L’elisir di lunga vita lo puoi trovare in questo borgo italiano

Fonte: iStock Il bellissimo paesino di Limone sul Garda

Che cos’è davvero l’elisir di lunga vita? Sin dall’antichità sono in molti ad averlo cercato, e forse negli ultimi anni la scienza lo ha trovato veramente: la scoperta è avvenuta per puro caso in un piccolo borgo italiano, dove alcuni abitanti sembrano possedere un gene speciale. Andiamo alla scoperta di questa graziosa oasi con vista mozzafiato sul lago, e naturalmente del suo piccolo segreto che ha già fatto il giro del mondo.

Limone sul Garda e il suo elisir di lunga vita

Delizioso borgo affacciato sul lago di Garda, incastonato in un paesaggio naturale di rara bellezza, questo è un luogo davvero magico. Stiamo parlando del paesino di Limone sul Garda, che conta poco più di 1.000 abitanti ed è uno tra i più belli della riviera bresciana. Le sue casette si affacciano su acque cristalline, mentre alle spalle è cinto dalle prime e imponenti cime delle Alpi: insomma, una cornice semplicemente spettacolare, che sembra uscire da una cartolina. Qui si vive bene e si respira aria pulita, senza contare i meravigliosi paesaggi tutti da scoprire.

Inaspettatamente, in questo grazioso borgo il clima è caratterizzato da venti tiepidi che – decisamente in contrasto con le vette alpine che si stagliano a poche decine di chilometri di distanza – regalano un’atmosfera quasi mediterranea. Tanto che a Limone sul Garda, come si evince dal nome, si trovano rigogliose limonaie tra le più a nord esistenti al mondo, mentre a poca distanza il paesaggio accoglie splendidi uliveti da cui si produce un olio molto rinomato in tutta Italia. Non è difficile immaginare questa località come una delle più apprezzate dai turisti che amano il lago, un vero e proprio buen retiro dove vivere in pieno relax, senza pensieri.

Ma è forse questo il segreto della longevità di alcuni abitanti di Limone sul Garda? In realtà, c’è qualcosa di più: dopo aver scoperto quasi per caso in un residente del luogo la presenza di una proteina particolare, gli scienziati sono arrivati ad isolare quello che è stato chiamato il “gene Limone”. Gli studi condotti in oltre 40 anni sono riusciti a dimostrare che tale gene è in grado di eliminare rapidamente i grassi dall’organismo, riducendo i livelli di colesterolo e di trigliceridi. E, come ben sappiamo, ciò è un vero toccasana per il cuore, perché pone al riparo dal rischio di sviluppare problemi quali infarto e arteriosclerosi.

Limone sul Garda, l’elogio della CNN

L’incredibile storia di Limone sul Garda e dei suoi abitanti è stata raccontata anche dalla CNN, in un lungo articolo che ci invoglia ad andare alla scoperta di questo borgo meraviglioso. “Le famiglie passeggiano lungo il pittoresco porto e i turisti visitano il museo della pesca. Le spiagge accoglienti attirano i bagnanti e gli appassionati di vela in estate, mentre gli escursionisti esplorano le alte scogliere frastagliate che incombono sul lago” – si legge sulle pagine della CNN, un bellissimo elogio al paesino dove si vive più a lungo.

E magari il merito è anche delle montagne che riparano dai venti freddi, dando vita ad un microclima preziosissimo. Purtroppo non avremo il gene Limone dalla nostra parte, non essendo nati in questo graziosissimo borgo, ma siamo sicuri che vivere l’emozione di percorrere le stradine acciottolate del paesino ammirando i riflessi del sole sul lago è un toccasana per l’animo.