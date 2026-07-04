Un frammento di Tuscia arroccato su colline di tufo, che tra le sue pittoresche vie custodisce il museo del vino più grande d'Europa: un posto da vivere (e da bere)

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Le strade lastricate di Castiglione in Teverina

Il profilo della Tuscia viterbese si delinea attraverso una successione di creste argillose, vallate improvvise e speroni tufacei. Castiglione in Teverina sorge su uno di questi rilievi, dominando la valle del fiume Tevere. Ma chi arriva scorge anche filari di vite che seguono l’andamento delle colline, perché il paese racchiude tradizioni tramandate per secoli, cantine storiche e una cultura che accompagna la vita quotidiana.

La roccia vulcanica della zona, infatti, dona al terreno minerali preziosi che sono in grado di conferire ai vini locali note aromatiche uniche. Il centro storico, ovvero la “Città del Vino“, si svela lentamente, mostrando un impianto urbanistico medievale perfettamente conservato, fatto di vicoli stretti, piazzette silenziose e palazzi nobiliari in pietra scura.

Le antiche abitazioni costruite una accanto all’altra seguono il profilo della rupe, mentre piazzette raccolte aprono panorami inattesi persino sui campanili che emergono tra i tetti in pietra.

Cosa vedere a Castiglione in Teverina

Visitando questo borgo del Lazio si ha l’opportunità di passeggiare tra viuzze lastricate per ammirare edifici in travertino, architetture religiose e testimonianze difensive. Il percorso è dunque ricco di particolari, anche perché racconta oltre 1.000 anni di vicende (ma senza bisogno di giganteschi monumenti).

Rocca Monaldeschi

Cuore storico del borgo, la Rocca Monaldeschi domina Piazza Maggiore fin dal Medioevo. Una testimonianza documentaria del 1323 cita già questa fortificazione nella Carta del Popolo di Orvieto, segno della sua importanza militare durante le lotte che coinvolsero il territorio.

L’aspetto odierno deriva da trasformazioni avvenute nel corso dei secoli, pur conservando elementi riconducibili alla funzione originaria. Torri, archi a sesto acuto, feritoie e resti dell’antico accesso destinato al ponte levatoio richiamano l’organizzazione difensiva medievale. Particolarmente suggestivo risulta il cortile interno, caratterizzato da grandi archi sovrapposti e da una scenografica scalinata in travertino che conduceva agli ambienti nobili della fortezza.

Piazza Maggiore

La piazza principale riunisce gran parte degli edifici più rappresentativi. La pavimentazione alterna travertino e pietra basaltina creando un elegante disegno geometrico che valorizza l’insieme architettonico.

Qui sorgono il Palazzo Comunale del XVIII secolo, il monumento dedicato ai Caduti delle due guerre mondiali e la Collegiata, mentre pochi passi conducono verso affacci panoramici emozionanti.

Collegiata dei Santi Filippo e Giacomo

La chiesa parrocchiale domina la piazza grazie alla sua elegante facciata rinascimentale, organizzata su due livelli scanditi da lesene. L’edificio venne completato nel 1630 dopo una lunga fase costruttiva iniziata nel 1582 su progetto dell’architetto e scultore orvietano Ippolito Scalza.

All’interno cattura l’attenzione il monumentale altare maggiore, anch’esso firmato da Scalza, autentico capolavoro della scultura tardo rinascimentale. Opere pittoriche databili tra XV e XVII secolo arricchiscono le cappelle laterali, mentre il campanile conferisce slancio all’intero profilo urbano.

Piazza San Giovanni

In Piazza San Giovanni restano visibili i ruderi dell’antica chiesa edificata all’inizio del XV secolo, affiancati dalla torre campanaria che segnava uno degli accessi principali all’abitato medievale.

Mura, archi e tracce delle antiche strutture raccontano una fase urbana ormai lontana, mentre oggi questo spazio accoglie concerti, manifestazioni culturali e appuntamenti dedicati alla vita del paese.

Chiesa di San Rocco

Sorta nel XV secolo con funzione di ospedale destinato agli appestati, la Chiesa di San Rocco protegge uno dei tesori artistici meno conosciuti della zona: un affresco realizzato nel 1485 che raffigura la Madonna con il Bambino affiancata dai santi Giovanni, Rocco, Sebastiano e Bernardino.

L’opera viene attribuita al cosiddetto Maestro di Castiglione in Teverina, pittore attivo tra Tuscia e territorio ortano durante la seconda metà del ‘400.

Chiesa della Madonna della Neve

Ai piedi del colle appare questa chiesa cinquecentesca nata attorno a un’immagine mariana ritenuta miracolosa dai viandanti. L’interno è la casa di una balaustra in pietra serena decorata con gli stemmi della Comunità di Castiglione e dei Monaldeschi, oltre a numerosi affreschi rinascimentali dedicati alla Vergine e ai santi protettori contro le epidemie.

MUVIS, il Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari

Castiglione in Teverina lega il proprio nome soprattutto al MUVIS, considerato il più grande museo europeo dedicato al vino. L’allestimento occupa gli spazi delle storiche cantine dei Conti Vaselli, articolate su 4 livelli sotterranei scavati nel tufo e oltre 2.000 metri quadrati destinati all’esposizione.

Percorsi multimediali, strumenti agricoli, ricostruzioni storiche, fotografie e installazioni accompagnano il visitatore lungo l’evoluzione della viticoltura, dalla civiltà etrusca fino alle moderne tecniche produttive. Il momento più sorprendente arriva nella cosiddetta Cattedrale, ambiente monumentale destinato alla conservazione delle botti storiche, alcune con un diametro di circa 3 metri.

Cosa fare a Castiglione in Teverina

La forza del territorio risiede nell’equilibrio tra patrimonio storico, tradizioni agricole e paesaggi che cambiano volto seguendo le stagioni.

Affacciarsi dai belvedere della rupe : per ammirare la Valle del Tevere, i rilievi della Tuscia, i vigneti, gli oliveti e, nelle giornate limpide, un orizzonte che accompagna lo sguardo fino ai Monti Cimini e ai Monti Amerini.

: per ammirare la Valle del Tevere, i rilievi della Tuscia, i vigneti, gli oliveti e, nelle giornate limpide, un orizzonte che accompagna lo sguardo fino ai Monti Cimini e ai Monti Amerini. Partecipare alla Festa del Vino dei Colli del Tevere : appuntamento che anima il borgo durante i primi giorni di agosto. I protagonisti assoluti sono i vini Colli Etruschi Viterbesi, Tuscia DOC e Orvieto DOC, espressione di una tradizione radicata da secoli.

: appuntamento che anima il borgo durante i primi giorni di agosto. I protagonisti assoluti sono i vini Colli Etruschi Viterbesi, Tuscia DOC e Orvieto DOC, espressione di una tradizione radicata da secoli. Scoprire le aziende vitivinicole del territorio : custodi di una produzione favorita dai terreni argillosi e vulcanici, dal clima mite e dalla vicinanza del Tevere.

: custodi di una produzione favorita dai terreni argillosi e vulcanici, dal clima mite e dalla vicinanza del Tevere. Assaporare la cucina locale : ricca di ingredienti legati alla tradizione contadina, come pecorino, caciocavallo, focaccia farcita con porchetta, ravioli con tartufo e pecorino, carni alla brace e olio extravergine Tuscia DOP accompagnano perfettamente i vini del territorio.

: ricca di ingredienti legati alla tradizione contadina, come pecorino, caciocavallo, focaccia farcita con porchetta, ravioli con tartufo e pecorino, carni alla brace e olio extravergine Tuscia DOP accompagnano perfettamente i vini del territorio. Raggiungere la Valle dei Calanchi: spettacolare paesaggio modellato dall’erosione delle antiche argille plioceniche.

Programmare una visita al Lago di Bolsena: tra i più grandi laghi vulcanici d’Europa, pieno di spiagge, piccoli porti e borghi storici.

Visitare il borgo (anche) in autunno: periodo nel quale la vendemmia lascia spazio ai colori del bosco e agli appuntamenti dedicati ai prodotti stagionali, tra olio, funghi e vino, protagonisti della tradizionale festa di San Martino.

Dove si trova e come arrivare

Castiglione in Teverina appartiene alla provincia di Viterbo e occupa una posizione privilegiata lungo la fascia settentrionale del Lazio, quasi al confine con l’Umbria. Il paese sorge su una rupe di travertino affacciata sulla Valle del Tevere, all’interno della Strada dei Vini dell’Alta Tuscia, territorio che unisce vigneti, boschi, aree agricole e suggestivi rilievi collinari.

Roma dista circa 110 chilometri e il tragitto più rapido segue l’Autostrada A1 fino all’uscita di Attigliano, proseguendo poi lungo la viabilità provinciale che conduce direttamente al borgo. Chi arriva dall’Umbria raggiunge facilmente Castiglione percorrendo la direttrice che collega Orvieto alla Teverina, attraversando un paesaggio ricco di vigneti e colline coltivate.

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Già durante gli ultimi chilometri la sagoma del paese cattura l’attenzione: le abitazioni in pietra salgono compatte verso la Rocca Monaldeschi, il campanile della Collegiata domina il profilo urbano e la rupe appare quasi scolpita nel paesaggio. Un’immagine rimasta sorprendentemente fedele nei secoli e in grado ancora oggi di raccontare la storia di una comunità cresciuta tra confini, fortezze e filari di vite.