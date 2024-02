Fasano: mare e patrimonio storico affascinante

Fonte: iStock Fasano

La Puglia è una delle regioni più affascinanti del nostro Paese: tra mare, storia e natura, i suoi borghi e le sue splendide città vantano un patrimonio dal valore inestimabile, che ogni anno richiama tantissimi turisti (anche dall’estero). Oggi scopriamo le bellezze di Fasano, piccola cittadina a pochi chilometri dal litorale, dove si possono ammirare monumenti storici e vivere esperienze uniche.

Fasano, un territorio ricco di sorprese

Un bellissimo centro storico e tante attrazioni nei dintorni fanno di Fasano, graziosa cittadina in provincia di Brindisi, una delle località turistiche più rinomate della Puglia. La posizione è delle più fortunate: si trova infatti a pochissima distanza dal mare, dove si possono scovare alcune deliziose spiagge perfette per tutta la famiglia. Nella frazione di Torre Canne, ad esempio, c’è un lungo litorale sabbioso che vanta diversi stabilimenti balneari e numerosi locali dotati di ogni servizio, la location ideale per chi va al mare con i bambini.

Poco distante, la frazione di Savelletri ha un panorama decisamente più selvaggio e incontaminato: qui la costa è caratterizzata principalmente da piccole calette circondate da una rigogliosa macchia mediterranea, dove la sabbia è quasi bianca e il mare veramente trasparente. Ma Fasano non è solo una località balneare, bensì il luogo ideale per una vacanza a tutto tondo. È molto famosa soprattutto per il suo Zoo Safari, uno dei parchi faunistici più grandi d’Italia, che ospita circa 200 specie diverse di animali. Al suo interno c’è anche un parco divertimenti che farà felici grandi e piccini.

Cosa vedere a Fasano

Ma adesso andiamo alla scoperta del centro storico di Fasano, una vera perla: in dialetto viene chiamato U’mbracchie (deriva dal latino e significa “ombra”, perché le sue viuzze sono così strette che non permettono al sole di far penetrare i suoi raggi. In estate, dunque, qui fa sempre fresco ed è un piacere girare per monumenti ed edifici storici. Nucleo della cittadina è Piazza Ciaia, da cui si diramano i due corsi principali e sulla quale si affacciano alcuni splendidi palazzi. È il caso del Palazzo del Balì, attuale sede del municipio, o l’affascinante Torre dell’Orologio.

Molto suggestiva è la Chiesa madre di San Giovanni Battista, dove tanto tempo addietro si trovava un antico tempio: vanta una bellissima facciata tardo-rinascimentale costruita in tufo locale e un campanile barocco alto 28 metri. Merita una visita anche la piccola Cappella di Santa Maria della Grazia, che sembra essere la chiesa più antica di Fasano. Sempre nel cuore del centro storico, c’è il Parco della Rimembranza: è il polmone verde della città, e al suo interno ospita il Monumento ai Caduti e diversi pini dedicati ai soldati fasanesi morti durante la Prima Guerra Mondiale.

Lasciando di pochi chilometri la città, infine, è possibile visitare il parco archeologico che ospita i resti di Egnazia, antico centro abitato messapico situato lungo la storica via Traiana, che univa Benevento a Brindisi. Gli scavi, che sono tutt’ora in corso, hanno portato alla luce numerosi reperti preziosissimi, che raccontano la storia di questa città, un tempo dominata dai Greci e poi dai Romani, prima dei saccheggi e della distruzione che si abbatterono su di lei. Il vicino Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, sorto all’esterno delle mura di cinta della città, custodisce molti di questi cimeli.