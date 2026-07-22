PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il bellissimo borgo di Miranda

Tra le ondulazioni del colle del Castello e la valle scavata dalle acque del fiume Biferno, prende vita un insediamento di origine altomedievale che risponde al nome di Miranda. Ci troviamo in Molise e questo borgo arroccato a circa 800 metri di altitudine nella provincia di Isernia rappresenta una gemma architettonica per via della sua pendenza vertiginosa (e non solo). L’aria quassù profuma di legna bruciata, calce viva e terra umida scossa dalle correnti d’aria dell’Appennino centrale.

Ma non è tutto, perché Miranda custodisce pure un patrimonio che racconta oltre 900 anni di storia. Le sue origini risalgono all’XI secolo, durante la presenza normanna nell’Italia meridionale, anche se il territorio era già frequentato in epoca longobarda. Il nome stesso racchiude il carattere del paese: secondo la tradizione deriva dal latino mirandus, termine che indica qualcosa di meraviglioso, degno di essere ammirato.

Tra vicoli in pietra, antichi edifici religiosi, tracce del castello medievale e una natura che accompagna lo sguardo ben oltre i confini del centro storico, Miranda conserva un’atmosfera autentica, scandita ancora dalle feste popolari, dalla cucina di montagna e da un forte legame con la propria memoria.

Cosa vedere a Miranda

È consigliata la calma per visitare Miranda, lasciando che siano i dettagli a raccontarne la storia. Il motivo è da ritrovare nel fatto che l’architettura civile e religiosa di questo borgo del Molise racchiude particolari figurativi singolari, frutto dell’incrocio tra maestranze abruzzesi e influenze napoletane.

Il centro storico tra vicoli e antichi muraglioni

Il cuore del villaggio conserva ancora l’impianto urbanistico medievale sviluppatosi attorno alla fortificazione originaria. Stradine strette, scalinate e abitazioni costruite in successione seguono la conformazione della collina. Allo stesso tempo, però, le mura di contenimento simboleggiano le varie fasi di espansione del borgo.

Ogni livello è testimone di un’epoca differente, mentre le abitazioni sembrano adattarsi perfettamente alla morfologia del rilievo. Tra un vicolo e l’altro si aprono piccoli slarghi dai quali la vista spazia sulla Valle di Isernia e sulle montagne circostanti.

I resti del castello normanno

Sulla parte più alta del colle sorgeva il castello che diede origine al primo nucleo abitato. L’impianto risale all’XI secolo e rappresenta una delle testimonianze della presenza normanna nel territorio molisano. Nel corso della sua storia passò nelle mani di diverse famiglie nobili, tra cui i Di Somma, casato napoletano il cui stemma con due torri su fondo marino è ancora oggi il simbolo ufficiale del Comune.

Gran parte della struttura andò perduta durante il XX secolo, soprattutto all’inizio del ‘900 a causa di un incendio che lo compromise gravemente. Qualche decennio più tardi, molte pietre vennero riutilizzate per costruire nuove abitazioni. Oggi restano pochi elementi architettonici, ma sufficienti a evocare il ruolo strategico della fortificazione.

La chiesa di Santa Maria Assunta

Fra gli edifici più rappresentativi c’è la chiesa di Santa Maria Assunta, principale luogo di culto del paese. La costruzione iniziò nel 1493 sui resti di una struttura precedente e richiese diversi secoli prima di raggiungere l’aspetto attuale. La facciata racconta questa lunga evoluzione attraverso le iscrizioni che ricordano gli importanti restauri effettuati nel 1798 e nel 1919 grazie alle offerte della popolazione.

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A caratterizzare l’esterno contribuisce anche il campanile con la particolare copertura a cipolla, facilmente riconoscibile persino da lontano. L’interno, articolato in tre navate, custodisce un patrimonio artistico di notevole interesse. Ne è un esempio l’altare dedicato a Sant’Antonio, realizzato nel ‘700 con preziosi marmi siciliani. Sopra, invece, trova spazio una Madonna sostenuta dagli angeli attribuita alla scuola napoletana del XVIII secolo.

Vale la pena menzionare anche l’antica vasca battesimale, recuperata murata all’interno della chiesa e decorata con un volto umano scolpito.

La cappella di Santa Lucia e il panorama sulla valle

Pochi chilometri separano il centro abitato dalla cappella di Santa Lucia, costruita su una collina che raggiunge circa 860 metri di quota in un paesaggio fatto di boschi, prati e, soprattutto, silenzio. Accanto, tra le altre cose, si apre una grotta legata a una leggenda popolare.

Il racconto parla di Santa Lucia, rifugiatasi fra queste rocce durante la fuga dai persecutori. Un’altra versione narra invece di un pastore e della figlia che avrebbero lasciato in quel luogo un’immagine della santa, ritrovata tempo dopo grazie al suono misterioso delle campane.

Cosa fare a Miranda

Il borgo di Miranda invita ad assaporare la quotidianità attraverso esperienze semplici, in grado di lasciare ricordi autentici grazie al contatto diretto con il territorio e con una comunità che custodisce ancora usanze antiche.

Perdersi tra i vicoli del centro storico e lasciarsi guidare dall’istinto : una scalinata, un arco in pietra o una terrazza panoramica regalano prospettive sempre diverse sulla valle e sulle montagne della regione;

: una scalinata, un arco in pietra o una terrazza panoramica regalano prospettive sempre diverse sulla valle e sulle montagne della regione; Partecipare alla Tartufata: appuntamento che anima il paese durante l’ultimo fine settimana di luglio. Il tartufo, protagonista assoluto della manifestazione, arricchisce antipasti, primi e secondi preparati secondo la tradizione locale;

appuntamento che anima il paese durante l’ultimo fine settimana di luglio. Il tartufo, protagonista assoluto della manifestazione, arricchisce antipasti, primi e secondi preparati secondo la tradizione locale; Assaporare la cucina del territorio : fatta di ricette legate alla montagna e ai prodotti dell’allevamento. Formaggi, latticini, carne di capretto e di agnello raccontano la cultura pastorale regionale, mentre la pasta fresca fatta a mano viene spesso accompagnata da funghi e tartufi raccolti nei boschi circostanti;

: fatta di ricette legate alla montagna e ai prodotti dell’allevamento. Formaggi, latticini, carne di capretto e di agnello raccontano la cultura pastorale regionale, mentre la pasta fresca fatta a mano viene spesso accompagnata da funghi e tartufi raccolti nei boschi circostanti; Scoprire le tradizioni popolari che ancora caratterizzano la vita del luogo: come il dialetto locale, chiamato Mbrianna, i racconti tramandati oralmente, i proverbi e le feste religiose che mantengono vivo un patrimonio culturale che continua a rappresentare un forte elemento identitario;

come il dialetto locale, chiamato Mbrianna, i racconti tramandati oralmente, i proverbi e le feste religiose che mantengono vivo un patrimonio culturale che continua a rappresentare un forte elemento identitario; Prendere parte alla festa dedicata a Santa Lucia: accade l’ultima domenica di agosto e, oltre a partecipare alla celebrazione religiosa, si trascorre l’intera giornata all’aria aperta.

Dove si trova e come arrivare

Miranda si trova in provincia di Isernia, nel Molise occidentale, a circa 6 km dal capoluogo. Il paese occupa la sommità di una collina che supera gli 860 metri di altitudine, una posizione che regala ampie vedute sulla valle e sulle cime dell’Appennino. Chi arriva in auto può raggiungere il borgo da Isernia in pochi minuti seguendo la viabilità provinciale. Per chi proviene da Roma (oppure da Napoli) il percorso più pratico passa attraverso la rete autostradale fino ai collegamenti diretti verso Isernia, proseguendo poi lungo la strada provinciale.

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Isernia, collegata con Roma e altre città dell’Italia centrale e meridionale.