Le case basse, bianche con i tetti scuri, si susseguono lungo le due sole strade principali che si aprono davanti all’unica chiesa: ogni dettaglio racconta la cultura palóc, un gruppo etnico ungherese che ha mantenuto intatte le proprie tradizioni nei secoli.

Costruite in legno e paglia, hanno attraversato una storia difficile, segnata anche da incendi devastanti: l’ultimo, all’inizio del Novecento, portò a una ricostruzione completa del villaggio, conclusa nel 1911. Ed è questa versione che oggi possiamo ammirare, fedele e capace di restituire l’atmosfera di un tempo lontano.

Passeggiando tra le vie incontriamo piccoli musei diffusi. La Casa dei Giochi è spesso la prima tappa, ma non è che l’inizio di un percorso più ampio: la scuola, la Guzsalyas, il laboratorio artigianale, la Casa della Musica. Non mancano un Museo delle arti e dei mestieri, l’antico edificio della posta, e la già citata piccola chiesa cattolica dedicata a San Martino, discreta proprio come il villaggio che la ospita.

Non è raro, soprattutto nei giorni di festa, incontrare gli abitanti vestiti con abiti tradizionali. Quelli femminili, in particolare, sono un’esplosione di colori e dettagli: scialli con lunghe frange, gonne stratificate, tessuti che raccontano un’identità ancora viva.

E poi c’è il castello che si raggiunge percorrendo un breve sentiero che si arrampica sulla collina: edificato nel XIII secolo dopo l’invasione mongola, ospita un museo che ne racconta la storia, ma è soprattutto il panorama a lasciare senza parole: colline verdeggianti, vallate silenziose e piccoli insediamenti che sembrano scomparire nel paesaggio.

Si racconta che un potente signore rapì una giovane donna e la rinchiuse nel suo castello ma la sua tata, una strega, per salvarla strinse un patto con il diavolo. Una notte, i suoi aiutanti (trasformati in corvi) rubarono le pietre del maniero e le portarono in cima alla collina. La fanciulla fu liberata e nacque così il castello di Hollókő: da qui deriverebbe il nome Pietra del Corvo.

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Dove si trova e come arrivare

Hollókő si trova nel nord dell’Ungheria, in una zona collinare lontana dal caos delle grandi città.

In auto da Budapest, il viaggio dura poco più di un’ora: si percorre l’autostrada M3 fino a Hatvan, per poi proseguire verso Pásztó e infine seguire la strada che conduce al borgo. All’ingresso del centro storico è presente un parcheggio, da cui si prosegue a piedi.

Se preferite i mezzi pubblici potete optare per l’autobus, con partenza dalla stazione Stadion autóbusz-pályaudvar di Budapest. Le corse non sono molto frequenti e il viaggio dura circa un paio d’ore. In alternativa, potete combinare treno e autobus: da Budapest-Keleti si raggiungono Hatvan o Pásztó in circa un’ora, per poi proseguire con un bus locale fino a Hollókő.