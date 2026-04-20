PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tutta la bellezza dell'Abbazia di Melk

Appena la sagoma gialla ocra emerge all’orizzonte contro il cielo terso, il cuore (di molti) accelera per l’emozione. Siamo a Melk, cittadina della Bassa Austria affacciata sul Danubio dove è impossibile che lo sguardo non salga subito verso l’alto. Su uno sperone roccioso, infatti, si impone una massa monumentale color miele, lunga centinaia di metri e con torri, cortili, cupole e facciate che sembrano nate per impressionare chiunque passi lungo il fiume. È l’Abbazia di Melk, spesso indicata tra i massimi capolavori barocchi d’Europa, che si impone all’ingresso occidentale della Wachau con una presenza che lascia senza parole.

La Wachau, tratto danubiano inserito tra i siti UNESCO, alterna vigneti terrazzati, borghi antichi, frutteti, boschi e anse d’acqua che riflettono il cielo austriaco. In mezzo a questo scenario, il monastero appare come una corona posata sulla roccia. Chi osserva dal basso coglie la forza scenografica del complesso, mentre chi entra scopre un luogo vivo, abitato ininterrottamente da monaci benedettini dal 1089.

Molti grandi monasteri del nostro continente sono rimasti memoria del passato, musei magnifici privi di vita quotidiana. Qui, invece, la tradizione continua con preghiera, studio, scuola, eventi culturali, celebrazioni religiose e accoglienza. Chi arriva pensando a una semplice attrazione turistica cambia idea in fretta, perché Melk è un organismo complesso, un’opera totale fatta di pietra, luce, libri, fede e paesaggio.

Breve storia dell’Abbazia di Melk

La storia di questo posto sorprendente precede il monastero barocco attuale. La rupe di Melk aveva già valore strategico in epoca medievale e divenne residenza dei Babenberg, dinastia che guidò i territori da cui nacque l’Austria storica. In seguito il sito passò ai benedettini, comunità monastica che segue la Regola di San Benedetto, spesso associata al principio ora et labora, al quale qui si affiancò anche lo studio.

Nel 1089 il margravio Leopoldo II affidò il complesso ai monaci. Da allora la comunità religiosa ha attraversato secoli di guerre, crisi politiche, riforme ecclesiastiche e trasformazioni sociali ma restando sempre attiva. Questo dato, spesso citato con orgoglio, spiega perché Melk venga percepita come molto più di un edificio monumentale.

L’aspetto attuale nacque tra inizio ‘700 e 1739, nel pieno dell’età barocca. L’abate Berthold Dietmayr promosse una ricostruzione grandiosa, affidata all’architetto Jakob Prandtauer. Il progetto superò l’idea iniziale di un semplice rinnovamento e diede forma a un insieme coerente, pensato per esprimere prestigio spirituale, cultura e forza istituzionale.

Artisti di primo piano decorarono interni e chiesa tramite affreschi, stucchi, marmi policromi, dorature, illusioni prospettiche e sculture che trasformarono sale e navate in una celebrazione della luce. Per questo Melk viene spesso definita un Gesamtkunstwerk, termine tedesco che indica un’opera d’arte totale, nella quale architettura, pittura, paesaggio e arredo parlano la stessa lingua.

Cosa vedere e cosa fare all’Abbazia di Melk

Come si può intuire da quanto scritto precedentemente, la visita dell’Abbazia di Melk comincia già dall’esterno. Facciata principale, ali laterali e torri introducono dentro un complesso vastissimo, al punto che entrando si percepisce all’istante la dimensione imperiale del monastero, con cortili solenni e prospettive calibrate per stupire.

Lo scalone monumentale rappresenta uno dei primi colpi di scena. Gradini larghi, altezze generose e pareti decorate accompagnano verso gli ambienti di rappresentanza. Tra le stanze interne merita una menzione la Sala dei Marmi, cuore cerimoniale del complesso che, come preannuncia il nome, è ricca di marmi veri e dipinti, stucchi e soffitti affrescati.

Dalle terrazze vicine si apre una vista magnifica sul Danubio e sui tetti di Melk. Poi arriva uno degli angoli più celebri dell’intera Austria: la Biblioteca. Qui migliaia di volumi antichi sono custoditi in scaffalature lignee, globi, dorature e soffitti dipinti che trasmettono l’idea della conoscenza come ricchezza spirituale.

Il culmine emotivo per molti visitatori resta però la chiesa abbaziale. Si presenta con una navata luminosa, un altare maggiore monumentale, una cupola e marmi colorati e oro che danno vita a un insieme di forte intensità visiva. Le decorazioni, affidate a maestri come Rottmayr e Troger, amplificano il senso di slancio verso l’alto.

Tra le possenti mura riposano figure legate alle origini austriache e San Colomanno, antico patrono del paese prima del ‘600. Molto piacevole è pure la parte verde del complesso, spesso trascurata da chi ha fretta. Il parco abbaziale unisce geometrie barocche e gusto paesaggistico successivo di matrice inglese. Viali, prati, terrazze e punti panoramici accompagnano verso il Padiglione del Giardino, elegante edificio chiaro decorato con affreschi esotici.

Durante la bella stagione compaiono persino installazioni artistiche contemporanee, rose in fiore e una luce morbida che rende la visita ancora più intensa. Fermarsi su una panchina, guardare la valle e ascoltare il vento tra gli alberi vale quasi quanto gli interni. Chi ama la musica, infine, dovrebbe informarsi sul calendario annuale che spesso si riempie di concerti e appuntamenti culturali volti a proseguire una tradizione viva che rende Melk molto distante dall’idea di monumento statico.

Dove si trova e come arrivare

L’Abbazia di Melk si trova nella cittadina omonima, in Bassa Austria, circa 85 chilometri a ovest di Vienna. Siamo nel tratto più celebre della Wachau, valle scavata dal Danubio tra Melk e Krems, rinomata per vigneti, albicocchi, villaggi storici e castelli. Dalla Capitale il modo più semplice prevede il treno diretto verso la cittadina, un viaggio che richiede all’incirca un’ora (talvolta poco più secondo la linea scelta). Dalla stazione ferroviaria bastano pochi minuti a piedi per raggiungere il centro e iniziare la salita verso il monastero.

In auto si arriva facilmente tramite l’autostrada A1, che tra l’altro è la soluzione più pratica per chi desidera esplorare l’intera Wachau, fermandosi tra borghi come Dürnstein o Spitz. Molto suggestiva anche la navigazione sul Danubio nei mesi più miti. Vedere Melk apparire dal fiume regala una prospettiva affascinante: il gigante barocco cresce all’orizzonte, finché la rupe intera sembra trasformarsi in architettura.

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Conviene dedicare almeno mezza giornata al complesso, meglio ancora una giornata intera abbinando visita al monastero, parco e centro storico cittadino. Mattino presto o tardo pomeriggio offrono luce splendida e atmosfere più quiete.

Melk lascia senza dubbio addosso una sensazione di grandezza e bellezza, ma ciò che sorprende fino a emozionare è la continuità: quasi mille anni condensati in un luogo che seguita a vivere, studiare, pregare e accogliere. Ed è proprio questa vitalità a renderla unica tra i grandi monumenti d’Europa.