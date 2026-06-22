Affacciato sul Danubio nel cuore della Wachau, Dürnstein unisce storia, vino e paesaggi straordinari tra castelli, abbazie barocche e antiche mura

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il campanile azzurro di Dürnstein

Meno di 1.000 abitanti vivono tra le sue pittoresche strade, eppure Dürnstein è una delle località più celebri dell’intera Austria. Il borgo è quindi piccolo nelle dimensioni ma enorme nel fascino, anche perché è adagiato lungo una curva del Danubio che rappresenta il tratto più scenografico della Valle della Wachau.

Arrivando a passo lento già si avverte una forte emozione: da una parte scorrono le acque del grande fiume che collega numerosi Paesi dell’Europa centrale, dall’altra si innalzano colline ricoperte da filari ordinati, albicoccheti e formazioni rocciose. Al centro di questo scenario c’è un nucleo urbano compatto, protetto per secoli da mura e torri, dominato dalla sagoma di una fortezza in rovina e da un campanile barocco color azzurro che è diventato il volto stesso della Wachau.

Nel 1994 Dürnstein ricevette il Diploma Europeo per il valore del suo patrimonio culturale e dal 2000 fa parte del paesaggio culturale della Wachau inserito nella lista UNESCO. Passeggiando tra vicoli lastricati e facciate dai colori delicati si percepisce immediatamente il legame con il vino grazie a taverne tradizionali, cantine e giardini ombreggiati. Inoltre, il nome di Dürnstein richiama persino una figura leggendaria: Riccardo Cuor di Leone, il sovrano inglese la cui prigionia trasformò questo angolo della Bassa Austria in una pagina celebre della storia medievale.

Cosa vedere a Dürnstein

Uno degli aspetti più affascinanti di questo angolo d’Austria è che conquista attraverso dettagli che spesso sfuggono a una visita frettolosa. Una scala rinascimentale nascosta dietro un portale, una torre medievale trasformata in abitazione privata, oppure antiche pietre consumate dal tempo. In sostanza, l’intero centro storico funziona quasi come un museo a cielo aperto.

La collegiata dalla celebre torre azzurra

Nessuna immagine rappresenta Dürnstein meglio della sua torre campanaria blu e bianca. Questo elemento architettonico è diventato il simbolo della Wachau e compare regolarmente nelle fotografie dedicate alla regione. La collegiata appartiene all’antico complesso monastico agostiniano fondato nel XV secolo e profondamente rinnovato durante l’età barocca.

Il campanile attuale riflette la volontà del prevosto Hieronymus Übelbacher, che desiderava materiali pregiati e una decorazione in grado di trasmettere un preciso messaggio teologico. La scelta cromatica possiede infatti un significato simbolico: il marrone degli edifici conventuali richiama la dimensione terrena dell’esistenza umana, mentre l’azzurro della torre celebra il trionfo di Cristo sulla morte. All’interno trovano spazio funzioni religiose, esposizioni e percorsi dedicati alla storia del monastero.

Le rovine del castello di Dürnstein

Sopra i tetti della cittadina si stagliano le rovine della fortezza che rese famoso questo luogo in tutta Europa. Il castello venne costruito tra il 1140 e il 1145 dalla potente famiglia dei Kuenringer, signori che controllavano i traffici sul Danubio.

La sua notorietà, però, è legata alla vicenda di Riccardo I d’Inghilterra, passato alla storia con il soprannome di Riccardo Cuor di Leone. Tra il dicembre 1192 e il febbraio 1193 il sovrano fu tenuto prigioniero dai suoi avversari politici dopo il ritorno dalla Terza Crociata. Gli storici discutono ancora sul luogo esatto della detenzione, attribuita talvolta alla fortezza principale, altre volte a edifici collegati presenti nella valle.

iStock

Nel 1645, durante la Guerra dei Trent’Anni, le truppe svedesi guidate dal generale Torstenson fecero saltare la fortezza. Da allora il castello rimase un rudere. Oggi una salita di circa 20 minuti conduce fino alle mura superstiti, dove arrivano panorami magnifici sul Danubio, sui vigneti e sugli insediamenti storici della Wachau.

La Kremser Tor

L’antica porta orientale segna uno degli ingressi più suggestivi al centro storico. Costruita nel XV secolo, presenta una torre quadrata articolata su 4 livelli, la Kremser Tor. In passato costituiva parte integrante del sistema difensivo urbano, mentre adesso svolge una funzione residenziale.

Il municipio rinascimentale

Tra gli edifici più fotogenici della cittadina figura il municipio, che trovò sede qui nel 1547 all’interno di una casa tardogotica. Nel 1563 arrivò una trasformazione in stile rinascimentale che definì gran parte dell’aspetto attuale.

Particolarmente apprezzato risulta il cortile interno, con la sua scenografica scala in pietra che conduce agli ambienti amministrativi . Piante rampicanti e dettagli architettonici contribuiscono al fascino dello spazio.

La chiesa di Kunigunde

La chiesa venne dedicata a santa Cunegonda, moglie dell’imperatore Enrico II. Le sue origini risalgono attorno al 1200, fatto che la rende la più antica della località. Nel 1783 gran parte della struttura fu demolita. Torre e sagrestia sopravvissero, mentre il resto lasciò spazio al cimitero attuale.

Il castello nuovo

Vicino al Danubio prende vita un edificio che racconta una fase diversa della storia locale. Costruito nel 1622 da Christoph Wilhelm von Zelking al posto di 10 abitazioni appartenenti a viticoltori, presenta una struttura compatta organizzata attorno a un cortile centrale.

Due torri affiancano la facciata rivolta verso il fiume e durante il XX secolo venne trasformato in albergo, tanto che continua ancora oggi ad accogliere ospiti.

Cosa fare a Dürnstein

Dürnstein è una di quelle località che premia chi dedica tempo all’osservazione. Oltre ai monumenti, gran parte dell’esperienza nasce dall’incontro tra paesaggio, gastronomia e tradizioni agricole radicate da secoli.

Assaggiare i vini della Wachau : attraverso degustazioni dedicate soprattutto a Grüner Veltliner e Riesling, varietà che hanno reso celebre la valle.

: attraverso degustazioni dedicate soprattutto a Grüner Veltliner e Riesling, varietà che hanno reso celebre la valle. Percorrere il sentiero tematico dedicato a Riccardo Cuor di Leone : tra punti panoramici, rocce modellate dagli agenti atmosferici e scorci sulla valle danubiana.

: tra punti panoramici, rocce modellate dagli agenti atmosferici e scorci sulla valle danubiana. Raggiungere le rovine al mattino : per godere della luce migliore sui vigneti e sulle anse del fiume.

: per godere della luce migliore sui vigneti e sulle anse del fiume. Visitare le botteghe locali : specializzate in liquori, grappe e prodotti derivati dall’albicocca della Wachau.

: specializzate in liquori, grappe e prodotti derivati dall’albicocca della Wachau. Attraversare il Danubio con il traghetto verso Rossatz : per osservare il profilo della cittadina da una prospettiva particolarmente scenografica.

: per osservare il profilo della cittadina da una prospettiva particolarmente scenografica. Esplorare i villaggi vinicoli : Oberloiben e Unterloiben, inglobati amministrativamente in Dürnstein dal 1971.

: Oberloiben e Unterloiben, inglobati amministrativamente in Dürnstein dal 1971. Programmare il viaggio tra fine marzo e aprile : periodo durante il quale circa 100.000 alberi di albicocco colorano la valle con sfumature bianche e rosate.

: periodo durante il quale circa 100.000 alberi di albicocco colorano la valle con sfumature bianche e rosate. Percorrere un tratto della pista ciclabile del Danubio: considerata tra gli itinerari cicloturistici più apprezzati d’Europa.

Dove si trova e come arrivare

Il villaggio di Dürnstein si trova nella regione della Bassa Austria, lungo il Danubio, all’interno della Valle della Wachau. Il centro abitato occupa una posizione strategica tra Krems an der Donau e Melk, nel tratto più famoso del paesaggio UNESCO. L’accesso più pratico avviene in automobile attraverso le strade regionali che seguono il corso del fiume. Il nucleo storico è quasi interamente pedonalizzato e il traffico privato risulta fortemente limitato.

Tra le località affacciate sul Danubio, poche possiedono una personalità così riconoscibile. Dürnstein, infatti, viene spesso chiamata la “Perla della Wachau“, definizione che appare pienamente meritata.