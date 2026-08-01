PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

123RF Il bel borgo di Stifone

Vivono appena una quarantina di abitanti a Stifone, eppure racchiude una concentrazione di storia gigantesca. Questa piccola frazione del comune di Narni si distende lungo una stretta gola scavata dal fiume Nera, ai piedi della rupe sulla quale svetta il Castello di Taizzano. Il paesaggio è di quelli che fanno sognare, con l’acqua che riflette tonalità che passano dal verde smeraldo al turchese intenso, mentre la roccia calcarea, la vegetazione e le antiche abitazioni creano un insieme armonioso.

La sua fama, del resto, nasce proprio dal colore del Nera, uno degli elementi più fotografati dell’Umbria. Merito delle numerose sorgenti che alimentano il fiume con acque limpide e ricche di minerali. Dietro questo idilliaco scenario, però, si nasconde una vicenda lunga oltre 2.000 anni. Prima ancora della nascita del borgo medievale, circa 900 metri più a valle, in località Le Mole, si trovava probabilmente il porto fluviale dell’antica Narnia, l’attuale Narni.

Tacito racconta che nel 20 d.C. l’ex console Gneo Calpurnio Pisone, arrivato a Narnia, raggiunse Roma navigando lungo il Nera e poi sul Tevere. Ritrovamenti archeologici, tra cui mosaici e sepolture di età imperiale, confermano la grande vitalità di questa zona durante l’epoca romana. Da allora il rapporto con l’acqua ha continuato a segnare la vita del paese. Mulini, gualchiere, ferriere e, molto più tardi, centrali idroelettriche hanno sfruttato la forza del Nera trasformando Stifone in uno dei centri produttivi più interessanti della regione.

Cosa vedere a Stifone

Sì, è vero! Le dimensioni di questo borgo dell’Umbria sono piccole, ma grande è la sua ricchezza storica. Lungo poche centinaia di metri si susseguono testimonianze che raccontano epoche molto diverse, unite da un unico filo conduttore rappresentato dal fiume.

Il borgo medievale

Le strette vie conservano ancora l’impianto sviluppato tra il Medioevo e il Rinascimento. Pietra locale, scorci raccolti, archi e abitazioni costruite quasi a ridosso del Nera restituiscono l’immagine di una comunità cresciuta sfruttando al massimo lo spazio disponibile. L’insieme mantiene un carattere autentico, lontano dalle trasformazioni che hanno interessato molti altri centri storici umbri.

La Chiesa di Santa Marina

All’ingresso del paese due piccole piazze introducono alla Chiesa di Santa Marina, edificio semplice ma ricco di fascino. Il portale in cotto richiama la tradizione costruttiva locale, mentre il campanile a vela dona slancio alla facciata con una linea essenziale.

Le sorgenti e gli antichi lavatoi

Scendendo verso il Nera compaiono numerose sorgenti che sgorgano direttamente dalla roccia. Una delle più suggestive nasce accanto a una piccola grotta e alimenta gli antichi lavatoi pubblici. Per secoli questo spazio ha rappresentato uno dei principali luoghi di incontro della comunità. Ancora oggi l’acqua striscia limpida tra le vasche in pietra, mantenendo vivo uno degli angoli più caratteristici di Stifone.

Il fiume Nera e le sue acque color smeraldo

Il vero protagonista è il Nera. Le sue tonalità hanno reso Stifone celebre ben oltre i confini regionali. Verde intenso, riflessi cobalto e sfumature turchesi cambiano continuamente durante la giornata grazie alla purezza delle sorgenti e al fondale chiaro.

L’antico cantiere navale romano

Circa 900 metri a sud del centro abitato, in località Le Mole, si trovano alcune strutture archeologiche segnalate a partire dal 1969 e interpretate da diversi studiosi come i resti di un antico cantiere navale. La struttura potrebbe risalire al periodo della prima guerra punica, quando Roma avviò una poderosa costruzione di navi militari per affrontare Cartagine.

La presenza di un cantiere così lontano dal mare può sorprendere soltanto in apparenza: attraverso il Nera e il Tevere le imbarcazioni raggiungevano infatti il Tirreno, sfruttando una rete fluviale fondamentale per la logistica romana.

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Il Monastero di San Giovanni

Sul versante del Monte Croce emergono i resti del Monastero di San Giovanni, conosciuto anche con il nome di Eremo di Santa Betta. La posizione dominante offre uno sguardo privilegiato sulla valle del Nera.

Cosa fare a Stifone

Stifone è il luogo ideale per rallentare, grazie a un’atmosfera scandita dal rumore dell’acqua, dalla luce riflessa sulle rocce e dalle testimonianze storiche che emergono lungo il borgo.

Seguire la ciclopedonale delle Gole del Nera: percorso che utilizza il vecchio tracciato ferroviario e accompagna lungo uno degli itinerari naturalistici più suggestivi dell’Umbria.

Fotografare le sfumature del fiume : mattino e tardo pomeriggio regalano riflessi particolarmente intensi, con tonalità che cambiano rapidamente a seconda della luce.

: mattino e tardo pomeriggio regalano riflessi particolarmente intensi, con tonalità che cambiano rapidamente a seconda della luce. Raggiungere la Rocca Albornoz di Narni: la fortezza domina l’intera valle e permette di comprendere il ruolo strategico svolto dal Nera, dalla Via Flaminia e dallo stesso porto fluviale di Stifone nel controllo del territorio.

la fortezza domina l’intera valle e permette di comprendere il ruolo strategico svolto dal Nera, dalla Via Flaminia e dallo stesso porto fluviale di Stifone nel controllo del territorio. Scoprire la storia industriale della valle : resti di mulini, gualchiere, ferriere e centrali idroelettriche sono i testimoni di secoli di ingegno legati alla forza dell’acqua. Nel 1892 entrarono in funzione proprio in questa zona due delle prime centrali idroelettriche italiane, destinate anche ad alimentare l’illuminazione di Narni.

: resti di mulini, gualchiere, ferriere e centrali idroelettriche sono i testimoni di secoli di ingegno legati alla forza dell’acqua. Nel 1892 entrarono in funzione proprio in questa zona due delle prime centrali idroelettriche italiane, destinate anche ad alimentare l’illuminazione di Narni. Raggiungere il sito dell’antico porto romano: l’area archeologica permette di collegare idealmente la storia narrata da Tacito con il paesaggio attuale, ancora modellato dallo stesso corso d’acqua che oltre 2.000 anni fa trasportava uomini e merci verso Roma.

Dove si trova e come arrivare

Stifone appartiene al comune di Narni, nella provincia di Terni, nel cuore dell’Umbria meridionale. Il borgo dista circa 75 km da Roma e sorge lungo la riva sinistra del fiume Nera, all’interno dell’omonima gola. In auto si raggiunge facilmente seguendo la Via Ortana, che conduce fino alle aree di sosta vicine al paese e alla località Le Mole.

Chi arriva da Narni può anche utilizzare il percorso ciclopedonale delle Gole del Nera, ricavato lungo l’antica linea ferroviaria e collegato al celebre Ponte di Augusto.

Piccolo nelle dimensioni, enorme nella capacità di sorprendere, Stifone racchiude natura, archeologia, architettura medievale e memoria industriale in uno spazio raccolto (ma incredibilmente potente).